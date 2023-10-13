年紀大年資深不代表甚麼！處事有6項特質　才能證明他是否夠成熟

當你在社會打滾了幾年，你會發覺年齡和心智成熟程度沒有必然關係：年輕的你可以很成熟，年長的人也可以很幼稚。今天半宅職薯就和大家分享六項成熟的特質，看看你又中了多少項。



比起用年齡、年資作判斷，用「成熟度」來衡量一個人是否值得信賴會更適合吧！（按圖了解）

+ 16

主動打招呼被冷待不覺尷尬

「識人好過識字」，而「識人」往往由打招呼做起。很多時你都會擔心主動向人打招呼時別人不予理睬，於是便東張西望裝作陌路人。

其實你主動向人打招呼是釋出好意。別人冷待你，可能是他正在煩惱某些事情、不認得你、或者態度高傲。你是主動，他是被動，那又有甚麼好尷尬呢？

面對批評不影響情緒

當面對別人批評時，你可能十分上心，覺得別人是在批評你的人格本質，於是予以否定，然後辯護，最後可能演變成爭拗。

其實別人批評你，那只是過去的你：你在昨天可能有些事處理得不好，但今天成長了，可以截然不同；又或甚再抽離一點，別人只是批評你的做事方法，而不是你的本質。其實批評者不一定是正確，他也只是從自己方向提出想法，那麼你便當作增加多一個思考框架吧！

面對認叻的人予以肯定

當你的同事圈或者朋友圈有一個人喜歡滔滔不絕，耀武揚威，你會怎樣做呢？可能是一針見血的指出他的弱點，也可能婉轉一點，以嘲弄口氣提出疑問。

其實認叻的人如果真的有一些事情做得很好，倒不如先予以肯定，再請教他如何達到那種成就。他一定會傾囊相授，可能為你帶來意想不到的收穫呢！

學懂自嘲

如果你覺得自己被人當作笑柄時會感到很難受的話，那麼我建議你學會自嘲。

試想想，如果你有一個朋友相當懂得自嘲，你會怎樣看待他呢？是有幽默感？認清自己短處？還是大方？你會否再踩多幾腳呢？其實通常不會。當你自嘲的時候，其實也等於幫自己畫清嘲笑的範圍，引導別人笑一些你其實不在意的東西。

認真看待自己的短處

每個人都有短處，分別是你如何處理它。有些人會採取鴕鳥政策，對自己短處視而不見，那說到底並無解決問題。

例如我的美感很差，也沒有藝術細胞。我會把這些工作交給有美感的同事，卻不給予意見，讓同事盡情發揮。要是短處無法改善，那麼更加要正視它。

真心向比你年輕或成功的人學習

當你在社會打滾一段日子，你會發現越來越多比你年輕的人有更高成就。你可能安慰自己，說別人有父幹有人脈，卻不思考他的長處和掙扎過程。

每一個在某一方面成功的人都有一本秘笈。學無前後，達者為先。學會放低自我，虛心學習，你會發覺你可以獲得很多不同人的秘笈，那麼最後獲益的都是你自己。

結語

要成為一個成熟的人，當然不止於上面那幾點。今天只是拋磚引玉，刺激大家思考。如果大家有其他想法的話，也歡迎留言指教呢！

【延伸閱讀，更多職場做人處世建議】

EQ評估｜易被撻着怎做大事？有這12種性格特徵 老細自然肯升你職

+ 22

開會時不發表 事後卻總在埋怨 事主不忿一句話竟惹來更多委屈