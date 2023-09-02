7件道出社畜心聲的厭世小物　佛系電話殼、早日退休T-shirt勁盞鬼

一日打工人，終身打工魂！



妞妞們每天上班應該都累壞了吧？是不是工作到一半也會像妞編輯一樣魂魄飛走呢？妞編輯今天為各位打工人推薦7樣「社畜荒誕小物」，付出勞力的厭世就是要表現出來（笑）！

7件道出社畜心聲的荒誕小物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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社畜必備荒誕小物

1. 社畜心聲T-shirt

首先，最重要的當然就是社畜Outfit！天天都在想要穿什麼到公司，但衣櫃裡的衣服沒一件能真正代表自己的心意？現在終於有專門為社畜而生的T-shirt了～妞編輯私藏的淘寶店家「蒙面騎士旗艦店」主打搞笑T，簡單的素色加上「早日退休」、「與其反思自己，不如指責別人」、「酒還沒醒」等讓人會心一笑的社畜心聲，笑點一目瞭然，穿上包準旁人看到馬上心領神會，大家平時不敢大方說出口的話，那就用穿的吧！

2. 佛繫上班手機殼

手機殼代表一個人的品味說得完全沒錯！「地什麼瓜」家的手機殼不只能保護手機，還能接住所有社畜們上班的心酸（笑），不管是Hello Kitty迷、神明迷（有這個類別的受眾嗎ＸＤ）或是愛用諧音梗的職場人們都能找到對應的商品，超實用而且保證獨特又不易撞款，別看它外型搞笑，拿來當擺拍配件時也能完美適應韓系質感風格唷～適合想低調卻又不甘於平凡的上班族！「菩薩喜歡堅強的孩子」正中妞編輯的取向狙擊♡

3. 新世紀摸魚戰士帆布包

出門最基本的配備包怎麼能沒有？「zero布藝」推出一系列新世紀戰士包款，當中包含摸魚戰士、劃水戰士、肥宅戰士、口嗨（打嘴砲）戰士等全方位身份，供在座各位生命鬥士選擇，自己的職稱定位由自己來決定，以黃、藍兩大膽色系為主，創新、實背、容量又大，當作電腦包使用也沒問題唷～一次買齊能天天變身，約同事一起買則能組成地表最強社畜戰隊（計畫通）！

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4. 咖啡豆相框擺件

辦公桌上必備的療癒小廢物，「木藝家居平價店」在此登陸！眼睛盯著電腦感到頭昏眼花？那就把目光轉移到療癒的「香」框上吧～佈滿咖啡豆的擺件搭配「命比咖啡苦」的幽默題字一秒就能掃除妞妞們的疲憊感，壞心情瞬間不見了，搖一搖還能聞到咖啡香氣，幫助思緒清晰，是不是兩全其美呢！

5. 社畜專用立牌

全世界都瘋的《甄嬛傳》也來陪妞妞上班～表情包已經不新奇了，立牌才是王道啦！「想名廢柴OFFICIAL」活用演員們會說話的眼睛，創意結合搖頭公仔與劇中台詞打造出逗趣立牌，手指戳一下彈簧，人物便會搖來搖去更有臨場感怪好笑的。（＊妞編輯純屬分享，非官方商品請自行斟酌購買＊）

6. 加薪水杯

想加薪不敢說？那就用水杯暗示老闆吧！「白糖雜貨」高竿的將喝水變成說話的藝術，約可裝400ml容量的陶瓷杯，質感米白色杯身外觀寫著大大的紅字想不看到都難，拿著這款杯子有意無意的經過老闆辦公室，默默提出加薪訴求，似乎是個不錯的主意？

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7. 實用標語貼紙

妞妞們平時有對自己的物品貼貼紙的習慣嗎？「來趣貼貼」的個性貼紙最能代表打工人！「打工皇帝」、「上班過敏」、「周日焦慮症、周一恐懼症」、「生人勿近拒絕社交」等職場標語讓社恐、社牛、社雜三類人同時起立敬禮拍拍手大喊：「服了！」，豐富一大包足以因應各種情況，大家看到是不是也心動想買了呢？

妞妞們喜歡妞編輯今天的介紹嗎？歡迎在留言區分享你最喜歡的寶藏店家，社畜們齊心協力一起對抗上班過敏症吧～

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