上海夫妻合力在家造小人　創作和生活高度貼近的「軟雕塑」

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-03-31 00:00

朱衛兵和計文于是一對相差12歲的上海夫妻，結婚前，朱衛兵在服裝廠裡做童裝設計，計文于是小有名氣的全職畫家。 女兒出生後，朱衛兵不再工作，專心照顧女兒，心情一度低落，她和同樣陷入創作低谷的丈夫一起，嘗試用布做雕塑，發現了和生活高度貼近的「軟雕塑」。既有可愛的「小人」系列，也有以李白詩句為靈感的瀑布作品。 撰文：邵沁韻 責編：鄧凱蕾

夫妻二人白天在同一個工作室，創作同一個作品，晚上又回到同一個家，難免發生矛盾。計文于說：「吵架是我們的相處方式，吵得越兇，我們的感情就越好，好作品也自然而然出現了。」

按圖查看朱衛兵和計文于夫妻的作品▼▼▼

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軟雕塑家夫妻

計文于和朱衛兵的工作室，位於上海閔行區的一個普通居民小區裡。這裏之前是倆人住了十幾年的家，幾年前才改成工作室，至今還放著種了十幾年的綠蘿。

每天，他們從河對岸的家出發，步行十分鐘就能到達這裡。在工作室的大桌子前，各坐一頭，便開始工作。縫紉機就放在窗邊，這是太太朱衛兵喜歡的工位。這裡雖然是工作室，卻也有廚房，平時他們會在這裡做簡單的飯食。

和其他藝術家夫婦不同的是，他們總是一整天都待在一起、創作同一件作品。其中最可愛的就是「小人」系列。

計文于說：「我們的相處方式就是不停地聊天、互懟，有時候就是無意識地一人接一句，在這樣的過程中，一件作品就出來了。」

專做「小人」系列 不擔心影響收藏行情

計文于和朱衛兵的許多作品裡都有一群「小人」。

計文于說：「小人系列甚至有點影響我們在收藏市場的'行情'，有些人會覺得不能買這個系列的作品放在家裡，因為擔心家裡真的會進『小人』。但我覺得，當我們在俯瞰著一個個小人的時候，就像是在看芸芸眾生，一群人一會兒擁到這裡，一會兒跟風又跑到那裡。」

波蘭雙年展的策展人Tomasz Wendland博士到他們的工作室看到作品以後，讚歎道：是在用中國的方式回應著西方的當代藝術。

夫妻倆的一件作品，靈感來自李白的詩「飛流直下三千尺」。在做到水的時候，二人都犯了難：如何用布做出瀑布的感覺？

直到有一次他們路過婚紗店，看到了婚紗的下擺都是一卷一卷的，突然來了靈感，想到了用婚紗的結構來做水。朱衛兵說：「最困難的是要做出瀑布的垂墜感，我們當時做了6、7米高，後來就想到，一定要從形態上固定住，這個問題就解決了。做出來的水很特別，又像水流又不像，裡麵包含了很多細節。」

之後的作品中，朱衛兵越來越能表現出水的意境。另一件名為《水很深》的作品，幾個小人在「水」裡面走，邊上淌著水花。計文于說：「她做得太好了，水花甚至要比小人好看。」

相差12歲的夫妻 在同一時期陷入低谷

計文于和朱衛兵在一個朋友的聚會上相遇，那時計文于39歲，朱衛兵27歲。12歲的年齡差曾經讓朱衛兵有些猶豫。

朱衛兵大學讀的是服裝設計，畢業之後就留在服裝廠工作，做童裝設計。當她還在苦惱該如何設計出有新意的衣服時，計文于已經是位「老」藝術家了。

《獅子王》的演唱者Elton John，就是計文于的藏家之一。當時他在倫敦做個展，結果展覽還沒開幕，作品就全部被預訂一空。

朱衛兵說：「我原本覺得我們年紀有點差太多，但後來我父親也說沒什麼，計文于這個人說起話來很幽默，相處久了，就有了好感。」

1999年，倆人結婚了，一年之後，就有了女兒。為了專心照顧女兒，朱衛兵辭去了工作，但又不甘心做一個全職太太，捨棄自己的職業理想。於是每天晚上把女兒哄睡後，她就拿著自己熟悉的布，試著做一點東西。當時的計文于也陷入了瓶頸期：「我覺得自己面臨了一個危機，我在沒畫之前就知道結果，越畫越憋屈，朱衛兵一直給我介紹布，我就關注布了。」

