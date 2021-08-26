山西擬禁售紙紮冥幣引爭議　台灣金紙文化如何走到今天｜歷史探秘

隨着現代人環保意識逐漸上升，對於日常生活中可能會影響環境乃至於氣候變遷的行為也格外關注。近日，山西省司法行政網頒布了《山西省殯葬管理條例（草案）（徵求意見稿）》，其中禁止生產和銷售紙人、紙馬、紙房、冥幣等「封建迷信」喪葬用品之規定，引發大眾爭論。



對此，山西省司法廳行政人員表示，該條例草案尚處於徵求意見的階段，這幾天已收到部分民眾的意見反饋，「歡迎不同的聲音」。為何禁止民眾生產、販賣紙紮品會引起這麼大的紛爭呢？這可以從民間信仰與傳統祭祀文化中找答案。



近年人們在環保意識抬頭下，開始反思傳統焚燒紙錢的習俗，陸續有地方政府推出殯葬相關條例。（VCG）

在世界各地的宗教文化中，類似焚香、燒香的行為皆具有特殊意義。以中華文化來說，無論是手拿線香，還是燒紙紮、紙錢，「燒」這個動作以及燒過後產生的煙、味道，象徵人們與鬼神溝通的媒介。

學者研究發現，未經點燃的香，由於沒有產生煙、味道，代表無法與神明、祖先「交流」，而不被人們賦予更深的意涵。因此傳統民間信仰中，總是充滿各種與香、火有關的詞彙。比如：進香（信徒到廟中祭拜）、分香（到宮廟求取神明的香火帶回去供奉，即神明的分靈）、刈火（神明的分靈廟回祖廟朝覲，同時分取祖廟香爐內的香火帶回分靈廟中）、香燈腳（閩南語，進香客）。

燒香，並非單純的動作，更是人與鬼神溝通的重要管道。（AP）

其中最特別的就是「香火」，有兩種意思。一是指進香，像是民間信仰的觀念就認為信眾多、香火旺會增強神明的靈力；若香火不足，神明不僅會衰弱甚至還會另覓他處，因此多用「香火鼎盛」作為廟宇賀詞。第二個含義則意謂子孫或文化傳承，由此即可知道燒香於傳統文化中有多重要了。

香、燒紙紮既然在宗教祭祀儀式中扮演至關重要的角色，在提倡環保、降低空氣污染的現代社會，該如何說服大眾減少燒香呢？其實山西省司法廳想改善、規範省內民眾燒香、燒紙錢的行為，或許可以參考台灣近年對於宮廟、祭祖的燒香改革。

台灣於1990年代至今，不分藍綠政府皆不間斷地向大眾提倡宮廟、節日要減量燒香、燒紙錢等觀念，比如建於清乾隆十一年（1746）的台北天后宮，早於1990年代便開始推行一爐一炷香，至今減量到只剩六個香爐燒六炷香。除此之外，很多寺廟還會加強、改善廟內通風，讓空氣流通，不再煙霧迷漫。

不過，2017年時由於民進黨政府打算提高宮廟減香的速度，導致全台約有50間廟宇，走上總統府前的凱達格蘭大道，對「減香走到滅香」表示抗議。目前僅主祀關聖帝君的台北行天宮、祀奉觀音的台北龍山寺，分別於2014年、2020年起成為禁燒香的寺廟。

台北龍山寺於2020年禁燒香後，已不見昔日煙霧繚繞的情景。（台灣觀光局）

另外，為降低民眾因掃墓導致發生火災的機率，各地方政府在清明與中元前後亦會大肆倡導。近年已發展出將紙錢集中收運的方式，民眾把買來的紙錢放入環保紙袋中，交給清潔隊集中處理。清潔隊在燒紙錢之前，亦會請道長舉行淨爐儀式，讓民眾的心意不會因為將紙錢改送到焚化爐焚燒而受到影響。

其實自清末接觸到西方文化以來，中華傳統文化至今受到許多衝擊與挑戰，如何兼顧傳統，是現代人要不斷學習的課題。但可以確定的是，倉促、強硬的改革方式，在悠久的習俗面前，仍會遭受許多抵制，而這也是兩岸都會面對到的課題。