職場OL 5大短髮造型提案　八字蘋果頭、高層次鎖骨剪　知性顯氣質

正面臨工作轉職，又或者即將邁入職場的新鮮人，想要給予主管、新環境一個體面的好印象，除了衣著儀態是首要，「髮型」也是不可忽視的一環！



這幾年短髮是流行要點，不過該怎麼選更能展現氣場、凸顯五官，同時又不失清爽乾淨的好氣色？儂編精選以下五款俐落感短髮提案，為你的事業運、好人緣加加分！

職場OL俐落感短髮5大提案～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

1. 耳下Bob+鬚鬚瀏海

Bob（鮑伯）短髮可說是造型中的經典，不過在造型上可別只知道搭配齊瀏海！對於老一輩的主管來說，更喜歡清爽、俐落、展露臉蛋的儀態。這在短髮選擇上便可以Bob頭為基礎，搭配短鬚鬚瀏海，將頭髮收乾淨，俐落感、專業度立即展現。

2. 率性極短髮

若妳在髮型的變化上更為大膽，那麼也推薦從極短髮下手！尤其輕熟齡、熟齡女性，想要顯小臉、凸顯氣勢，卻又不希望髮型顯得過於稚氣，這款耳上短髮便是修飾臉型的好選擇。瀏海連接鬢角的輪廓隱藏了臉型缺點、延伸了肩頸曲線，而黑髮色、深咖啡色的搭配更能襯托白皙膚色，與好膚質般的通透感呢！

同場加映：職場OL穿搭指南｜盤點5大上班族必備單品 寬版西裝褸專業不顯老

+ 14

3. 八字蘋果頭

日系蘋果頭的圓潤剪裁，著實為亞洲女性的頭型缺陷大加分！後腦杓的高層次剪裁讓頭型飽滿、立體，搭配上帶有弧度的八字瀏海，既可以展露五官、不遮蓋好氣色，同時還能避免瀏海帶來的稚氣感，最重要的是髮型好整理、不挑臉型。

4. 高層次鎖骨剪

尚未有那麼大的勇氣把頭髮往上剪也沒關係，這幾季剛好落於肩上的鎖骨剪中短髮也是個好提案！剛好落於鎖骨的長度可以延長臉蛋的線條，而高層次的剪裁，則讓髮型顯得輕薄且清爽，不論是搭配中分，又或者法式瀏海，都很顯氣質，且端莊大方。

同場加映：職場女裝手錶｜ROLEX、IWC、Piaget、江詩丹頓 9款正裝腕錶一覽

+ 5

5. 輕薄齊短髮

總是無法捨棄齊瀏海也沒關係～今年在髮型上的建議，以輕薄、空氣感為原則！齊短髮的低層次輪廓營造髮型的俐落感，不同於後瀏海的個性、俏皮，空氣感的瀏海線條更能凸顯五官的優勢，使髮型看起來更為柔和、好相處。

延伸閱讀：

「頭髮打薄」不是人人可以！髮型師解答「剪髮造型」5大觀念，愛染髮這地雷要注意、想擺脫厚重感髮型應該這樣選

2023夏日「清爽丸子頭造型」5大範本！日本髮型師親自指點，麻花結、懶人辮髮30秒快速上手

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】