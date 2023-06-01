情緒勒索｜常被PUA只因個性太鮮明！5種人易被蝦　要懂見招拆招

情緒勒索（Emotional Blackmail，又稱 FOG）是心理學家蘇珊．佛沃（Susan Forward）提出的概念， 情緒勒索可能發生於職場、親子、伴侶、朋友等權力不平等的人際關係中 ，由情緒勒索者與被勒索者所組成。



情緒勒索之所以又被稱做 FOG 理論，是由恐懼（Fear）、義務（Obligation）與罪惡感（Guilty）三個英文單詞的第一個字母組成，它的雙關涵義，也隱含了被勒索的一方如同陷入在迷霧（Fog）當中，找不到方向的負面感受。

先去了解自己個性上的弱點，才能學懂怎樣提防對方的情緒勒索招數！（按圖了解）

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情緒勒索是甚麼？

情緒勒索者可能在有意無意中，使用要求、威脅、施壓、沉默等手段，讓被勒索者產生各種負面情緒與感受，例如挫折感、罪惡感、恐懼感，這些感覺會在被勒索者心中造成傷害。為了減少這些不舒服的感覺，被勒索者可能因而服從對方的要求。長久下來形成惡性循環，由於無法擺脫，最終被勒索者的「自我」就在過程中被消耗殆盡，直到心力一滴不剩為止。

近年來，談到情緒勒索時，PUA 也常一起被討論。PUA（Pickup Artist）是社群媒體上的常見用語，源自於 1970 年代導演艾瑞克．韋伯（Eric Weber）的著作《如何搭訕女孩？》（How To Pickup Girls?）。該用詞起初用於男性對女性進行各種邀約、勾引等行為所做的心理操控手法與技巧。隨着時代演進，PUA 一詞已從說明兩性關係間的操控，衍伸應用於職場中權力不平等的關係，其應用情境可能與「情緒勒索」有極高的相似之處。

「一個巴掌拍不響。」非常適合用來形容情緒勒索，因為沒有被勒索者的參與，勒索不可能發揮效果。《情緒勒索》指出，並不是責怪被勒索者，只是我們往往會默許這樣的事情發生。諮商心理師楊嘉玲比喻，「小偷的目標是好偷的車。」意思是，我們可以探索自己身上是否有容易「被勒索」的人格特質，進而學習如何自我保護。

最常被情緒勒索的 5 種人！如何好好保護自己？

1. 渴望認同者

這些人視他人的認同為生存的唯一價值，當對方具有評價的權力時，他們會不顧自身的感受，滿足對方需求，只為了得到肯定。

如何自我保護：想避免被他人的意見綁架，要認知道自己不可能讓所有人都滿意，並承擔被誤解的風險。



2. 爭論平息者

他們害怕任何憤怒的情緒、衝突場面，總是想要「以和為貴」。只要對方聲音變大或帶有怒意，就想趕快配合他的要求以停止對話。

如何自我保護：《情緒勒索》提到，人們會太專注在思考恐懼，不妨每天固定用 5 分鐘產出這些恐懼，時間一到就把腦袋清空。一旦感到害怕時，先把這些情感留到那段時間，可中斷負面思考。



3. 過度負責者

經常為不是自己引起的爭執、問題負責，便會遭情緒勒索者利用。只要他們說出：「這是你的問題。」你就會輕易承擔責任。

如何自我保護：來自台灣的諮商心理師楊嘉玲指出，應該要養成退後一步，想清楚到底誰才應該負責的習慣，才不會承擔超出負荷的壓力。



4. 濫用同情心者

氾濫的同情心，同樣讓人無法拒絕任何要求。比方說同事一喊出事情太多，展開悲情攻勢，你就難以冷靜、把事情全部攬下。

如何自我保護：過度協助，會害他永遠只能依賴他人，試着把你們的故事，以第三人稱描述，會更有辦法用理性的角度，釐清事情的始末。



5. 自我懷疑者

一出現問題，會反射性地說出「對不起！」的人。這是因為他們認為，一定是自己哪裏做不好，加上沒有足夠的自信，經常陷入「自我勒索」，認為錯都在自己身上。

如何自我保護：《不受傷的練習》指出別急着道歉，先試着不做任何回應，才有辦法冷靜下來，確認對方實際希望你解決的事情是甚麼。



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為甚麼無法抵抗情緒勒索？

為甚麼情緒勒索常讓人難以抵抗？這跟心理界線有關係。有些人的心理界限較為模糊，無法確實辨認自身感受，必須學着認知到自己的弱點，並試着改變思路。舉例來說，主管在會議中與團隊意見不合，更對專案目前成果不滿意，說出：「公司對你們這麼好，給了很多資源卻還做這麼爛。」並要求大家每個周末都要進公司的情境。如果是心理界限較為模糊的人，會有這些想法：

贊同者：「我不想要被貼上工作能力不好的標籤。」

會因為負面評價或標籤感到不安，想要盡力滿足他人要求，試圖得到正面認同。

自責者：「我們這次專案做不好是事實。」

認為自己有責任要配合對方的想法、感覺，才可以解決他們負面的情緒，以致於產生補償的心態。

自我懷疑者：「一定是我錯了，才會被罵。」

碰到問題或責難時，腦中的第一個浮現的想法是，是不是自己做錯了。沒有信心的情況下，容易相信勒索者的要求是合理的。

濫用同情心：「主管也有他的難處。」

過度氾濫的同情心，使他們想要對任何碰到困難的人伸出援手，卻沒有考慮自己的負擔能力。

爭論平息者：「我們不應該惹主管這麼生氣。」

害怕對方憤怒，會為了避免衝突，把自身的需求或想法藏起來，只求平息爭端。

不要因為焦慮、恐懼或罪惡感而一味滿足勒索者的需求。透過上述提到自我保護的方法，找回自己生活的掌控權，擺脫情緒勒索的惡性循環，才能避免「自我」在情緒勒索的互動過程中被消耗殆盡。

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