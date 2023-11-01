人工「縮水」未必因自己不爭氣！7個真人故事　道出職場殘酷現實

上一次李佳琦站上風口浪尖，還是他怒懟打工人「反思一下這麼多年工資為甚麼沒漲」的時候。一位政治家曾經説過：「一個人的發展，當然要靠自我奮鬥，但也要考慮到歷史的進程。」



這是幾個降薪族的職場境遇，也是經歷時代大潮沖刷的深圳普通人，近兩三年來的現實寫照。

潮落之時

2021年年底，潘栩從房地產企業A司辭職，跳槽進入現在就職的這家施工企業B司。A司是某知名房企的下屬公司，如今該房企已暴雷。2021年年初，國家調控地產行業的「兩條紅線」政策發佈後，A司裏處處透着資金鍊吃緊的跡象，每月發工資的時間往後延遲，員工報銷標準愈發嚴苛，潘栩當年的年終獎打了五折。潘栩跳槽不久，A司開始大規模裁員，老同事們大都未能拿到足額賠償。

潘栩顯得幸運許多，來到B司的第一年，他的年薪達到職業生涯的最高點——「四五十萬」（編：人民幣，下同）。不過第二年，B司整體業務減少，公司要開源節流，開源太難，只好通過大規模降薪節流，潘栩的年薪縮水將近一半，只有25萬。

很多同事接受不了降薪幅度辭職。潘栩不想再折騰，他入行將近10年，常年泡在工地上。在他印象中，2015年到2018年，「整個行業都是蒸蒸日上的」，站在工地建築頂層，從高空往下看，滿眼都是工地，「給你一種大興土木的感覺」，現在他看到的景象，與幾年前已大不相同。「市場僧多粥少，行業下行是大趨勢，大家的整體薪資肯定還會下滑的」，潘栩有這個心理準備。

況且，真的辭職了，又該怎麼辦呢？孩子剛出生不久，每個月夫妻倆要還1.3萬元的房貸，「六、七個月找不到工作，那怎麼辦？」潘栩有個同學，已經在家待了五個多月了，同學拿到手的offer，比之前的年薪少了10萬，同學不甘心，還想再看看機會。其餘的同學中，「休息一年半載的不多，畢竟都要養家餬口，就算降薪，也得先找個工作幹着。」

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相比其他地產業同行，潘栩的技術型崗位還不至於失業。呂青巖在建築設計行業待了十幾年，今年她決定徹底離開這行另謀生路。作為房地產行業的下游從業者，她依據見聞做出的判斷，比潘栩更悲觀。

今年上半年，呂青巖在廣州待過一段時間，在一個免攤位費的車尾箱市集上，她碰到一個賣檸檬茶的攤主。攤主四五十歲，前房地產從業者，今年失業後，他投了2000多份簡歷一無所獲，「家裏有房貸，有孩子，總得出來找到營生」。周末的晚上，攤位從9點擺到接近12點，他只賣出十幾杯檸檬茶。

前一陣子，呂青巖刷朋友圈時看見，一個地產圈的朋友發佈了求介紹工作的內容，「我都不知道他失業多久了」。

呂青巖的校友群裏，危機感也陡然顯現。「今年年初，有校友在群裏傾訴，還貸壓力很大，孩子還要上學，害怕隨時會斷供，群裏以前沒聊過個人生活的壓力，當他開始聊這個的時候，估計已經是焦慮得沒辦法了」。

呂青巖有個關係很鐵的地產圈友人M。今年M失業後，她一直不敢聯繫對方，只敢約M的妻子見面，聊聊家裏的境況。

「地產圈裏的熟人，以前多數都是我們的甲方。行業好的時候，心態很漂、高高在上的甲方我們見過不少，行業真的會給一些人帶來莫名的膨脹。現在一下子跌下來，這種衝擊對有些人來説，是很難消化的。」

M的妻子是全職太太，這幾個月M一直試着在人脈圈子裏找機會，但似乎作用不大，現在倆人都沒有工作。前段時間，呂青巖約M的妻子在麥當勞碰面，「她來了，我問吃點甚麼，她説不吃了，現在消費降級，吃飽飯就不再吃了。以前我們至少點個可樂，薯條甚麼的」。

