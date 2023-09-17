開會時不發表　事後卻總在埋怨　事主不忿一句話竟惹來更多委屈

職場上，經常出現利益鬥爭、倚老賣老等情況，讓許多剛出社會的新人吃不消。



有女網民早前在「匿名公社」表示，在公司負責採購的她，經常遇到同事在開會時不表達意見，事後卻不斷嫌棄的狀況。忍不住回嗆對方一句的她，卻反被前輩告狀，上司甚至要求她須主動向對方道歉。

就是這種有毒的辦公室文化，讓很多年輕人對工作失去了熱誠：（按圖了解）

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事主透露，在公司負責採購的她，經常在會議中詢問大家意見，卻毫無回應，待方案都訂下後，才不斷嫌棄她的規劃。她指出，通常都是前輩們的意見較多，自己也只好微笑點頭示意，不敢出言反駁對方。

事主說明，後來她被指責到受不了，便忍不住在群組表示「如果不喜歡，開會討論時怎麼不講？」卻反被公司裏年資最深的前輩嗆「凶甚麼凶？妳有甚麼資格這樣講話？」，事後對方還主動退出群組。

與前輩產生衝突的事主立刻被上司關切，她解釋，因為各級長官和員工都在群組裏面，所以上司希望她能主動向對方道歉。不願妥協的事主一口回絕上司的提議，前輩則委屈地哭着向上司告狀，讓上司只好再次請求事主向對方道歉，並直言「妳要看在前輩年紀大了的份上，打通電話道歉一下」。

上司偏袒前輩的做法，也讓事主氣得發文「我到底錯在哪裏？文字沒有溫度，我也是照實說，為甚麼我就活該要道歉？」貼文底下，網友一面倒支持事主，並表示不少公司都有一些倚老賣老的前輩：

．「妳沒錯，不用道歉」

．「這種每間公司都有啦，習慣就好」

．「正常，事後諸葛一堆，還會倚老賣老」

．「這次道歉完，下次老屁股應該就不會這麼刁鑽」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】