過年先失業！整個部門「起身」一個不留　事主嘆補償金不能撐多久

即將迎來農曆新年，許多員工殷殷期盼年終獎金及尾牙活動。



不過，有打工仔難過表示，早前自己所待的部門全遭公司裁掉，雖然公司會發補償金，也可申請失業補助金，但自己出社會僅2年，身上存款根本不足以支撐日常開銷。

突然被裁掉，也確令人憂心：（按圖了解）

+ 5

一名網民在論壇「匿名公社」以「突然失業了」為題發文，表示早前下班前，公司突然通知整個部門都被裁掉，雖然公司除了給非自願離職書，並承諾給予補償金10萬元（台幣，下同），但過年前失業對事主而言還是相當打擊：「收東西時還是忍不住哭了」。

雖然前輩安慰事主，說恰好能用待業的時間好好休息，但事主表示，自己僅出社會2年多，身上沒有甚麼存款，還得負擔房租、水電，即使有公司的補償金，但根本無法支撐很久，讓他憂慮不已。

許多網民紛紛給事主加油打氣：

．「兩年給十萬，公司算有道義的了，失業了就調適一下心情再出發吧」

．「有能力就不怕沒工作，就是怕沒能力又想拿高薪，出社會2年，代表你年輕有本錢學習成長」

．「放心啦！過年後工作很好找的，就看你要不要而已」

．「換個角度想，失之東隅，收之桑榆。危機就是轉機」

．「別擔心，先好好過年，非自願離職的補助要記得申請，雖沒原本薪水多，但可以暫時補貼一點，趁過年離職潮，職缺多，年輕人很有機會的」



【延伸閱讀，更多企業裁員背後考慮】

外企早前才裁員 現在又大規模招聘？心水清網民看清背後操作手法

+ 4

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

延伸閱讀：

想進科技業學歷很重要？網曝實情、人力銀行專業解析

加薪變羞辱？她月薪7萬才調750「同事只多200」 過來人嘆：加不到10元

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】