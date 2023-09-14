減肥｜中秋月餅唔怕食？醫師教吃甜3秘訣 阻脂肪堆積防血糖飆升

中秋節將至，在減肥的民眾或許會被各種口味的月餅吸引，醫師提醒，想要吃甜食，又不想要脂肪堆積，可以多用3訣竅，幫助自己減少發胖機會。



台灣減重醫師蕭捷健指出，精緻糖之所以會變成脂肪儲存，主要是因為吸收太快，身體儲存醣類的方法有兩種，分別是轉化成「肝醣」，或是轉化成「三酸甘油酯」。正常情況下，醣類會被轉化為肝糖，儲存在肌肉和肝臟裡，但吃下大量的甜點、白麵包等精緻醣類時，血糖會快速上升，身體需要先分泌大量的胰島素來維持血糖平衡，這時糖分就會來不及轉化成肝醣，最後就變成脂肪堆積起來。

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還有什麼方法可以讓糖分，不要變成脂肪堆積？蕭捷健傳授3個訣竅。

1. 先吃蛋白質

餐前吃20克～30克蛋白質，能夠有效延緩糖的吸收速度，而且蛋白質的總量一定要達標，不是隨便吃顆茶葉蛋就行。

2. 先吃蔬菜

有研究發現，餐前先攝取10克纖維，也就是約3個拳頭的蔬菜量，能夠穩定飯後血糖甚至降低膽固醇。

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3. 少量慢慢吃

吃甜點最好以小分量的蛋糕為主就好，在吃甜點時也可以放慢速度，讓身體有更多時間適應，或是先去便利商店吃一塊雞胸肉（約20克蛋白質）和一盒沙律（6克纖維），或是把甜點放在餐後，取代原本的主食，就不容易變胖。

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