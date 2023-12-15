事業果真可砍掉重練？很多人想重啟人生　但一事比年齡大小更關鍵

出來職場打滾了十年八年的你，有沒有發現某些履歷背景幾乎是原罪，從而打算重刷人生呢？



教授和便利店高層的啟發

最近親身遇到兩個成功重刷人生的故事：

一位經驗豐富的大學教授，當年中學成績非常普通（說得白一點是很多科不合格），中學畢業後到美國讀書，成績大躍進，重刷人生，然後在學術界發展，成為教授；

一位大型連鎖便利店極高層，當年放棄化驗室督導員工作，到便利店由執貨店員做起，期間遙距讀公開大學進修，現在已升任至便利店極高層，成功重刷人生。

然而，這兩位成功士重刷人生的年代，都是幾十年前。

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有時我會幻想

如果我現在用三年時間全力準備中學公開試，考個狀元回來，然後考入神科，再進入大企業工作，成為專業人士、金融才俊、明日之星……諸如此類，那麼我是否可以重刷人生？

然後，朋友對我說：「別發夢了，到時你年紀這麼大，有誰會給你機會呢？」

重點是：有誰會給你機會？

四十幾歲的我重刷人生似乎沒有可能，但我發現二十幾歲的年青人今時今日如果想重刷人生，在現實上也似乎非常困難！

在現今的年代，社會越來越不給年青人第二次機會：你跌倒過再爬起身當然可敬，但重點是，為甚麼當初你會跌倒呢？我為甚麼不找一個從來未試過跌倒，由細成功到大，一早已經醒覺，履歷比較可靠的人？

教授的教授的價值觀

回到文章開初那位教授的故事。

教授當年讀大學時有一科第一次考核表現很差，到學期尾考核時卻拿了個A。到最後教授的教授，沒計平均分數，卻直接給他一個整體的A級，並對他說：「雖然你起初成績一般，但最後你達到了A級的水平，那麼你便是一個A級的學生。」

跟對老細

然而，重刷人生也非沒有可能，大前提是你的老細也曾經有類似經歷。我發現紅褲子出身的老細，特別給機會由低做起的人；曾經重刷人生的老細，也比較傾向給下屬第二次機會。

這是我的主觀觀察，但無可否認，每一個人都喜歡和自己相似的人。跟對老細，讓你有更大機會重刷人生。

結語

我時常有一個想法：即使你起步比其他人晚了十幾年，但人生是一場長跑，只要你保重身體，比人長十幾年命，其實餘下的時間也是一樣的。

別人這樣定義你，不代表你要這樣定義自己。下定決心咬緊牙關，重刷人生並非沒有可能。

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