明初大將徐達真的是被朱元璋「賜吃鵝肉」害死？一文看清真實死因

明太祖朱元璋從乞丐到皇帝的發跡之路，少不了許多文臣武將的幫助，不過傳聞他猜忌多疑，晚年對開國功臣大開殺戒，就連跟隨他出生入死的好兄弟也不放過。



徐達是明朝開國元勳之一，跟隨朱元璋多年，兩人情誼深厚、情同手足，然而卻有文獻記載，徐達晚年得罪了皇帝朱元璋，重病時吃了朱元璋送來的蒸鵝病情惡化而亡。

忠心耿耿的徐達真的是被朱元璋害死的嗎？本文將帶你一探歷史真相……

【懶人包】朱元璋原來是被誣陷？背後竟是一個關於君臣至死不渝兄弟情誼的故事（點圖閱讀精華節錄）：

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貧苦農家出身，跟隨朱元璋開創大明王朝

徐達祖上代代都是貧苦農民，年輕的他相貌堂堂、有一身好武藝，在元朝亂世末年參加了紅巾軍郭子興、朱元璋的部隊，走上革命之路。在朱元璋的麾下，徐達很快就展露頭角，他擅長戰略統兵之計，兼具智慧與武功，這是許多武將求之不得的才能，也因此獲得了將帥們的一致好評。征戰數年下來，戰功無數，先後領軍打敗陳友諒、張士誠等軍閥，為明朝基業奠下了基礎。

公元1368年，徐達和大將常遇春北伐元朝，率軍攻入大都。擊潰元朝、各地軍閥後，朱元璋登上了天子寶座，而立下汗馬功勞的徐達被冊封為右丞相，女兒還與朱元璋兒子朱棣成親，成為皇帝身邊最信任的大臣。

皇帝猜忌多疑，徐達謹守君臣之道

儘管是開國功臣，位居高位，但徐達深知朱元璋是一個暴虐又多疑的皇帝，只要太過聰明「功高震主」或是自視甚高「難以駕馭」的臣子，都沒有好下場，因此朱元璋越是表現對徐達的信任，徐達反而更加小心謹慎。

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有一次，朱元璋為了獎賞他的功勞，想將以前住過的宮殿送給徐達：「徐兄功勞很大，至今卻還沒有一個安寧住處，我想將舊邸送給你。」徐達堅決推辭之下，朱元璋故意讓徐達喝醉，再命令僕人把他抬到宮內睡覺，徐達睡醒後驚覺不妙，連忙奔出，俯伏在地高喊死罪。朱元璋從旁窺視，看到徐達如此謹慎，非常高興。

還有一回，朱元璋上位後想讓自己的兒子加封為王，實行分封制度。而朱元璋早就做好打算，還是假意詢問大臣們的意見，想測試大家的忠臣度，識相的徐達選擇不發一語，他深知若反對會被懷疑不忠，但若贊成，萬一日後真有藩王造反，那朱元璋又會把罪過算到臣子頭上。

徐達是被朱元璋「賜吃鵝肉」害死嗎？

徐達的謹慎加上開國戰功，都讓眾人認定他可以安享晚年。公元1384年，52歲的徐達得了背疽，背部長了大毒瘡，會流膿還隱隱作痛，雖然醫治過後情況好轉，但隔年二月，病情卻急轉直下，隨即去世，許多人認為內情不單純。

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相傳朱元璋得知徐達患病，特地賜了徐達最愛吃的「蒸鵝」給他，但鵝肉是背疽禁忌食物，會導致病情加重甚至致命，因此朱元璋要徐達吃鵝，就是要「賜死」的意思。徐達見到僕人端上的鵝肉，深知皇帝的意思，但百般無奈之下也只能含淚吃下，最後毒發身亡。

不過這段故事的出處是王文祿所著的《龍興慈記》，真實性備受質疑。若以當時的情勢來看，朱元璋、徐達兩人之間有深厚友誼，從年輕時一路征戰到現在，儘管有君臣間的猜忌懷疑，但徐達一直忠心耿耿、謹守君臣之道，朱元璋不至於要害死他最信任的拜把兄弟。

且朱元璋一直對徐達讚譽有加，曾這樣評價這位忠臣：「將軍謀勇絕倫，故能遏亂略，削羣雄。受命而出，成功而旋，不矜不伐，婦女無所愛，財寶無所取，中正無疵，昭明乎日月，大將軍一人而已。破虜平蠻，功貫古今人第一；出將入相，才兼文武世無雙。」

事實上，當朱元璋聽聞徐達的死訊後，為此停止臨朝聽政、悲慟不已，追封他為中山王，贈三世都為王爵。而民間流傳的「徐達被賜吃鵝肉猝死」的故事，是後人對於朱元璋誅殺功臣、生性多疑等負面評價的加油添醋。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：明初大將徐達是被皇帝「賜吃鵝肉」害死？一文解密他的真實死因，朱元璋居然被黑超慘】