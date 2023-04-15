職場菜鳥辦公室生存守則　4不要免被排擠陷害　2必要建立好人緣

職場菜鳥必須注意的很多，要知道職場和學校是完全不一樣的地方，在學校可以容許犯錯的地方職場不行！



想要在人生下個階段有好的開始，好好遵守小編整理出的四不二要，在新公司建立起好的形象和人緣，未來就能更順利，現在一起來看看吧！

4不2要職場菜鳥辦公室生存守則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一不：不做太多超過本職以外的工作

首先做好份內工作是最重要的事情，另外懂得幫助同事也很重要，但必須遵守不越線別人的工作只能輔助不能搶主導權為原則，因為越線很容易受到爭議，除了可能發生被人利用的狀況，同時可能會有份內工作做不好的情況發生，這樣非常得不償失千萬要注意！

第二不：不能花太多時間做無關工作的事情

每間公司的風氣不同自由度也不同，但即便是主管和同事都不會限制你上班的行為，都要注意不能在上班做太多無關工作的事情，像是滑社群或是講私人電話.....等行為，身旁人不會說話但都會看在眼裡打分數！

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第三不：無法判斷的八卦需要遠離

身為職場菜鳥，對公司的人事物都會是陌生不了解的狀態，面對八卦無法判斷必須盡量遠離，或是不做出太偏向某方的行為，如果在菜鳥時期就分派很容易惹禍上身，會讓工作沒辦法好好運行！

第四不：盡量避免抱怨

最後一不很重要，避免在同事間抱怨，除了會影響工作的情緒，另外你說出口的在別人耳裡可能會做出不同的解釋，有些時候可能只是一時的情緒抒發，最後卻演變成每個人對你在心中不可抹去的印象，想要擁有好形象千萬要注意啊！

第一要：穿著打扮乾淨好看，建立形象

在所有人還不熟悉的狀態下，第一印象來自於你散發的感覺，穿搭會佔非常大一部分。怕出錯的菜鳥可以選擇襯衫的延伸穿搭，運用襯衫當主體搭配不同的下半身單品，變化出好看的簡約正式穿搭，建立清新的良好形象。

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第二要：保持學習的心，多問虛心接受指教

最後一要很重要，在菜鳥時期面對任何批評指教都必須接受，即使是自己了解的事情也不太快做爭辯，要明白自己經驗不足，或許面對狀況會有無法發現的盲點，保持著學習的心吸收別人的經驗，讓自己變得強大未來才有辦法獨當一面。

Dappei 結語：

職場如同戰場，和在學校受到保護不一樣必須自立自強，將簡單的四不二要記在心中並徹底執行，相信持續努力就能擁有好人緣受到貴人幫助，讓未來越來越順遂，菜鳥們加油要努力變厲害的老鳥前輩。



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原文：職場菜鳥注意！想要在新公司建立好形象擁有好人緣，四不二要的「辦公室生存守則」你必須好好遵

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