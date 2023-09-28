你與成功人士差距多大？管理大腦「3組齒輪」　他們比你更有辦法

據LinkedIn統計，93% 面試官表示他們會在招聘中尋找具有優秀軟技能的人才。這些軟技能包括了：自律、同理心、有效溝通、解決複雜問題的主動性、鼓舞人心的領導力、團隊合作和情商。



新加坡國立大學（National University of Singapore）商學院教授維吉尼亞・夏（Virginia Cha）指出， 當企業家在處理訊息、尋找機會和解決問題時，大腦中會有三個相互關聯的齒輪：計算齒輪（computing）、知識齒輪（knowledge）和連接齒輪（connecting）。

而每個人的大腦都有一個主導的齒輪，了解自己的大腦如何運作，以及如何讓它更有效地工作，在職場面臨問題時，就能透過不同的軟技能來協助自己，這對於所有工作者來說都十分重要。

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計算齒輪

在她的理論中，「計算齒輪」就像是一台電腦的中央處理器，為所有遇到的問題進行推理，是掌管解決問題的功臣。

「人的認知能力有限。如果你是由計算齒輪在主導，那麼在另外兩者的能力往往較低。」夏舉例，生活中可能會觀察到很多「geeks」（指智力超群，善於鑽研但不愛社交的學者或知識分子），那些真正會編寫程式的超級 geeks 往往不善社交、不習慣他人相處，在對話時也很難順暢進行，是因為他們難以同理對方。

知識齒輪

如果大腦的一座圖書館，儲存我們對一切事物的理解，知識齒輪就是一名圖書館員，負責將這些理解編入大腦中，在需要時可以有效地取得相關知識。

以 知識齒輪 為主導的人，則傾向於深入思考但行動緩慢，他們花更多時間在思考和處理訊息。「這群人往往非常有條理，但每一步都得經過大量的研究，在知識間建立聯繫，然後才做出回應。」

連結齒輪

連結齒輪 則像是手機的應用程式，可以消化特定的需求，再從既有資料中找出客製化的行為模式。擁有「連接齒輪」的人，多數具有創新精神、創造力，並且善於在人與想法之間搭建橋樑。這些人能夠綜合他們所知與所經，組合出全新的想法。

大部分人都有一個擅長運作的齒輪，要先辨識它是計算齒輪、知識齒輪、連接齒輪之中的何者，才能夠加以改善。夏指出，認識自己的優勢和局限，是每位企業家成功的關鍵。

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不擅長的齒輪，如何加以改善？

以知識齒輪為例，可以透過計劃性的大量閱讀和記憶練習來訓練自己，從而具備快速搜尋和檢索資訊的能力。連接齒輪的培養，則通常可以隨着年齡和經驗的增長，在生活與職涯中逐漸進步。

但計算齒輪的培養不容易，夏認為這是一個很難改進的領域。「我們很難訓練那些不習慣「數字思維」（think in numbers）的人改採這種思考方式，即使你有過這種能力，隨着時間的推移也可能會失去它。」

夏分享，在職涯初期自己一直是以計算齒輪見長，但在攻讀博士學位的過程、多方接觸創業者的經歷，大量的閱讀與同理心的養成，增長了另外兩項齒輪的運作，反而讓計算齒輪不這麼發達了。

不過她也提醒這並非全然壞事，「因為要成為真正的領導者、要真正社會對產生影響，就必須懂得培養人才。如果你只知道數字思維，你恐怕無法做到這一點。」

不用三項全能，建立團隊來達成 1 + 1 + 1 > 3

除了認知自己的優勢、改善自己較弱的能力外。也可以透過建立合適的團隊來彌補不足。對一個成功的企業家來說，團隊是不可缺少的一個因素。

舉例來說，如果我們知道自己的連接齒輪非常強大，但計算和知識齒輪較弱，就可以建立一個團隊，其中包括具有該領域專業知識和擁有出色解決問題能力的人，就能夠克服自己的不足。同理，如果我們知道自己擁有一流的處理問題能力，但連接齒輪較弱，則可以與連接齒輪較強的人合作，以建立所需的業務聯繫。

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