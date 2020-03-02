【歷史趣聞】史上僅此一次2月30日　不是人為錯誤而是曆法矛盾？

打從懂事以來會看日曆開始，大家都非常清楚，2月是一年12個月當中，天數最少的一個月份。不管是平年或是閏年，2月份最多就是只有28或29天……毫無疑問。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「各位觀眾～～～西元1712年2月30日！是的，歷史上唯一的一天！」，刊於01撐場】

然而，好友們您知道嗎？在西方歷史上，「2月」其實曾經出現過第30日。也就是「February 30th」的！真假？讓我們看下去。

話說，在西元十八世紀初期的瑞典王國與轄下芬蘭大公領地，在位的國王是擁有「北歐亞歷山大大帝」封號的卡爾十二世（Karl XII），當時他為了想順利銜接歐陸開始流行的新制公曆，也就是《格里曆》（Gregorian calendar / Calendario gregoriano），因此「登高一呼」，再來個「屈指一算」──決定一口氣刪除掉自1700年以後，40年間日曆上的所有11個閏日，並以特殊的計算方式，意圖無縫接軌，好取消他們原先所慣用的舊制《儒略曆》（Julian calendar）。

《格里曆》（Gregorian calendar / Calendario gregoriano）（公共領域圖片）

看起來一切都很沒問題吧？嘿，問題總是遇到了之後才叫問題！此等「天真」又別無分號的計算方法，與儒略曆和格里曆的演算規則都有所差異，也造成了往後瑞典人在記載日常事件上的嚴重困擾。

而且除了1700年那一年大夥興致勃勃真的減掉一天外，到了1704年與1708年，大家還是習慣加入閏日，所以乾脆通通都不減了。搞得實際日期和曆法日期錯開，更讓這套詭異的曆法徹底失準！

換言之，你的日子不是日曆上的日子，日曆上的日子也不是你在過的日子……沒人知道今天到底是幾月幾號。更糟糕的是，當時瑞典也沒有Google大神或是Siri小姐可以解答，一切交給上帝（吧？）

好不容易撐到了1711年，卡爾十二世終於選擇放棄，公開承認新曆法改制失敗，同時他亦對外宣布，瑞典王國要再次回歸舊制的儒略曆，未來等到時機成熟之後，國家才會採行格里曆。

可是面臨著1712年`（閏年）的到來，該如何調整與傳統儒略曆之間的一日落差呢？國王想想，那就在2月29日過完之後，再額外加上一天補回來吧！

所以，瑞典在1712年的官方日曆上，出現了史上極為罕見的「2月30日」。

卡爾十二世在1718年於戰爭中陣亡。（公共領域圖片）

那瑞典王國後來是到了甚麼時候才改行格里曆呢？答案，是1753年。

至於卡爾十二世，他在1718年就蒙主寵召了。

內容提供：Camillus History and People

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