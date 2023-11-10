成功人士怎睡覺？喬布斯愛冥想、達文西睡很少　他卻每天睡12小時

你有屬於自己的睡眠時間、習慣嗎？不少成功人士的睡眠習慣與時間，會變成報道焦點，例如美國前總統奧巴馬時常會工作到深夜，在睡前半小時更會固定閱讀報刊或寫點東西。或是像蘋果創辦人喬布斯則習慣在晚上 11 點到 12 點時，趁着入睡前的時間去散散步和冥想。



先有網民在論壇在詢問大家在睡覺之前會有哪些個人的習慣，沒想到竟釣出大票網民留言回應。

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睡前小習慣有哪些？ 喝溫牛奶、做柔軟操都被點名了!

發文者表示，應該很多人睡前都會滑一下手機嗎？好奇除了滑手機外，大家睡前還有甚麼特別的習慣？像我就是關燈確定要睡覺前，一定會再去上一次廁所，無論前面上了多上次廁所都一樣，有人跟我一樣嗎？

不少網民則回應：

．「睡前真的會再去上一次廁所」

．「睡前設好鬧鐘，還是要再看個兩次確認沒錯才敢睡」

．「睡前，我一定喝一杯溫牛奶，然後做20分鐘的柔軟操，上了床，馬上熟睡」

．「我要巡一次所有的門窗有沒有關好，關抽濕機並倒掉裏面的水」

．「開1小時白噪音、木魚、燒柴、雷雨、火車」



達文西睡眠時間超短 只睡兩小時究竟怎麼分?

除了睡覺前小習慣，睡眠時間也是許多人關注的重點，不少名人也都擁有非常特別的睡眠時間。例如被稱作是「世紀天才」的達文西，據傳他的睡眠習慣不像一般人一次睡6至8個小時，而是每隔 4 個小時會小睡 15 到 20 分鐘，甚至一天平均下來只睡了 2 小時左右。

同樣睡眠時間非常短的還有美國發明家尼古拉．特斯拉，他自稱一天從來不睡超過兩小時，和達文西一樣採行「Uberman Sleep」，更曾傳出特斯拉連續工作 84 小時不休息。而睡眠時間長的成功人士也大有人在，像棒球選手大谷翔平則是一天睡到10到12個小時，大谷翔平為了確保自己擁有足夠的睡眠，只要找得到時間就會盡量睡，睡眠品質則是其次。甚至曾經有隊友想邀約他吃飯，竟被大谷翔平以「要睡覺」為理由拒絕。

論壇上也不乏有詢問大家睡眠時長的相關文章，不少網友也都回應：

．「休假隨便睡都會飽，上班日怎睡都睡不飽」

．「商業周刊都說成功的人只睡2小時，或是不太睡覺的」

．「很羨慕正常睡眠或只需要睡很少的人」

．「之前都5-6小時，但現在在重訓，想讓身體更好恢復所以都睡7小時以上」



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