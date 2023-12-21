做事求謹慎　人家卻笑你手腳慢？若老細懂這樣做　你定能發光發亮

總經理秘書臨時通知會議時間提前，你是老神在在，還是感到焦慮緊張？ 為甚麼有的人可以一份工作做十幾年，有些人卻老是待不住想換跑道呢？



臨床心理學家康乃爾．考恩（Connell Cowan）和臨床醫生大衛．基博（David Kipper）會說，答案就在你的大腦裏。他們的著作《劍型人X盾型人》解釋，人類的行為和大腦神經傳導物質息息相關，嵌入在代代遺傳的神經傳導物質中。我們從父母身上獲得各種大腦化學物質分佈，又根據這些化學物質的流動，形塑出個人的生活、個性與習慣。

相關文章：EQ評估｜易被撻着怎做大事？有這12種性格特徵 老細自然肯升你職

+ 22

神經化學物質的失衡，多由多巴胺和血清素造成，前者是興奮系統的主要物質，後者是抑制系統的主要物質。多巴胺能刺激神經系統，在人們感覺到威脅時，決定要迎戰或逃跑的反應，也控制動機、愉悅感和獎賞迴路；血清素的功能則是讓過度興奮的大腦平靜下來，遠離焦慮和情緒化。因此，你每一次謹慎行事，控制衝動或延遲滿足時，都和血清素有關。

缺乏多巴胺會讓你渴望刺激，缺乏血清素則容易感到壓力

書中將人分為「劍型」和「盾型」，劍型人較缺乏激發獎賞的多巴胺，往往使他們覺得刺激不足。由於渴望多巴胺的刺激，會一直想創造感受來提升興奮感，因此很難控制衝動、延遲滿足。面對壓力時，也容易透過發脾氣釋放緊張情緒。盾型人則較缺乏讓人平靜的血清素，時常處於高度警戒狀態，容易感到壓力，因此會進入自我保護模式，抗拒潛在風險。

面對生涯規劃、工作選擇和親密關係，有些人樂在冒險，有些人則傾向保守穩定。這些差異都寫在DNA裏。大腦的化學物質失衡，透過神經的化學反應，成為我們日常生活中的行為模式，影響人類的決定和行為。

相關文章：升職｜跟同事「咁高咁大」怎突圍?累積5大軟實力 贏盡機會與人心

+ 11

理解、辨識大腦類型，有助於掌握優勢、理解差異

這些和大腦有關的因素平常不太會被注意到，通常在需要做決定或面對壓力時，才會展現影響力。作者認為，神經傳導物質的失衡是人類演化的小小副作用，但辨識出自己的大腦類型，能夠明確掌握優勢和弱點，進而找到最適合自己的工作方式。

在職場上，被指派一項充滿挑戰的任務時，劍型人多半能從容面對不確定性、迅速行動。主因是他們以外部感官為導向，行動能刺激釋放多巴胺的獎勵機制。盾型人則主張規避風險，會用逃避的方式，來控制皮質興奮程度維持在中等狀態，只要是過度刺激的事，例如突發事件，會讓他們感到不舒服。

因此， 劍型人 適合從事開創新事物、節奏快的工作。缺點是注意力不集中，容易拖延或半途而廢。作者建議除了正念冥想外，可善用大腦喜歡獎勵的特性，為自己設下目標、提供獎勵，例如連續準時交件5次後，周末就能去按摩。

盾型人 的優勢是專注力和重視細節，缺點是經常負面思考、容易焦慮。他們的大腦喜歡具體資訊和進步感。因此，逐步完成工作項目時，列出每個步驟並給自己正面評價，與自我建立正面積極的關係，可幫助擴大舒適圈。

掌握劍型人和盾型人的相處之道，主管與員工互動更輕鬆

對主管來說，區別員工的類型，可以因材施教。給予 盾型員工指導建議時，越具體越好，這有助於他們思考。 此外，他們缺乏能使大腦鎮靜的血清素，很少會覺得興奮，獎勵的誘惑通常不大，如果主管多肯定對團隊的貢獻，或許能激發出追求獎勵而非規避懲罰的狀態，以達到更好的表現。

對於熱情洋溢、卻時常在細節出錯的劍型員工，則不用拐彎抹角，直接指出問題即可。 制定工作進度時，劍型人容易過度樂觀，低估專案需要完成的時間。主管若明確指示和設定工作進度、具體步驟和時間表，方能協助他們順利達標。

作者提醒，分類不是絕對的，劍型人和盾型人也可能有不相符的反應，但掌握基本特徵，對自我管理有很大幫助，也更能明白自我和他人的差異。

【延伸閱讀，更多職場二揀一選擇】

搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定

+ 11

搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

【本文獲「經理人」授權轉載。】