「很多地產圈子的同行，失業了，家裏大概率兩個孩子，孩子十有八九還在學鋼琴，有房貸，要養車，現在真的是靠原來的家庭積累在支撐。」

「房地產作為前端，反應快一點，我們設計在後端，反應慢了一點，還是會波及的。」

事實上，地產行業的衝擊，早已蔓延到呂青巖和建築設計同行身上，「我身邊的同行，很多都經歷過這麼一個心理過程，薪水突然降到一萬多，也可以，反正還能保障生活，再降到8000塊，那也行，能顧得上吃喝。絕大多數還是能苟着就苟着，收入底線是可以一直往後退的。跟我同齡的老同事，基本都是中產三件套，即便孩子不讀國際學校，也是上有老下有小，現在大家最常説的一句話就是，不賠就是賺到。」

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呂青巖印象裏，地產上下游活得最好的階段在10年前，「設計公司都不用跑市場，你坐在那兒，每天都不斷有人求着你做項目，太多樓盤要開發了」。

呂青巖的姐姐10年前也在建築設計這行，有一次甲方丟過來一個項目需求，要求第二天交付。姐姐與同事們推辭趕不出來，甲方聽罷，直接拿出了一袋錢擱在桌子上。

「你説現在可能嗎？」今年離職之前，呂青巖經手的一個小項目，「總報價5萬，做了兩年，還沒有收到一毛錢。」上游地產業資金吃緊，下游建築設計行業的現狀是，新的項目難以拓展，攥在手裏的項目又拿不到回款。

在我與呂青巖碰面的前兩天，她剛與兩個朋友吃了頓飯，「一個是地產公司的，一個是設計公司的老闆，大家聊起現狀，都説在苦苦維持。拿着紅利期賺的錢，補貼現在的業務。你得承認，紅利沒有了」。

「我現在40歲，如果行業的調整週期是10年，我能熬過這10年嗎？」呂青巖背上沒有「中產三件套」，她想換條路闖闖，眼下她正在籌備自己的餐飲店，這是她考察了半年時間，選擇的新方向。

同行朋友當中，有人做滑翔傘飛行培訓，有人在賣爬行類異寵，對於朋友和自己的這種摸索，呂青巖的看法很冷靜， 「憑甚麼你換了一個新行業，就可以在短時間內，做得比上一份工作還好。」

潘栩的小家庭，正計劃把探索新事業的擔子放在了妻子身上。妻子在電商行業工作，貿易戰之後，「這行的衝擊也很厲害」。夫妻倆打算，潘栩上班掙一份穩定收入，妻子去摸索創業項目，「你不能光依賴大環境吧」。

這兩年，潘栩身邊也有創業的朋友，有人搞餐飲，有人做跨境電商。這些人中，做的太好的沒有，經營平穩的倒有，當然，也有搞失敗了，直接打包回老家的。

「你們想過失敗了怎麼辦嗎？」我問潘栩。

「失敗就回武漢」，潘栩和妻子都是湖北人。

「要是成功了，就把武漢的房子賣了，在深圳買房」，這個揹着每月1.3萬房貸的新手父親説。

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「一切完完全全變了」

章沐入職這家互聯網外包公司兩年了。進公司第一年，一切都看起來很穩定，「幹得可滿意了，甚至想着多幹幾年攢點錢。」從去年年底開始，這份工帶給章沐的滿足感被徹底擊碎，「裁員裁了好幾波，集體降薪也降了3輪」，她躲過了裁員，躲過了第一輪、第二輪降薪，今年9月份，公司開始第三輪降薪，這次輪到她了。

去年連續12個月，章沐的工作績效都排在部門第一名，上司提過要給她升職。她所在公司，主要為深圳一家知名科技企業X司提供外包服務。去年年底，X司傳來降本增效的消息，公司隨之大刀闊斧地縮減成本。「我們這個部門原本有百來號人，現在剩下40多人。我在的小組，原來有十幾個人，現在只剩下兩個人。」

