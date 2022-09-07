加人工｜沒加薪就躺平？不努力怎提拔你？僱傭死結可否解全看一人

「如果老細出多些人工給我，我便會做好一點。」、「付出了也不代表一定升職加薪，那麼為甚麼要先蝕底呢？」這種想法是否似曾相識呢？沒錯，這是現今不少打工仔的想法。



今天半宅職薯就和大家討論，在這種想法變成潮流的時候，職場會變成怎麼樣。

「加人工 > 更努力工作 > 加人工」，這是一個「有雞先還是有蛋先」的問題嗎？：（按圖了解）

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站在打工仔角度

今時今日不少打工仔，已經看穿了那些衰老細的招式：假希望、真剝削、人善被人欺。

的而且確，要是有一個打工仔一心搏上位又肯付出嗎？衰老細便會大幅提升要求，令打工仔永遠都是差一點點才達標。 情況就好像驢仔前面的那根蘿蔔，永遠都是差一點點才吃到，於是驢仔便不停地向前走。

要是有一位打工仔放棄升職而躺平呢？衰老細便會使出「假希望」這一招，對這位打工仔說：「你很有潛力，為何不拼搏一點博升職呢？」、「我看好你的，你只需要做多一點點便會有更好前途！」

結果打工仔便在「搏上位」與「假希望」之間遊走，提高產出，讓衰老細得利。

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站在老細角度

當然，不是每一個老細都是衰老細，世界上也有一些好老細的。

站在好老細角度，讓一位打工仔升職上位是很高風險的事情：要是這位新貴力有不逮，甚至乎態度欠佳，那麼影響的不單是一個人的薪金，卻是一整個團隊的產出以及工作氣氛。

好老細為了知道打工仔是否有潛力升職，通常都會給他一些額外責任考驗他的能力，給他額外工作量測試他的態度。要是這些都過關，升職加薪便順理成章。

矛盾位浮現出來了

由於一些打工仔採取「先獲益後付出」的工作態度，未獲得升職加薪便絕不額外付出，老細便沒法測試他的真正能力和態度。結果，打工仔覺得前程暗淡，老細又覺得無可用之材，造成雙輸局面。

其實不少公司經已出現了這樣的狀況，打工仔不願意先行付出，老細也不願意冒風險給下屬升職加薪，形成一種膠著狀態。當老細認為現有員工都不是可造之材，當中高層職位有空缺，自然會向外另覓人才，空降接任中高層職位。

打工仔見到中高層空降，自然更加失望，產生「魚唔過塘唔肥」的想法，把精力都集中於面試搵工，卻不是做好手頭工作。

其實同一行業來來去去都是那些打工仔，那些老細。因為轉工而能力爆升的機會不是沒有，只是比較少。結果出現「塘水滾塘魚」的狀況，老細不斷在請人，打工仔不斷在轉工， 精力都花在招聘與找工作方面，生意那會做得好？

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如何鑑定工作有無前途

打工仔要鑑定一份工作是否有前途，最主要是參考前人的路是怎樣走的。如果老細賞罰分明，用人唯才，高職位由有能力者居之，那麼當基層打工仔發現前路是看得清，摸得到的話，自然會不怕蝕底，努力工作。

這種狀況當然很理想，但大前提是老細必須有不斷拓展業務的決心。要是老細不思進取，無心拓展業務的話，公司內的上流空間自然有限。打工仔再有上進心，也沒有空間上流。結果打工仔不是態度消極，便是抱著騎牛搵馬心態。

結語

要是自己的工作有清晰及可達到的晉升階梯，很多打工仔都會安心工作的。員工的穩定性其實是老細的成績表，要是工作氣氛友善，薪酬福利合理，公司又有前景的話，很多打工仔，其實骨子裏是很穩定的。

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