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一邊帶娃 一邊用布做出「軟雕塑」

對計文于來說，布是一種完全陌生的材料，是女性才會碰的材料。但禁不住太太成天在他耳邊安利：「那時候家裡到處都有布，我對它自然而然就有了興趣。」

當時，計文于正巧在畫一幅龍舟主題的作品，朱衛兵覺得主題很有趣，於是說服了丈夫，先用這張畫小試牛刀，看看如何用布這種材料，把二維的作品變成三維立體的。

布帶來的挑戰，讓原本陷入事業低谷的夫妻二人都興奮了起來。初次嘗試遇到了很多困難——龍鬚、小的照相機、一些圖案，這些應該怎麼做？最有挑戰的部分是做河水。朱衛兵靈機一動，用布一擰，順著布的特性去創作，一下子感覺就到位了。

第一個作品，夫妻倆邊討論邊做，耗時整整7個月。做成之後，朱衛兵很興奮：「我之前完全沒想到自己能做出這麼個東西，很想繼續做下去。」

布作為創作的材料，是很難駕馭的。和既可以圓，又可以方的大理石不一樣，布是不可控制的，棉花塞進布里鼓出來的圓每次都不一樣。雖然還想像不出可以做出哪些作品來，但夫妻倆都覺得，找對了突破口。

朱衛兵說：「傳統雕塑強調體量，材料一般用大理石、金屬比較多，我們用到了布、填充棉這些軟性的材料，所以就自然而然地把它叫做軟雕塑。」

相較於傳統雕塑的高高在上，計文于覺得軟雕塑跟生活更加貼近：「布很溫馨，就像一個女孩抱娃娃的時候，她不會抱一個大理石娃娃，而是會抱一個布娃娃。」就這樣，朱衛兵開始了一邊帶孩子、一邊和丈夫討論作品的日子。女兒鬧的話，就塞些碎布給她在一旁玩。

他們的一些作品與女兒密切相關。女兒小的時候，夫妻倆買過一輛童車，後來朋友又送了一輛。孩子長大後，很多人會選擇把童車扔掉，但是計文于和朱衛兵不是喜歡扔東西的人，他們將童車保留，並且做成了兩個作品。其中一件，是女兒小時候在童車裡鬧騰的可愛模樣；另一件，則是女兒小學之前就做題得了100分的場景。

計文于說：「這一代的孩子從幼兒園就開始做題了，而且從小就得過許多100分，我們覺得值得為這個現像做一件作品。」

有段時間，女兒在空調底下老是感冒，他們就給她買了一個蚊帳。「陽光灑在蚊帳上，紗飄起來，很詩意。」計文于看得出神的時候，朱衛兵就鑽到蚊帳裡體會了下：「裡面就像天堂一樣」。

當時正值2008年金融危機，他們身邊的很多畫廊老闆都在想，怎麼才能在今年活下去？也給了夫妻倆很大的衝擊。

「整個世界都變糟糕了怎麼辦？所以我們創造了一個伊甸園，在裡面你會覺得足夠安全。」他們一連做了3件與蚊帳相關的作品，甚至在蚊帳裡「種」了5棵樹，外面還有一群正在飛翔的鳥兒。

計文于說：「多關注周遭的事物、感悟生活，就能獲得很多創作靈感。」

越吵架、越親密

在同一個工作室每天朝夕相處、製作同一件作品，結束工作後又回到同一個家。兩個人的意見經常不統一，有時一天要吵好幾架。朱衛兵說：「我覺得世間最難做的一件事就是合作，哪怕是夫妻之間。」

每次吵得臉紅脖子粗的時候，他們都會發現對方的話有幾句也是很有道理的。二人在各自的堅持中妥協，在碰撞之中做出了一件件最初根本意料不到的作品。兩個人反而因為吵架，關係越來越好，彼此也越來越分不開了。

在培養女兒的觀察能力方面，夫妻倆也很有自己的一套方法。有一次，學校老師要求孩子畫一棵樹。他們把女兒帶到小區裡，先是觀察一棵棵樹的不同特點，有的樹皮是毛的，有的樹葉子是下垂的……

同一棵樹在一天中的不同時刻、一年中的不同季節，也會有不同變化，他們叮囑女兒留心觀察，把細節記錄下來，然後再動手作畫。

計文于有時還會帶著女兒看遠處兩個陌生人談話，讓女兒通過遠處二人的動作和表情，想像他們對話的內容，然後寫下來。

女性有了家庭有孩子以後，還能做自己喜歡的事情，朱衛兵覺得自己很幸運。計文于則說：「和她在一起之後，她離服裝越來越遠了，我離畫越來越遠了，但是我們倆越來越近了。」

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