汪小菲張蘭抖音帳號遭無限期封禁　官方：不尊重逝者傷害公眾感情

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲，震驚各界。但大S前婆婆張蘭乾兒子夏健卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，張蘭更點讚，炒作流量的星為引發眾怒。



對此，抖音官方發布聲明宣布張蘭、汪小菲、張蘭乾兒子夏健的抖音帳號將被無限期封禁。



汪小菲怒飆張蘭！直播通話狂飆髒話 疑不滿母造謠包機接大S

據此前報道，2月6日，大S前婆婆張蘭在大S病逝後抓緊時間開直播蹭流量，更按讚造謠「汪小菲包機送大S」的網紅，該網紅隨後遭起底正是張蘭的乾兒子夏健，被網友狂轟「吃人血饅頭」，直播間也在開播1小時14分後被舉報到封禁。但根據直播平台數據，張蘭當日直播間銷售額仍超過百萬人民幣。

大S前婆婆張蘭和張蘭乾兒子夏健。（網絡圖片）

大S的前夫汪小菲及其母親張蘭。（新浪網）

抖音安全中心發布，近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分帳號藉機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關帳號處理如下。

造謠汪小菲包機、張蘭乾兒子夏健的帳號「我是夏小健」帳號發布不實訊息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

大小S姐妹情深，事後證明包機費用由小S公司全額負擔：

「張蘭·俏生活」等帳號利用逝者惡意炒作行銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社群自律公約》等相關規定，對「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」予以無限期封鎖。