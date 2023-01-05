進修｜水吧、執屋也有證書課程？專業化背後　是老闆無言的痛

最近上網，看到原來香港有一個名為「茶餐廳廚吧助理基礎證書」的課程。我心想，作為一個小小的茶餐廳廚吧助理，不是「唔識插到你識」的嗎？今天半宅職薯就和大家討論把常識課程化的問題。



茶餐廳廚吧助理基礎證書

當我細心一看，這個課程包括17天的全日課程以及11天的半日課程，免學費兼有津貼，內容包括一些我認為是手到拿來或甚至是常識的知識，例如茶餐廳的基本運作，食品及飲品製作 ，各類飲品的沖製技巧……等等。

基本上，一個茶餐廳新仔只需要厚着面皮，從旁觀察偷師， 自然會學識這些常識類的知識技巧（當然，要達到「鴛鴦王」或者「金茶王」層次的造詣則另作別論）。

在一個有年資長前輩又有新仔的工作環境，一般新仔是很難犯大錯的。因為當新仔嘗試處理新事情， 便會有無數的前輩看着你，「唔識插到你識」，「做唔到插到你做得到」。然後新仔從中學習以及獲取實戰經驗，穿過木人巷並得到成長。

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時移世易 木人巷概念已行不通

上面我談及的是上一個年代的訓練方式，今時今日已明顯行不通。

以前年代，十個人之中只要有五個人能夠通過木人巷，少林寺便起碼有五個人可以用；今時今日十個人全部集體不進入木人巷，少林寺人手便無以為繼，這便輪到方丈着急了。

這道理套入今時今日的職場也同樣適用：當新仔「唔襟插」，便要循循善誘；當新仔不肯偷師，便要製作正式的課程；當課程吸引不到學生，便要免學費兼提供津貼，求學生報名。

當常識變成課程

除了「茶餐廳廚吧助理基礎證書」，我還發現香港有「家務助理家常廚藝基礎證書」和「家務助理基礎證書」。這些技能不是從媽媽身上學會的嗎？為甚麼會變成一個正式課程呢？

這也容易理解：年紀小的時候，煮的餸菜家人不喜歡吃，會直接告訴你難食；現在煮飯不好吃，媽媽也會假裝欣賞，不斷稱讚，結果是廚藝無法進步。當然，也有情況是年紀小的時候根本未試過煮飯。

至於「家務助理基礎證書」，課程更包括家居清潔及整理的程序和技巧，衣物處理技巧及洗熨技巧等。這些技能，不是一個有正常自理能力，會做家務的人自然懂的嗎？為何需要上一個免學費兼有津貼的課程學習？

我的想法是：一個肯做家務的人自然擁有這些技能；要是沒有這些技能則反映他平時不喜歡做家務，這是心態的問題。難道讀完這個課程，心態上會有180度的轉變嗎？我真的不知道。

結語

在今時今日這高度文明的社會，傳統的偷師學習方式已經不再受歡迎，取而代之的是連生活常識也需要課程化。我幻想有一日，連揸筷子，在家吃完飯洗碗也需要上正式的課程，然後拿取證書。究竟這是人類的進步還是退步，留待大家思考。

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