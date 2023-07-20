「大石壓死蟹」已不管用？老細夠開明　會用更新的方法領導同事

來到「領導實戰系列」的第五篇，今次半宅職薯會和大家分享一個進階領導技巧－不行使職權下領導。



直接行使職權的缺點

作為上司的當然有一定職權，但卻不必事事行使職權，因為行使職權會為下屬帶來壓力。而萬一下屬因能力或環境問題未能做到你的要求，你要收回成命便變得很尷尬，而下屬同時也背負莫大壓力。

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透過提出「假設」表達期望

對於那些可以靈活處理的事情，你可以透過提出「假設」以表達期望，為大家製造靈活的空間。

實戰應用

你可以對下屬說：

大部分同事都可以冇乜難度咁喺一個月之內完成。

（註解：即是假設下屬能在一個月內完成，但實務上存在彈性）



我做完嘢都唔會留喺公司太耐。

（註解：即是假設大家未完成工作便不會離開，但若果有緊要事情，也可以夠鐘便離開公司，自行決定輕重緩急）



你會發覺自己幾個月之後，做嘢快好多！

（註解：即是假設幾個月之內便能提升工作效率，但也不必感到太大壓力，我會給你機會的）



運用時必須配合認同

在表達期望之後，便是下屬執行的階段了。

在未有成果之前，你可以對下屬的好意以及付出表示認同，強調功勞屬於他。你更可以找出已經達成的小目標，讓下屬感到自己正在前進。

這種領導方式適合甚麼下屬？

「不行使職權下領導」特別適合講求創意、獨立和自發性的工種。由你提出方向和大致期望，由下屬去盡力發揮。當然，要是下屬本身是懶惰成性的話，你便要採用較為強硬的管理方式了。

我在這一連五篇的「領導實戰系列」，和大家分享了一些領導下屬的軟技巧。但這並不是話題的終結，反而只是討論的開始。日後我會繼續和大家分享職場技巧，希望能不斷為大家帶來啟發。

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