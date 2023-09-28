人生盡是挫折　覺得自己是零？這種程度的失意　才不算是真正失敗

你覺得自己人生很失敗嗎？我發現失敗的最普遍原因，就是未曾嚐過很多次的失敗。



創投公司行內人給我的啟發

最近認識一位朋友，他是在創投公司工作的。我向他請教創投公司究竟是如何評估一間公司。言談間，他告訴我：「其實我們投資的初創公司絕大部分都是失敗告終的。我們習慣失敗，也接受失敗，因為當中只要有一兩間公司成功，便能非常豐足地養活我們整個團隊。」

對於一些人來說，失敗就是工作和生活的一部分。

相關文章：年輕人生活很消極？或受8大習慣拖累 「自恃年輕」已是一大問題

+ 22

年少的我經歷太少失敗

我由中四時無心向學，發力把成績追上，再考到大學（雖然放棄了入讀），然後工作受上司賞識，以低學歷領導一班下屬……這些都令我以為自己很成功。

直至有一次，一位年長下屬向我上司表達對我的不滿。我的上司很好，請我飲奶茶，再給我上了一堂課。上司語重心長的告訴我：「其實這件事情，反映你很沒有領導才能，管理有點兒失敗。」

失敗的衝擊

「失敗」這兩個字對於年青時的我既陌生，又大衝擊。

那位年青的我，在心中嘗試為自己開脫：也許是上司不了解我；也許是下屬性格太剛烈……總之我就不是缺乏領導才能。

也因為這種拒絕接受失敗的心理，阻礙了我當年的成長。

但今天四十幾歲的我回想這件事，我可以肯定的說，上司的話都是對的，當年的我真的很沒有領導才能。

沒有失敗，只有回饋

後來我學到重要的一句思想前設：「沒有失敗，只有回饋」。

失敗其實是一個訊息接收過程，也是一種學習過程。

網上流傳着愛迪生的故事。在他發明電燈的過程中，有人說他經歷了 1999 次失敗，更問他是否打算接受第二千次失敗。愛迪生回答：「那些不叫失敗，我只是發現那些方法做不出電燈。」

原來對失敗予以拒絕、充耳不聞、逃避現實，那才是真正的失敗。

想追求精彩人生，就得學會面對失敗

失敗不一定會擊倒你，但不能從失敗中學到東西，就肯定是最大的浪費。

你可以把自己看成是一個學生：失敗的只是那件事情，那種方法。「事情失敗」不代表你就是一個「失敗的人」，因為你是一個從中學習的學生。

所以失敗能夠令人生更加精彩，更加豐盛，也為將來的成功鋪路。

失敗就是工作一部分

對於今天的我，失敗已經變成生活一部分：公司新 project 失敗、宣傳計劃失敗、文章效果失敗……等等，變成了我的家常便飯。而每一次失敗，我都從中學到一點東西，思想更加廣闊。

冒險家都是傑出的風險管理者。你只要能夠好好管理風險，應對失敗後的最差狀況，你便有條件再接再厲，不斷變陣，直至成功為止。

結語

世上只有極小數的人能夠一直保持成功，絕大部分成功人士在成功之前都是跌跌碰碰，屢敗屢戰的。談論自己的失敗並不是弱者的表現，反而是耐心強大的特徵。勇於面對失敗，從中學習，定能令今天的你，比昨天的你更加強！

【延伸閱讀，更多打工仔自強建議】

成功｜要進步不是靠口號！克服7大「EQ殺手」 事業才能另闖高峰

+ 21

成功｜自覺已很努力？6個處事態度 看出成功人士層次與你的差別