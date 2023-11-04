提防職場「最伏」一句話！員工嘆工作外　還要幫老細湊仔照顧家人

在工作時任老闆使喚是許多人都有的經驗，但若連老闆的私人事務也得包辦，似乎就有點不合理了。馬來西亞一名女子表示，她被要求幫忙接送老闆小孩上下學，還要帶他年邁的母親去看醫生，讓她覺得壓力山大。



這名女子投稿到馬來西亞的Facebook專頁「Ricebowl鐵飯網」，分享自己工作的奇葩經驗。她表示自己是在一家小公司當行政，老闆喜歡說「我們是一家人」，他並沒有在開玩笑而是真真的把員工當一家人，因為他整天使喚她去「幫忙照顧他的家人」。

女子說，自己現在待的公司真的很小，全公司包括老闆才8個人。老闆時常畫餅說，現在公司剛起步，薪水是少了點，但是我們就像一家人，只要團結一心、不計較，遲早會越來越好，薪水也會一直漲。但女子等了2年，薪水還是停留在2300令吉（約港幣3,800元幣）。

她細數老闆不但要求她每天去學校接小孩放學，還不給油錢，家裏修冷氣也叫她去監工。最離譜的是，老闆還時常使喚她陪年邁的母親去看醫生。照顧老人家讓她倍感壓力，不但要看好人，還要記得吃藥的各種注意事項，更擔心她身體突然出現狀況。

而在這些額外的雜務之外，她還得要完成原本手頭上的工作，女子直呼，整天處理工作範圍之外的鎖事，根本不合理。

看完她的遭遇，網友也紛紛勸她趕快跑：

．「我個人經驗是會說我們是一家人的老闆，十之八九都有問題」

．「最有良心員工vs 臉皮最厚老闆」

．「我以前中過，老闆娘叫我去附近的商場買玩具給她女兒，還要我送過去」

．「還不快跑在等甚麼」



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