不滿員工不讀不回訊息　高層狂言取消周末休假　企業急出聲明割蓆

休假到底該不該回工作訊息？網傳大陸江西一國企建築設計院溫姓院長，不滿員工在周六有半天未看訊息，在群裏揚言要從明年開始實行周六日工作制度，還怒嗆「工資是按月給的，不是按22天給的」引發爭議。



網傳聊天截圖顯示，時間為2023年9月23日，星期六。11點25分，溫某在工作群內佈達下周一任務，21點56分，溫某貼出了一張截圖，顯示群消息有三人未讀。此後溫某在群內發言，稱：

．「千萬不要以為周六周日就是非工作日，那可能會跟不上節奏的」

．「如果周末用第二個手機，那就取消電話補貼」

．「不能有傳統機關週末的概念，不然肯定會被社會淘汰」

．「我個人初步決定，明年開始實行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考慮提前離職後」

．「我個人真的特別討厭那種，一到周末就非工作狀態，只顧享受，而不懂享受的源頭是甚麼的人」

．「我個人認為，工資是按月給的，不是按22天給的，如果你是按22天上班，那可按22/30來打折扣」。



公開資料顯示，溫某系江西建工第一建築有限責任公司設計院院長，今年7月底才剛獲得江西建工積極踐行「儒子牛、拓荒牛、老黃牛」精神幹部榮譽稱號。溫某發言引發大批網民不滿，怒批「周末是非工作日，這可是1995年國家頒佈法令確定的」、「按22天發工資，勞動法是擺設嗎」、「打工人不配擁有周末嗎」。

據《瀟湘晨報》報道，9月26日江西省建工集團紀律檢查委員會一名工作人員回應，稱目前江西建工一建公司紀委已經在處理，溫某言論僅為他個人觀點，不代表公司和集團的觀點。

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