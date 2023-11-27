人工得6成但二人工作攤分諗得過？「共享工作」風潮漸為企業重視

想像一份工作，壓力不再落在單一雙肩膀上，而是由兩人共同分攤。這就是「共享工作（Job sharing）」的魅力，不僅讓職場女性能兼顧事業和家庭，也帶來更多生活興趣。聯合利華的兩位資深行銷總監就以這種方式成功合作，獲得公司認可並升遷。共享工作雖然不常見，但近年來逐漸受到重視，不少公司開始探索這種靈活的工作模式。。



共享工作模式：領全薪6成的薪水，但辦公更加有效率

《TIME》報道，跨國消費品巨頭聯合利華（Unilever）的兩位資深行銷總監漢默（Sarah Hammer）和咪咪（Mimi Su）正在透過「共享工作（Job sharing）」的模式來分攤壓力。這種模式不僅讓職場女性在追求職業目標（career goals）的同時也能將時間留給家人或是發展其他的興趣。例如漢默就在工作時同時擔任孩子學校裏的家長教師組織主席長達兩年。

在第三個小孩出生後，漢默想減少原本的工作時間，但兼職工作對他來說沒有吸引力。在得知聯合利華允許某些部門共享工作後，她向上司提出與咪咪共事的想法（兩人是在華頓商學院求學時認識的），儘管當時行銷部門還沒有人採取這樣的工作模式，但因為兩人之前在公司的戰功彪炳，所以公司還是同意了。甚至在去年她們還獲得了晉升。漢默表示，這樣的模式是她留在聯合利華的部分原因之一。

漢默表示，共享工作這一模式是她留在聯合利華的部分原因之一， 以薪資福利的部分來說，共享工作的模式下，兩人領到的薪酬都是全薪的60％而已。但兩人都表示這樣的模式比起單打獨鬥更有效率，原本的工作需要一個人每週花上65個小時才能完成，而現在，每當其中一人精疲力竭時，工作就能由另一人接手。咪咪甚至表示，「每當瀕臨極限時，隧道總會出現一盞燈，因為漢默要來接手工作了」。

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共享工作成企業留才方法，福特助攻員工找合適「共享」人選

疫情催生出許多新的工作模式，促使許多僱主尋找對公司來說更靈活性的作法，而提供更多彈性的公司也更容易成長和招聘新員工。雖然共享工作還未成為顯學，但已經被部分僱主視為招聘和留住關鍵人才的手段之一。

2022年9月，福特（Ford）就曾推出過一款配對工具，幫助員工在公司內部找到合適的人來共享工作；美國司法援助局今年3月時的報告也建議將共享工作當作招聘員工的管道之一，以解決警察部門的招聘困境。聘僱公司Really的研究也顯示，在澳洲的疫情封城期間，使用「共享工作」一詞的工作職位也大幅增加。

疫情間接催生了共享工作模式

美國奧馬哈的醫療保健公司Signature Performance體驗長馬蒂亞（Mark Mathia）也指出，「許多公司和我們一樣，都意識到允許員工分配全職職位的好處，比如更佳的身心狀態、更高的工作滿意度和工作與生活的平衡（Work-Life Balance）」。

共享工作的難題

雖然共享工作有許多好處，但在施行上也並非一帆風順。共享工作諮詢公司Work Muse的創始人尼克遜（Melissa Nicholson）估計，時至今日，也只有約20％的美國公司表示他們提供共享工作的模式。她表示這通常是因為人資部門或公司高層不鼓勵這樣的方式，因為一個職位僱用兩名員工可能會產生不可控的情況。

一個職位僱用兩名員工可能會產生不可控的情況

職位匹配問題也是一大困難，尼克遜表示，那些想共享工作，但因為公司不允許所以找上門諮詢的人正在增加。而就算公司允許，員工也很難找到一個與其相容的人。Job Share Connect的創辦人吉娜（Jina Hwang）也表示，「這些求職者有時很難說服公司錄取他們」。

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