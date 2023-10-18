每月玩一次！日企推搞鬼加薪制度　擲骰仔決定員工當月人工加幾多

加薪是一件讓人快樂的事，不少人都為此努力工作。根據日媒《日刊SPA！》報道，日本有間IT公司為了讓員工在發薪日更開心，決定每月讓大家靠擲骰子決定加薪額度。特別又有趣的加薪法，也令許多網民羨慕。



報道指出，日本IT公司「KAYAC」為了讓員工在發薪日更開心，引入「擲骰制度」決定加薪額度。該制度以月薪為基礎，再加上擲出數字的百分比，代表員工若在當天擲出6，即可領取底薪＋6%的薪水。此外，如果有人連續三個月擲出一樣的數字，則當月的底薪加倍。

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報道說明，由於此加薪方法很刺激，所以非常受員工歡迎。該公司的公共關係部主管表示，他們所重視的三個企業理念為「自己覺得有趣、周圍的人覺得公司有趣，及世界上更多的人覺得有趣」。

另外，此公司還有另一種特別的制度為「微笑工資」。報道稱，所有員工每月需隨機寫下一名員工的優點並為其打分，最後再將結果寫在工資單上，雖然無法獲得實際金額，但卻可以帶來滿滿的幸福感及喜悅。

新聞一出，吸引許多網友討論：

．「沒有任何人反對此做法，是因為不管怎麼樣都可以獲得基本薪資，若擲骰子擲到很多點數，是很幸運的一件事」

．「如果是我，我每個月都期待擲骰子」

．「這很好也很有趣，雖然我不知道它是否適合我，但無論如何我都想嘗試」

．「運氣也是能力的一部分」

．「我認為工作時享受樂趣的概念非常重要」



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