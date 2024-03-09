Hermès｜愛馬仕男士皮帶5款精選推薦　紳士送禮、自用實用不出錯

想要擁有質感穿搭品味，皮帶絕對是能作為畫龍點睛的關鍵，有時候只是搭簡單的上衣和長褲會覺得過於單調，但只要繫上一條合宜的皮帶，就能立刻替整體增添一份時尚感。



選對皮帶寬度與尺寸也能讓你在各種場合中顯得更有氣場，大部分的皮帶寬度介於3-4公分之間，寬度3.5公分以下的較適用於正式場合，而3.8公分以上的則更加輕鬆休閒，適合作為日常搭配。今天為你精選出Togo皮、Epsom皮、Box皮等不同皮質以及不同顏色的五款愛馬仕男士皮帶，精緻大氣的設計讓你買了絕對不會後悔，無論是送禮還是自用都很適合。

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1. H Twist皮帶釦 & 雙面皮腰帶32 mm

這款32mm的雙面皮帶蘊含愛馬仕經典的可拆卸H Twist的皮帶扣，與沉穩的深色皮革相輔相成，使整體不會過於輕浮，無論是哪一面朝外都能展現出大氣的氛圍感，搭配一些較正式的西裝褲、風衣等等，都能完美地融入整體造型，並且在不知不覺中提升了穿搭的格調，使每一個細節都更為精緻。

2. Panache皮帶釦 & 雙面皮腰帶32 mm

這款皮帶最吸睛的絕對是宛如雕刻藝術品般的Panache皮帶扣，其採用磨砂飾面，與亮面形成對比，更完美地點綴於皮革上，展現出優雅的細膩美感。這款雙面皮帶結合了低調的黑色和飽和度較高的棕橘色，讓你可以跟隨著心情於正式場合任意搭配，棕橘色的那面搭配大地色系的服飾也能更加彰顯你的穿搭品味。

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3. Quentin 32雙面腰帶

如果喜歡風格較低調不張揚的男性們，絕對不能錯過這款Quentin雙面皮帶，它沒有浮誇的皮帶扣，取而代之的是簡單的鍍把皮帶扣，並搭配百搭的深咖啡色以及黑色，能更好的適配各種服裝，且不會顯得搶眼，打造出穩重成熟的氛圍，很適合商務人士選用，絕對能成為你出場率最高的皮帶。

4. Constance皮帶釦 & 雙面皮腰帶38 mm

接下來這款是較適合搭配休閒服飾的38mm皮帶，也Constance皮帶扣以仿銅金屬製成，簡單愛馬仕H字樣設計，整體很簡約精緻，很適合搭配休閒西裝褲，營造出輕鬆自在的優雅，與日常穿搭交織出層次感，不會讓人覺得毫無穿搭重點，看起來更有個人特色。

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5.Half Cod 38雙面腰帶

這款Half Cod 38雙面腰帶有著灰綠色和卡其色的搭配，整體看起來更加年輕，很適合搭配自然戶外風格的穿搭，樸素的設計無論是搭配牛仔褲或是休閒褲都很適合，也很適合旅行時作為穿搭亮點，中性色調也讓其不會侷限於季節搭配，不用擔心看起來過於沉重或是太明亮，與不同類型的服飾變化出多種風格。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「紳士送禮絕不出錯」5款超實用Hermes愛馬仕男士皮帶推薦】