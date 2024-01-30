搵工｜「高薪聘才」竟是伏！事主滿帶期待應徵　一聽人工幻想全滅

薪資待遇是一般人找工作的主要考量點之一，但有時也會遇到雙方觀念有落差的情況。一名女網民日前應徵「薪優」店員，沒想到面試官口中的「高薪」卻僅有台幣28,000元（編：事主分享經歷時，當時台灣法定最低工資為台幣26,400元，而自2024年元旦起，台灣法定最低工資已調整至27,470元），讓抱有期待的她感嘆：「是我認知有問題？」



這名網民在「Dcard」發文寫道，她在某間店看到「誠徵店員，薪優」的公告，因此前去應徵門市人員。面試時，上司對她說「我們公司對員工很好的」，接着表明「剛進來就有28000的高薪喔」；結束後，她卻難掩心中疑惑：「請問是我的認知有問題？還是貴公司是否對高薪的定義有點誤解？」因而上網尋求解答。

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網民們看到這般「高薪」數字也不禁搖頭：

・「因為很多進去都26400而已啊，一進去就28當然可以拿出來說」

．「正常，很多人覺得不用甚麼技術的工作有基本薪資就很好了」

・「蠻正常的，之前有人約工程助理，開28k還在電話跟我說『我們薪水真的不錯的！很高』」

・「以前在22K時代的時候，也遇過老闆親口說，這邊開兩萬的高薪，外面哪裏找得到？要知足」。



還有網民直接打臉：

・「2024年元旦開始，基本工資27,470元，他給妳的叫做最低」



不少人並指出在目前的環境下，這種待遇其實很吃緊：

・「28k扣勞健保實領差不多26500」

・「28k在台北除非住家裏，不然根本活不了」

・「工作一輩子，甚麼都買不起，房子用燒的吧，工作不是為了生活，只為了生存」

・「台灣的薪資結構真的有夠瞎」



另有網民認為，門市店員這類不需學歷的工作原本就非高薪，是發文者自己找錯行業。對此發文者解釋道，是因為看到寫「薪優」才產生了一絲期待：

「但是真的進去問後，徹底清醒了…」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】