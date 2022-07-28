鬼月盂蘭節｜盤點農曆七月絕不能做的9件事　露台曬衫後果極恐怖

編按：內容純屬作者玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。



農曆七月（鬼月）將至，這也表示陰間大門大開。

在這一個月其實我們有着一些禁忌需要注意，以免不小心在無意間惹到鬼而讓自己倒大霉。

2022年的農曆七月就在7月29日（星期五）這一天始，記下來咯！

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筷子插在碗裏

這個其實小編很不明白，為什麼吃東西的時候把筷子插在碗裏，是為了方便所以不取出來還是怎麼的。如果平時你有這種吃飯習慣，那麼在農曆七月的時候千萬要記得別這樣做了，因為吃飯插筷子在中間就像在進行祭拜儀式，會引來鬼來和你分食物。

半夜拍照

其實鬼不分日夜都會出現，但半夜屬於全天陰氣最重的時刻，如果在這個時候拍照，很容易會拍到鬼，這可是會招來厄運的。尤其現在的電話都會自動對焦臉孔，想像一下如果電話畫面出現多幾個對焦，而當下明明就只有你一人，相信會很毛。

避免到醫院或開刀

醫院是個極端的地方，有嬰兒在這裏出生，而也是最多死亡事件的地方。根據老一輩的說法，在農曆七月的時候應該避免到醫院探病、看醫生或開刀，擔心在這個月運勢較弱的人會被鬼跟上。

編按：內容純屬作者玄學意見，並非精密科學，如有需要應盡快到醫院求醫。



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避免搭尾班車

在農曆七月份，可以的話儘量早回家，就算工作未能完成也留在第二天繼續做，尤其是要乘搭公共交通的人就更加要避免太遲回家。而尾班車總是有着許多奇怪的事情發生，加上時運不夠的話，很容易被鬼跟回家。

不要隨便回頭

俗話說：人有三把火，一盞在頭上，兩盞在肩膀。如果在農曆七月間有人在後面叫你的名字或拍你的肩膀，千萬不要第一時間回頭，據說回頭的話會讓我們的火熄滅，會因此讓鬼帶走。

避免遊山玩水或去墓地

最近天氣非常熱，許多人會趁機會去遊山玩水，但農曆七月期間儘量要避免上山、戲水或去墓地。上山很可能會遇到鬼打牆的情況；玩水可能會碰到水鬼抓你做替死鬼；墓地陰氣重容易被鬼跟回家。如果晚上到這些地方去，還可能因為視線不佳而發生意外。

在露台曬衣服

很多上班族因為工作的關係，很多時候必須要在晚上才可以晾衣服。如果可以的話，這一個月儘量將衣服晾在屋裏，而不是在露台。這是因為衣服與人形相似，鬼會趁機會附在衣服上。另一個說法則是，鬼在陰間飽受寒冷之苦，鬼門大開就會找機會穿衣服取暖。

掛風鈴

很多人喜歡在家裏掛風鈴，當有風吹過的時候會有好聽的音樂。但是，風鈴其實很容易招來鬼，尤其是在我們睡覺是最容易被靈體入侵的時刻，所以風鈴儘量別掛在窗邊，否則會睡得不安寧啊！

對祭品不敬

祭品是用來祭拜鬼的供品，如果未經鬼同意就拿來吃或玩，很容易就為自己招來難以解決的厄運。

農曆七月其實也與日常生活一樣，但應該要避免做出一些對鬼不敬的舉動，不然惹到厄運受害的還是自己啊！

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