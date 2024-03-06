轉工｜部門30人幾乎全是新入職！事主憂有伏　嘆主管也比她遲上任

應徵完才發現自己要去的部門跟原先預想的有大落差，要硬撐待着還是趕快走人？



一名女網民發文表示，近期剛被一家規模不小的公司錄取，結果到職才發現「整組都是新人」，她不曉得是否該繼續待下去，於是在Dcard上發文求助大家的意見。

遇上這個狀況，該否給新公司一個機會呢？（按圖了解）

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這位女網民在Dcard上以「工作心得 到職才發現整組都是新人」為題寫道，她面試時沒有發現任何異樣，到職時才知道原本組內的30個人，只剩兩個舊的，加她一個新人，而且沒有主管，其他人包含主管，皆是在她之後才補齊。她問說，「這樣的公司值得繼續待嗎？」

底下有網民們留言分享自身經驗說:

・「我之前待的紡織業也是新人一堆，整組最資深一年，整間公司流動率超高，我也逃出來了」

・「之前待過的地方，元老年資六個月」

・「我才剛到公司上班不久，隔壁待一個月的新人桌上還放着辭呈」

・「我們公司組了一個班別，說裏面要專門全放新人，我就是其中之一，但還是陸續有人跑掉，感覺我們的直屬上司，看起來好像很心累的樣子。」



不過也有人建議她，如果待遇以及同事、上司還行，就先待着觀察公司制度，可以就做下去，不行再逃；甚至有人認為，應該先觀察究竟是甚麼原因才導致整部門都是新人團，「先待吧！要過年了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】