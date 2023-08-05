ROLEX手錶6大職場穿搭推介　Datejust百搭不失禮　入門款價格一覽

ROLEX勞力士手錶的品質堅實耐用大家都知道，但是品牌旗下手錶的造型會因為隸屬的系列不同而有變化，對於特別講究手錶等配件與衣著搭配性的人而言，可能選錶時除了手錶品質、造型、顏色之外，他們也還會在意好不好搭這一點；不過要注意的是，勞力士手錶也不是每一款都是萬用百搭型，有些還是會比較適合在特定場合佩戴更能烘托它們的創作初衷。



本篇我們要從勞力士旗下各系列挑出三個幾乎何時何地佩戴都能完美勝任的超級百搭型手錶，它們的條件符合多數人對一款日用型手錶的普遍需求。

6款適合不同場合佩戴的勞力士手錶。【內含規格、價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Oyster Perpetual

OP是勞力士旗下最最入門的基本款，要不是三年前冒出彩色漆面抬高它的行情，此系列入手的門檻應該會再更親切一些。Oyster Perpetual全系列都只用不鏽鋼製作，除了尺寸和面盤設計會有所不同，它的風格大致上就是兩個字：簡約，而且相同的設計也延續了滿長一段時間，歷久彌新的樣貌足以昇華成經典，佩戴這款錶什麼場合都好搭，就算穿個睡衣戴OP好像也不違和，不過這裡指的還是系列中佔大多數的素色面盤款式，如果是像2023年新增的彩色氣泡面，因為面盤顏色比較繽紛，或許在有些場合戴就沒那麼OK。

2. Datejust

OP之外另一款勞力士入門型作品DJ也是一個百搭的候選目標。它的功能比OP多一點，同時包括尺寸、材質、錶圈、錶帶、面盤，甚至時標造型等都充滿變異性，加上價格相對合宜，因此品牌最暢銷的系列反而是它而非其他更有名的系列。Datejust旗下尤其是不鏽鋼材質，搭配矩形或羅馬數字時標的款式都是百搭型的最佳選擇，系列中還有一種時標鑲鑽的款式，那會讓手錶的風格變得比較華麗，如果是在比較休閒隨興的場合戴會有點過於隆重，因此如果預算是要壓在單一款勞力士手錶的話，還是選愈基本愈樸實的，實用性也最高。

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3. Submariner

當然水鬼是三款中最難買、二級市場價格又最高的一款，但它也絕對會是許多人心中「一勞永逸」的首選，這系列本質是專業潛水錶，不過像是124060、126610LN這兩款黑水鬼因為錶圈面盤都是黑色，相對而言低調而且好搭、耐看。拜以前的龐德電影所賜，這款錶就算穿著正式西裝戴也很合理，如果是夏天要帶去從事水上活動也綽綽有餘，且水鬼也不是只能戴去海邊，上山、探險對它而言也不是問題，更何況只是在一般日常生活情境使用，它的性能與品質加上雋永造型，都讓人相當滿意。

既然有最百搭萬用的勞力士手錶，相對地也會有一些勞力士手錶因為用途比較明確，所以在佩戴時反而更需要衡量一下周遭的環境，以下是最該看場合或挑人戴的勞力士手錶。

1. Day-Date

DD屬於勞力士旗艦型的作品，它的功能不算特別複雜，但是因為手錶材質清一色都選貴金屬製作，且從1956年問世後陸續受到許多政要名流的青睞，如美國第36任總統詹森，另外國外演藝圈像是Mark Wahlberg、Brad Pitt、Jay-Z、Victoria Beckham，以及NBA的Lebron James等人也都擁有這系列手錶，先不提它的錶主有很多有頭有臉的人物，光是要負擔系列百萬起跳的定價就相當考驗荷包深度了，所以這款錶不見得是不夠百搭，關鍵更在於它的入手門檻高，通常多數人也不會佩戴一只百萬名錶到任何場合去。

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2. Deepsea Challenge

這款進階版的海使Deepsea推出未滿一年，但它已經超越了海使Deepsea成為系列乃至整個勞力士旗下最挑人戴的手錶了，首先因為手錶的錶徑達50mm，如果腕圍不夠粗壯，佩戴這款錶會顯得負擔沉重，而且手錶的錶殼厚度也有23mm，如果穿著襯衫它絕對會卡袖，過於專業的外型在正式場合會有點突兀，所以它的適用場合還真的就是需要潛水時最能派上用場，日常佩戴除了看起來很大隻醒目之外，它並不會比其他勞力士手錶好戴與實用。

3. Cellini或1908

今年剛剛停產的Cellini系列和今年新問世的1908都是勞力士的正裝錶作品，它們都是走比較優雅斯文的路線，且一律使用貴金屬材質，搭配文質彬彬的皮革錶帶，這兩種元素加起來以今日角度來看本來就比較有侷限性，在辦公室或是正式場合戴是沒問題，可是如果是去戶外走走、跟朋友相約聚餐之類的輕鬆場合，戴著這樣一款正裝錶讓人感覺就太拘束了些。

以上就是最百搭與最需看場合佩戴的勞力士手錶，不過凡是無絕對，只要自己喜歡、預算足以負擔，那麼其實要戴什麼錶去什麼場合都是個人的自由，適不適合還是由每個人自行判斷最準，旁人的想法永遠不會比自己的感覺重要。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：推薦三個最百搭不退流行的勞力手錶系列（附入門款規格價格）】