公司位於龍崗某棟高檔寫字樓的辦公場地，也從四層樓縮減到三層樓。「以前的茶水間、會議室裝上了電腦，坐滿了辦公的員工，只留一間會議室接待客户，內部會議都線上開」。章沐這一年搬了兩次工位，「搬一次就覺得公司完蛋一次，降薪一次就覺得公司完蛋一次。每次降薪、裁員，公司都不讓討論，可這不代表你不會知道，每一次這種變化，對你心裏揣着的那點職業穩定性，都是一次削弱」。

今年3月份，章沐開始在招聘軟件上投簡歷，除了三月份接到的一個offer，其他投遞全都石沉大海。那個offer開出的薪資，比章沐當時的月薪高出1500元。當時她對上司的升職許諾還抱有期待，「現在想想好可惜，還不如當時接了那個offer」。

被裁掉的同事們，都沒拿到足額的勞動賠償，這其中只有極個別人選擇了勞動仲裁，「都擔心下家公司背調，影響新工作」。章沐同組的前同事，被裁之後找的新工作，薪資均無上漲，「要麼降薪，要麼平薪」。這些同事大都已婚已育，「就算降薪，也得先入職」。

與章沐同一小組的員工Q，作為小組現存兩枚碩果中的另外一枚，今年已經歷3次降薪，「第一次降了5000塊，第二次降了一兩千，第三次按比例還要降4000塊。」

即便薪資被砍到這個境地，Q還未提出離職，他雖然技術能力過硬，但已經38歲了，學歷也不高。章沐判斷，在現下的互聯網就業市場上，Q再找一份合心意的工作恐怕很難。

章沐月薪1萬多元，被公司砍掉了1000塊，這大半年她在招聘網站上刷到的匹配崗位，開出的薪資多數還不如現在，「導致現在降薪，他要降我就降，我不敢離職。」

章沐部門負責的外包項目已經臨近末期。按照公司慣例，某個項目結束後，項目員工只有轉崗、被辭退兩個選擇。章沐心裏清楚，裁員早晚會輪到自己。

章沐大學學的是電子工程專業，畢業後在深圳做了四年硬件銷售，這份工作令她苦不堪言。兩年半前，在男友的建議下，她辭掉銷售工作，專心學習編程技術。成功入職互聯網外包公司後，她的薪資翻了3倍。

僅僅過去兩年，章沐感觸到的行業大環境已江河日下，她不知道自己又該何去何從。男友建議她潛心精進技術能力，以提高職場競爭力。男友提出的這條職業進階路徑，在幾年前堪稱一份標準答案，但她如今已不抱多少信心。

「完完全全變了，以前甚麼事情都相信，都願意試一試。現在要想一想，真的有必要嗎？一定要衝嗎？確定性高嗎？」

章沐閨蜜的丈夫H在武漢一家互聯網公司工作。H月薪3萬，在武漢算是高收入水平。去年，H就職的公司遇到了資金鍊問題，最近幾個月已發不出工資。上個月，H申請了勞動仲裁，並計劃拿到勞動賠償後，專心考研，以達到將來入職國企的學歷門檻。

以現在的考研競爭程度，H能順利上岸嗎？上岸了，畢業後還能達到國企的招聘門檻嗎？閨蜜沒有跟章沐聊過另一種可能。

「我覺得，其實每個人對自己都有規劃，但是呢……」章沐撇了撇抿起來的嘴，沒有説出後半句話。

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做工的人

2019年高中畢業後，曾洋在老家廣西桂平市的工廠幹了半年多。工廠生產數據線，主要做出口訂單，他母親是這家工廠的老工人。曾洋負責包裝，每天工作8到10個小時，旺季每天能拿到170元或180元，算下來月薪有5000多元，淡季每日工資80多元，月薪不足3000塊。

