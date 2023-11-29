誰懼怕AI取代自己？微軟高層點出關鍵　「這種打工仔」危機感最大

「這是一個與 AI 聯盟的世代，你必須去體驗它，只有體驗過你才知道它可以做甚麼事，以及它的極限在哪。」台灣微軟（Microsoft）365 事業部營運暨行銷事業群副總經理朱以方表示，無論哪種產業，都應該抱持開放心態，理解 AI 運作的原理原則。



她以過去台灣的海禁為例，因為被限制、規範，民眾無法好好欣賞大自然，但「我們是海島國家，正確的方式應該是，教會每個人游泳與海洋知識，讓人們可以享受大海，同時也知道如何避開危險。」

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日常被繁瑣庶務佔據，就會害怕自己被取代

不過，每當AI有新進展，社會就會瀰漫一股「人類會被取代」的氛圍。根據微軟 2023 年「工作趨勢指數」（Work Trend Index）報告，全球有49%的人擔心工作會不保，台灣的數據則是69%。

對此，朱以方有不同的解讀。她表示，台灣有 81% 的員工覺得自己沒有足夠的時間與精力完成手上的工作，太多無效會議、繁瑣的行政事務，把人擠壓到沒有時間做更深度、有價值的事。「當事情太多、沒辦法好好做真正有創意的事，就會覺得自己做的事可以被 AI 取代。」

對個人來說，實驗它、理解它能為你做到甚麼是重要的；對企業來說，短期也是要試驗它能為部門做到甚麼。但朱以方指出，長期而言，企業必須更確立自己的企業文化與使命，才會知道要去找甚麼樣的人才，「真正會發光發熱的是人，而不是機器。人才有欲望、才會想解決問題；人才有好奇心，有好奇心才會去問問題、找答案，最終才能完成公司的 purpose（目標）。」

理解AI的能力邊界，才是稱職的「正駕駛」

所以，首先要建立所有人的「AI 數碼素養」。 組織必須完善資料治理（data governance），確認資料的品質與安全性，也要界定誰可以使用甚麼資料、甚麼時候能用，「資料安全是最重要的，這是公司的核心競爭力，要讓每個員工清楚知道哪些東西是機密，不可以輕易丟上雲端。」

再來是理解 AI 的能力邊界。 她舉例，微軟定義「負責任 AI」的一個原則就是「可解釋性」，你可以詢問 AI 是如何得出這個結論，「可解釋性很重要的原因是，人類才是那個能決定正確與否，以及擁有最終決策權的角色。」身為「正駕駛」的人類，必須靠分析判斷能力，知道自己的副駕駛（AI）是不是給出合理、正確的建議，「不能它給你甚麼，就全然接受。」

最後則是強化人的優勢：聆聽、同理、應對進退等軟實力， 「當機器可以取代的工作愈來愈多，人跟人的應對、溫度變得更重要，過去這些技能可能因為工作太忙而被忽略，但這些技能在這個時代才是重要的。」

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