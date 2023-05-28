過勞｜嚴重體臭卻非臭狐？或為肝臟透支徵兆之一　3種食物可改善

壓力大、身體過勞，竟然從身體散發的氣味就能知道？當長期處於疲勞狀態、肝功能減弱，就會散發一股刺鼻的異味，也就是俗稱「疲勞臭」，如何改善？一次看懂。



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疲勞臭是甚麼？3種食物顧肝

健康狀態：

肝臟會分解身體處理蛋白質時產生的氨，而分解後的氨會隨着尿液直接代謝掉。

過勞狀態：

過勞時，肝功能衰退，分解氨的能力減弱，殘留在體內的氨即隨血液流竄全身，經皮膚汗腺排出，產生一股刺鼻臭味。當發現疲勞臭時，可透過以下3種顧肝食物來改善：蜆子湯、納豆、梅子乾。

5種特徵，小心「疲勞臭」找上門

1. 過度勞累：身體疲勞影響代謝功能

2. 壓力過大：精神疲勞也會影響身體代謝

3. 肥胖：患有脂肪肝的話，肝功能易受損

4 .常喝酒：肝臟因分解大量酒精功能受損

5. 常便秘：糞便堆積在體內產生氨，隨血液流到全身



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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