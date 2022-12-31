「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」詩句背後竟藏著恐怖大屠殺？

「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」相信大部分的人都對劉禹錫的這首唐詩《烏衣巷》非常熟悉，小時候都背得滾瓜爛熟，但你知道這句詩的背後其實藏著一場大屠殺嗎？這得提到侯景之亂的主角，也就是侯景本人。



侯景先是從北方混亂的局勢中背叛到南方，在南梁靠著自己的兵力建了許多功勞，梁武帝也十分賞識他，於是自我膨脹的侯景就要求皇帝讓王、謝家的女兒嫁給自己，卻被皇帝以「他們身分你攀不起，選別家吧」駁回。

他惱羞成怒，對王謝士族滿懷恨意，之後他起兵叛變，將世家大族殺得一個都不剩……

求婚失敗後化身恐怖屠城魔頭 最終連自己妻子也恨得要吃他屍體的肉（點圖放大閱讀）：

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王謝家族到底跩什麼？

自東漢以來士族門閥制度開始蓬勃發展，到了魏晉南北朝更是因為司馬氏的刻意主導而達到顛峰，所有人都受門閥制度影響，包括政治上也是如此，連皇帝都要忌憚三分。這些氏族靠著皇帝賞賜分封或是本身在軍事、商業上的發展而逐漸壯大，就像是現在韓國的財閥制度一樣，士族靠著自己的強大勢力影響政治走向，因而報名號時都會報上地名加姓氏，以展示自己的身分，比如說三星李氏……不對，是太原王氏。

而在侯景所在的南梁，勢力最大的士族便是王謝兩家，他們都是永嘉之亂時南渡到建康（南京）的北方士族，相對於江南地區當地的名族（吳姓，地位比較低）稱作僑姓。琅琊王氏是在漢朝就累積的家族，被稱為「第一望族」，時人皆謂「王與馬（司馬皇室），共天下」，而太原王氏和琅琊王氏的始祖是兄弟關係，分別在南北稱霸，王戎、王羲之家族就屬於琅琊王氏。陳郡謝氏也是古老的大家族，靠著祖先的打拼而積累氏力，在淝水之戰後以北府軍一舉成名，子孫才德輩出，像是謝安、謝道韞、謝靈運等人，被視為士族領袖。

這麼龐大的家族自然是有本錢跩上天的，畢竟連南梁皇室蘭陵蕭氏的地位都在王謝兩家之下，侯景一個北方的鮮卑胡族，又沒有家世背景，憑什麼可以娶王家的子女？

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叛變又叛變的背骨少年

侯景原本是北魏的羯人，當時北魏政治勢力紛亂不已，他先是在由葛榮帶領的起義活動中當將軍，後來看到大勢已去，便帶著自己的部隊叛變、加入了掌握政權的爾朱榮勢力，更是親手抓了前老闆葛榮以示忠誠。政局瞬息萬變，很快地爾朱家族被高歡所滅，侯景又率眾投靠高歡，雖然高歡看清楚這位的薄情寡義，但為了對付宇文家族還是重用他，臨終前還叫兒子一定要小心侯景，但可憐的繼位皇帝還是沒能躲過被侯景背叛的命運。

再次叛變的侯景原本想去宇文泰陣營，但奠定了未來北周勢力的這位大哥已經深知侯景骨子裡的背叛基因和殘暴屬性，堅持將他拒於門外，侯景只好轉向南方，投靠南梁的梁武帝。梁武帝為了能夠北伐成功、統一中原，便封他為大將軍並重用他，還大度地讓侯景提賞賜要求，但自我感覺良好的侯景提出了不可能的任務：和王謝家族聯姻。王謝家族連嫁給皇室都不願意了，更何況區區一個侯景，只好拒絕他並委婉地建議：「朱、張家族（吳姓）或許更適合你。」

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一場求婚失敗引起宇宙大將軍大屠殺

這件事情完全踩到自大的侯景地雷，回去還生氣地說：「什麼門第？我叫他們做我的家奴！」正當侯景發火的時候，北魏提出跟南梁和解的訊息，他立刻察覺到危機，如果真的和解成功了，自己不就可能被送回北方治罪嗎？於是他決定進行了人生中的第三次叛變。

侯景率兵攻破首都建康、將梁武帝軟禁致死，要求他扶植的梁帝封他為「宇宙大將軍」，還強迫大正妹漂陽公主嫁給他，之後又在建康城大肆屠殺王、謝士族一雪前恥，王謝兩族屍骨成山、大受打擊而沒落，因此劉禹錫才會寫下「舊時王謝堂前燕」的經典名句。

只是這位中二的大將軍風光不了多久，因為他殘忍暴力、任憑士兵在城裡燒殺擄掠，不到三年時光，他就被後來的陳朝開國始祖陳霸先所擊敗，被斬首後，他的頭顱被送到了江陵示眾，屍體則放在建康街頭、任由憤怒的民眾分食，連他強娶來的妻子都跟著吃他的肉，甚至連骨頭都沒放過，被燒成灰加進酒裡喝下肚。

雖然士族勢力甚至可以動搖國家根本，但也很容易因為高高在上的態度和過於高調的作法而引來殺身之禍。王謝家族在侯景之亂後就衰落了，唐代是北方的關隴集團和山西集團崛起，最後仍是衰亡於同樣仇恨士族的黃巢手上，只能說歷史總是不斷地重複啊！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」詩句竟暗藏血腥過往！揭秘一場求婚失敗引爆的大屠殺】