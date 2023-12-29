「空船效應」是甚麼？改變心態可解決人生9成難題　順道放過自己

你聽過空船效應嗎？這個名詞源自於莊子的《山木》，形象地描述了一種心理現象，在人們面對壓力或恐懼時所產生的心理防禦機制，如果我們能善用這個機制，可以幫助我們在不愉快時，如何適當地調適自己的心態。



空船效應是甚麼？

空船效應敘述一個人在乘船渡河時，前面有一艘船準備撞過來，喊了好幾聲但前方的船都沒有回應，越來越沒耐心的他開始對着對方破口大罵，還是沒得到回應。當船真的撞上來時，發現這竟然是一艘空船，而這個人的怒氣馬上消失得無影無蹤。

這個故事是源自於莊子的《山木》，描述人們的心理現象，故事的宗旨在於告訴世人，你的情緒10%取決於事情本身，90%則取決於你的心態，心態只要轉換，能解決90%的問題。

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空船效應的成因

空船效應在心理學上可以被理解為一種自我保護機制，當個體在面臨壓力或威脅時，大腦會迅速掃描周圍的環境，尋找潛在危險，這種快速的判斷可能會讓個體產生錯誤的認知，引發不必要的恐懼和擔憂， 這樣的人類自我保護機制若過於敏感，會讓人容易產生龐大的焦慮。

空船效應的應用

空船效應可以應用在各種不同的情況下，像是考生怯場、社交平台上的觀點衝突、對朋友某些行為的不滿，當我們對別人產生敵意時，就會很容易將負面情緒投射到對方身上，誤解了對方的意圖。

如何擺脫空船效應？

1. 轉變自己的心態

當事情已經發生且無法改變了，我們就只能改變自己的心態，換個角度思考，學會接受，將精力轉移到更重要的事，若始終陷入氣憤的情緒哩，也無法改變事實，也許能看到不一樣的風景。

2. 學會傾聽 表達自我

學會多聽他人的想法和意見，才能理解對方的情感和不同的需求，這樣不僅可以減少誤會和衝突，也能建立良好的交友關係。另外，我們也可以適當地表達自己的感受，讓對方了解自己的需求，進而增強彼此之間的信任。

3. 拓展自身視野

社交平台上一定會出現和自己有所衝突的論點，對於陌生人不同的言論，我們容易下意識地反駁和否定，但每個人的個人視角是有限的，不同的聲音可以拓寬我們的視野，我們應該保持開闊的心胸，虛心接納不同的意見。

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