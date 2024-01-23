見工｜面試被問「目前人工多少」怎答？2個答法得體又可保障自己

根據早前一台灣求職平台調查，有9成的上班族會考慮在農曆年前轉換工作跑道。不少人跳槽與新公司面試時，經常被問到「上份工作薪水多少？」，就有一名在軟件業工作的HR（人資管理）在Dcard上分享2招「答題撇步」，獲得網民大讚。



事主以「談薪資一定要知道的事」為標題發文稱，自己是一名在軟件業工作的HR，許多人認為面試談薪是最困難的環節，因此她統整出幾個談薪技巧。她表示，面試前應先調查「同職位與年資的業界行情」與「該公司的核薪與調薪制度」，可透過職缺釋出的薪資資訊、人力銀行或獵頭公司做的「薪資調查」、詢問相同行業的朋友與前輩獲取資訊，「了解自己所處的狀況與優劣勢，更好的判斷如何開價」。

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接着，為自己設立「最低能接受的薪資」基準的同時，也須記得向HR詢問年終、績效、全勤獎金與津貼等，「大家以『年薪』的概念作為談薪的基準，這樣才比較不容易產生與前一份工作落差太大的情形」。事主強調，當HR問到「期望薪資」時，可以先禮貌詢問對方「本職位的核心區間是多少？公司的薪資結構如何？」再提出自己期望薪資。

事主指出，求職者若能安排越多面試越好，「當手上的offer越多越有談判的優勢，才能免於自己是被開價那方的困境」。針對網民提問「如何回答HR提問『上份工作薪水多少？』」，她也分享2招答題撇步，「1. 和對方告知因為公司是密薪制，只能提供區間，避免對方知道確切薪資；2. 以加總薪資和獎金後，除以12個月來計算，說明為平均薪資。」若對方給的幅度不符預期，也可告知對方這次的轉換是設定薪資調整的幅度高於15%，如果未達此標準將暫時不考慮該職位。

貼文一出，許多網民紛紛感謝事主用心的分享：

・「好文」

・「非常感謝妳的詳細分析，我對於整體運作比較有概念了，真的很謝謝妳」

・「謝謝事主分享，『談薪攻防戰』很受用！」

・「談薪水這件事真的很難，想當初人生第一次面試就被問『要多少薪水』就很尷尬，一方面沒經驗，一方面又怕開太高失去這個機會」



另外，還有網民針對「求職者可否向HR詢問核薪區間」討論：

・「我也是HR，但如果有求職者照妳說的反問我核薪區間，我會覺得超級沒禮貌，而且這一題有sense的HR，都不會回答吧」

・「我看到反問那個也覺得不推誒，雖然我不是HR，但因為還沒回答別人問題前，先反問不太好，除非是求職者先開口，這樣整段聽起來舒服一點」

・「問核薪區間不會不禮貌吧，而且也不算甚麼商業機密啊，就是想知道如果能力夠，公司大概給得起多少」

・「遇到不回答區間的HR，我也會覺得很無言誒，資訊要平等啊」



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