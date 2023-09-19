見工｜面了9輪試仍不聘用！面試過程冗長成趨勢　卻亦激嬲打工仔

根據人力資源顧問公司 Josh Bersin Company 與 AMS 早前聯合發佈的報告，2023 年企業在僱用一位新員工所花的平均時間，達到有史以來的新高點：在 2023 年第一季， 企業平均要花上 44 天的招聘時間，才能填補自己開出的職缺。



在調查的案例中，一位 32 歲的受訪者參與了某家企業面試，前前後後總共面試了 9 輪，由最初的資格審查、電話口試、連續三天的半小時面試、個案研究筆試、人資主管面試，直到最後的行政總裁面試等，最重要的是歷經這麼多關，最後仍沒有拿到工作。

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為何企業的面試時間越來越長，而且可能持續惡化？

面試過程的漫長，顯示目前就業市場的高度競爭，根據《CNBC》的調查，以往企業在面試非管理職員工，平均會進行 3-5 輪的面試，這能確保公司找到適當人才，又不致浪費雙方過多時間。

但近年來隨着疫情促使遠端工作的興起，移除了地理限制，公司可以接觸到的更多人才庫；同時在疫情期間經歷了「大離職潮」以及隨後的轉職潮與過度招聘，疫後的經濟不穩定又帶來「大裁員潮」，人力市場在近幾年的劇烈變動，加深了僱主的焦慮。

招聘、入職和培訓都是昂貴的過程，企業無不希望透過更多輪面試與方法，蒐集更多資料，確保選才過程更加慎重、招聘到的工作者也會長期留任。報告的資料顯示， 平均招聘時間已連續 4 年增加。

過長的招聘過程，可能讓企業錯失機會、自損形象

不過金融科技公司 Relay Payments 人資長艾米・齊瑪曼（Amy Zimmerman）則指出，長時間的面試過程，也代表企業無法確定此刻所需要的人才特質，「人資單位很可能還未正式得到徵才許可，所以將腳步放慢；又或者面試者眾，企業還在釐清內部需要的空缺該如何補齊」「這也許說明了面試單位增加更多輪面試，進而讓應徵者感到困擾的原因。」

這樣的做法能不能找到合適人才的效果還未定論，但齊瑪曼警告，企業冗長的面試過程可能先一步帶來負面效果。職業生涯顧問史蒂芬・里區（Steven Leitch）指出，過長的招聘過程會讓應徵者在感到挫折、降低投入，最後甚至選擇放棄；這或許會讓潛在的頂尖人才，在等待過程選擇其他已經給予承諾的企業。

其他面試者也可能將求職中的糟糕體驗，分享給身邊同樣在求職的人。長期來看對於建立公司形象，恐怕不是一個最好的做法。齊瑪曼建議企業，若能將面試流程公開透明，將能夠幫助企業建立優良的形象，以及應徵者在未來的忠誠度。

面對漫長的面試過程，求職者該怎麼做？

面對冗長的面試過程，《Vox》與《富比士》（Forbes）雜誌提供給求職者幾點建議，以度過煎熬的等待過程：

1. 在面試初期就問清楚詳細過程

身爲面試者，絕對有權利在第一輪的面試中，就得到明確的的面試規劃：需要經歷多少關卡、分別的時間與需要提前準備的資料有甚麼。職業顧問麥迪・馬查多（Maddie Machado）則建議面試者可以明定自己的「界線」，舉例來說面試不超過 4 次、確保過程所準備的「作業」不會被企業另外利用等。

2. 讓自己有更多的選擇權

即使進入面試後期，也不要因為覺得勝券在握而放棄任何機會。即使面試官展現了極高的意願，企業隨時有可能決定僱用其他人，或者因內部調動而選擇關閉職缺。試着多面試幾間不同的企業，不僅能夠讓應徵者握有更多選擇權，也能夠在薪酬討論的環節上，取得更多的談判籌碼。

3. 把失敗的面試看作拓展人際網路

即使不幸未被錄取，應徵者還是可以將面試的過程看作是人際網路的拓展，這也是為甚麼要在面試過程中需要盡力留下好印象，讓企業的主管、人資記得你，往後有其他職缺釋出時，或許就有機會先於其他應徵者獲得討論的機會。

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