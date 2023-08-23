滿口港式英語會被歧視？放眼世界　或許只有「這地」的人才會嫌棄

在香港社會工作，你曾經因為港式英文口音而被歧視嗎？你曾經因為自己的港式英文口音而感到尷尬嗎？



我在讀中學的時候，老師上課是使用英文課本，中文授課的。及後出來社會工作，遙距讀公開大學也是一樣。當時的我發現，說出港式口音的英文時，會有一種被歧視的感覺。

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港式口音歧視鏈

18歲便出來社會工作的我，一心希望晉身初級管理層，無奈當時的工作和學習環境都以中文會話為主。我發現，像我這種普通中學出身的人，聽外國人說英文是有難度的，難度就在於聽不懂他們的口音。

於是，我每天都會看電視英文台，一邊看字幕理解意思，一邊熟習外國人的英文口音。經過一番苦練，總算通過考核晉身初級管理層。

在二十幾歲的我，視野開闊了，接觸的人物也濶了。然後我發現英文口音原來有一條歧視鏈的：外國長大的口音比本地受栽培教育的口音為佳；本地受栽培教育的口音，又比沒有受栽培的港式口音為佳。

換句話說，我的英文口音屬於歧視鏈的低層。

最看不起港式文口音的，就是香港人

我也曾因為我的港式英文口音遭受過歧視：總有一些人會在你講完英文之後，以高傲的態度糾正你的發音。

與此同時，我也接觸過一些外國人。在與他們英語交談過程之中，他們從不會對我的港式口音露出半點歧視或不屑，反而會故意放慢說話速度，好讓我聽得懂。

後來我明白到一個道理：這些外國人知道雖然他們的英文比我好，但我的英文水平總比他們的中文水平高。又或甚他們根本不懂得英文以外的語言，而我卻又既懂得中文又懂得英文，在語言能力上其實比他們更加高。

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香港人的英語能力反映學歷，反映素質，反映出身

在我年青的時候，對我的英文斟酌得最多的，其實都是香港人。

後來我領悟出一個道理：在香港，英文能力好的人通常學歷較高，代表讀書更加叻，個人素質更加高；如果能夠說出一口西洋口音的英語，更反映出身優良，自小受到栽培，某程度是社會階層的一種顯現。

於是，為了突顯自己的社會階層，斟酌別人的英文水平最容易不過。

結果出現一個現象：最看不起港式英文口音的人，就是香港人！而港式英文口音對我來說揮之不去，甚至成為一種缺點！

原來教授的英文也有口音

後來我去科大讀碩士，科大對於英文授課是很執着的。我發現來自韓國的教授有韓國的英文口音；來自日本的教授有日本的英文口音；來自印尼的教授也有印尼的英文口音。

原來英文是一種用來溝通的共同渠道，當中並沒有甚麼歧視鏈，有口音是正常不過的事情，與知識水平並沒有必然關係！

那些以英文口音對別人作出歧視的人，根本是比無可比，硬要拿一些東西將別人比下去而已。

港式口音又有何不妥？

其實港式口音並沒有甚麼不妥。我們必須知道的是，口音是一種與成長過程相關的東西，過了兒童時期，要改變口音便會變得很困難。

如果你自小沒有被特別栽培，家庭背景比普通更普通，卻能夠靠後天努力，與那些自小受栽培的「上等人」躋身同一場合，同一場景，其實是反映你努力和刻苦奮鬥的成果。既然可以用英語清楚表達自己，達到有效溝通，那麼為甚麼要有卑微的感覺？

結語

歧視鏈在香港普遍存在，不論是出身母校、成長地區、家庭背景……等等，都存在某程度的歧視鏈。

而很多時歧視鏈的共通點，都是比較一些先天不能控制的東西。而我的想法是，一個基層出身晉身中產的人，比另一個中產出身而繼續留在中產的人，更加值得為自己成功突破先天環境上游而感到光榮！

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