在曾洋辭職之前，那家工廠的訂單量已開始縮減。他辭工以後，母親和哥哥還留在工廠，兩年多來，工廠訂單量一路下滑，工資到今年已經低至五六十元一天。母親年紀大了，一直沒出過遠門，她不想離開老家，但這份工資實在少得可憐，今年7、8月份，曾洋開始在深圳幫母親物色新工作。他覺得工廠的活兒太累，想給母親找個輕省一點的工作，比如服務員，問了一圈下來，「服務員人家都要求年輕」，母親只有47歲，在福利相對完善的連鎖餐廳，這個年齡只能找到洗碗工的崗位。

曾洋只好把目光再放回工廠。工廠挑人，很多工廠同樣更歡迎年輕人，「年紀大的還要試工半天，看你手腳麻不麻利」。他也得幫母親挑工廠，他在深圳的工廠做過日結工，知道有些工廠管理十分嚴苛，「一個上午只能去一次洗手間，去兩、三次洗手間肯定會被説，不是説你一兩句，一説説你半天那種」，他得幫母親找一家有點兒人情味的工廠。

母親不夠「年輕」，也沒有一技之長，在深圳的工業區，能找到的工作時薪在18元到20元之間。最終他和母親選了一家時薪18元，包住宿的工廠。

今年4月份，曾洋開始在寶安固戍做外賣騎手。他算是個非典型騎手，電動車最高只能開到35邁，每天賺夠100元便下線。一般下午2點以前，他就能完成自己設定的KPI，剩下的時間「可以看看夕陽，到處去玩」。

作為家裏第一個出門闖蕩的人，曾洋在過去兩三年的時間裏，輾轉於深圳、武漢、重慶等多個城市，做過烘焙師、奶茶店員工、糖水店員工、銷售等多個職業，每份職業持續的時間，最長的有半年，最短的只有區區幾天。

簡單總結下來，曾洋的這些工作，月薪水準在4000元到6000元之間，工資超過五千的工作大都辛苦，低於五千的工作一般「清閒，但無聊」。現在這份日薪百元的眾包騎手工作，雖然收入比以前低，卻是兼顧自由與生存的最佳選擇。用曾洋的話説，這是他「主動降薪」換來的結果。「那些程序員雖説一個月幾萬塊，但一天要幹十來個小時，加上通勤時間，還有多少自己的時間，早出晚歸的，我覺得這種生活沒有甚麼意義。」

曾洋對自己當下的生活狀態很滿意。他租住在固戍一棟農民房的10樓，沒有電梯，月租加水電只要850元。固戍片區消費較低，他每月餐費只要1000元出頭。剩下來的錢，他每月轉給母親500塊，「還能留幾百塊買奶茶喝」。

當然，這種滿意，建立在不結婚不生子的未來規劃上。他也渴望戀愛和婚姻，但不想揹負沉重的經濟壓力。

「去年才想開了」，他説。

去年他結束了一段戀情，那段戀愛談了半年，傳統節日、西方節日、521這些數字節日，他要給對方發紅包，費盡心思準備禮物和驚喜。女孩偶爾會回贈一些價格便宜，看起來也不太走心的禮物，到分手之前他「連嘴都沒有親到」，他覺得付出與所得不對等。而結婚，更是一筆浩大的投入，老家的彩禮起步價已經漲到了10萬，還有結婚綁定的房子、車子和婚宴。

母親的工廠，距離曾洋租住的城中村不遠。工廠訂單量充裕，她一天可以工作十到十二個小時，算下來一天能賺200塊，「就是比較辛苦」。在深圳某家工廠裏做過幾天日結工之後，曾洋再也不願忍受這種枯燥辛勞的謀生方式。

曾洋哥哥的出租屋也在附近。隨母親一起來到深圳的哥哥，比曾洋大一歲，現在也在寶安做外賣騎手。做這行，曾洋算是哥哥的領路人，哥哥的工作節奏與他相差無幾。

這個家庭裏，只有父親還留在老家，農忙時操持農活，農閒時去工地上做澆鑄工。父母手裏攢了一筆養老金，目前來看，還無需哥倆承擔養老上的經濟責任。

一家兩代人，如今選擇了兩種不同的生存方式。

備註：文中人物均為化名。



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