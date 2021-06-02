每天Me Time 20分鐘可助腦袋放鬆　自我沉澱最大關鍵來自「聲音」

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-02 18:04

我們生活中，充斥着各式各樣的繁雜聲音，從早上起床到晚上睡覺，耳朵及頭腦似乎總是在工作，絲毫沒有安靜休息的時間。而隨着愈來愈多人開始接觸瑜伽和冥想，人慢慢意識到安靜獨處的重要性，因此也就有了「Quiet Time(安靜時光)」、「Me Time(獨處時光)」等概念。對此，以下將列出安靜時光的2大關鍵，讓身心靈可以在休息中得到滿足。 醫學審稿：賴建翰醫師 文： 黎佳燊

如何讓身心靈可以在休息中得到滿足？（點擊了解）

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1. 每天安靜20分鐘排除干擾

人為甚麼要有安靜的時間呢？答案很簡單，因為我們的身體需要，這也是醫療機構禁止吵鬧喧嘩的原因，若配合冥想治療，更能幫助緩解疼痛。美國紐約大學郎格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)心理學家邦妮馬克斯(Bonnie Marks)表示，正念(Mindfulness)對健康老化很重要，建議1天安靜20分鐘，並定一個固定的時間，早晨或中午都是很好的時段。

由於現在的人長期處於高壓力的環境下，以至於我們在思想上容易變得疲乏，若沒有一個安靜的時間，人的注意力就會下降，造成思考和解決問題的能力也隨之減弱。因此，懂得排除加重腦部負擔的干擾源就是關鍵了，依照注意力恢復理論(Attention Restorative Theory，簡稱ART)的闡述，人在相較安靜的環境下，腦部可以自行修復其認知系統，因為這時候它所需要負荷的壓力是低的。

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2. 安靜提升神經生成變開朗

根據美國杜克大學醫學中心(Duke University Medical Center)腦成像與分析中心的研究，完全的安靜能大大提升腦部海馬體(Hippocampus)的神經增生(Neurogenesis)，這不但可以幫助學習及記憶力，還能改善阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)和憂鬱(Depression)症狀。

人在安靜的狀態下，腦部會自動切換成既定的一套系統，它讓我們可以進入潛意識中，因此人會放空、自我冥想，同時在思想和情感上也比較能同理人。您會發現，當專注在安靜的氛圍中，頭腦會更加清醒，更知道事情的先後秩序，較不容易手忙腳亂，因為多了時間思考和省察。

此外，安靜能幫助沉澱一天發生的所有事情，包括好或不好的感受，我們不是機器人，而是富有情感的活人，建議睡前利用5-10分鐘的時間，細細思想值得感恩的事物，相信人也會變得更樂觀開朗。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：Me Time了嗎？安靜獨處20分鐘超關鍵】