【安妮日記】日記終止在被拘捕當天　十五歲猶太少女證戰爭殘酷

編按﹕身處於黑暗時代，猶太少女安妮．法蘭克（Anne Frank，1929 - 1945）面對納粹德軍極權下的蹂躪，寫下《安妮日記》（The Diary of a Young Girl），展現堅強的靈魂和人性尊嚴的光輝，令全世界的人反思戰爭的殘酷，亦鼓舞南非前總統曼德拉等人繼續為信念而奮鬥，不要被黑暗吞噬，總要記得希望的曙光。

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任何時候，當你感到孤單或悲傷，不妨試着在美麗的日子到頂樓看看外面。別看着房屋屋頂，看着天空；只要能無謂地凝望着天空，你就能明白你的內心是純潔的，你會再度找到快樂。 安妮．法蘭克（Anne Frank）

烽火折翼的雙子天使，名列《時代》（TIME）雜誌世紀百大影響力人物，安妮被視為二十世紀第二次世界大戰裏，納粹黨徒殘害猶太族群歷史中，最強而有力的血淚見證者，更以一本日記，成為近代文明史中最關鍵的戰爭記憶作品。出生在德國法蘭克福的她，信仰猶太教改革派的父親Otto，在第一次世界大戰期間成為公務人員，還因表現優良而獲得官方授勳。

安妮被視為二十世紀第二次世界大戰裏，納粹黨徒殘害猶太族群歷史中，最強而有力的血淚見證者。（Anne Frank House Facebook）

1933年間，隨着民主選舉制度所引發的非理性盲點，讓以口號煽動群眾的納粹黨，在法蘭克福市議會改選中勝出，全德國反猶太主義的浪潮也於本土各州逐漸興起，迫害、攻擊與歧視猶太人的行為更是層出不窮，原本安分守己的社會變得異常仇視與乖誕，所以身為猶太人的Otto，決定跟其他三十萬名猶太裔同胞一樣，默默搬出德國，舉家遷居到荷蘭阿姆斯特丹，希望能夠遠離無謂的紛爭。

日記某頁。（Anne Frank House Facebook）

然而，第二次世界大戰的爆發，和稍後1940年5月德國坦克部隊的閃電入侵，荷蘭淪陷，安妮一家的命運亦跌落入了看不見光明的幽谷……

隔年，1941年，大權在握的納粹政府，進一步通過新制定的全排猶法律，安妮一家，也在德國駐荷蘭總督Arthur Seyß-Inquart的規範中，莫名其妙地在政治正確的操弄下依法被剝奪了德國國籍！

1942年的6月12日，Otto為了慶祝安妮13歲的生日，於是買了一本有紅白格子作為封面的筆記本送給安妮；而她也開始記錄了生活上的點點滴滴，以及面對死亡威脅下，所有可以寄託的信念與希望。

當然，還有着安妮對於人性的看法﹕

No one has ever become poor by giving. 安妮．法蘭克（Anne Frank）

In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit. 安妮．法蘭克（Anne Frank）

同年7月份，納粹黨又頒布了一份極為嚴苛的勞動營法令，要求安妮的姐姐需依猶太移民局中央辦公室之規定，到達指定的勞動營報到。她的父母親不願讓自己的小孩子成為雅利安（編按﹕納粹德國稱德國人裏的雅利安人或北歐人種為「優等民族」或「雅利安人」）屠夫們的祭品，於是違抗法令，展開窩藏計劃，更透過私下安排，一家人躲在精心佈置下，安妮口中所謂的「後宅」。

+ 3 + 2

Sometimes I believe that God wants to try me, both now and later on; I must become good through my own efforts, without examples and without good advice.（「有時我在想，或許是上帝在考驗我，不管是現在還是未來。我一定要讓自己變得愈來愈優秀。就算沒有榜樣也沒有人給我建議，可最終我還是會變得更堅強。」） 安妮．法蘭克（Anne Frank）

1944年8月4日，正當安妮才剛結束了有關8月1日的生活記事之餘，猶如來自煉獄的荷蘭保安警察，獲得了線報（一說是偶然發現），知悉了安妮一家人所躲藏的住所！鷹犬的利爪，殘酷且無情，可憐的安妮即刻遭到拘捕，並在經過漫長的轉送過程之後，被帶往貝爾根-貝爾森集中營（Bergen-Belsen，今德國境內）。

到了1945年的2月底或3月初，沒有食物可以吃，生病了也沒有藥物得以醫治的安妮，在受到了集中營獄方百般折磨而身患重病後不久，終於，因集體性的斑疹傷寒惡化，一聲不響，或許帶着遺憾地，黯然道別了這個醜陋的人間，煙消雲散，變成了一位小天使……

15歲，是的，只有15歲。

1945年的4月15日，二戰也已接近落幕之際，挺進歐陸的英軍第十一裝甲師，成功擊潰了德軍防線，順利解放了貝爾根-貝爾森集中營，許多猶太人重獲新生，接受了妥善的照顧，但也讓盟軍親眼目睹了約1萬3000具尚未處理的屍體。

Anne，遺憾地，等不到這一天。

據說英軍最高領導人Derek Mills-Roberts在一踏入集中營，環視現場種種不人道的慘狀後，火冒三丈到說不出話來的他，一股怒火如同雷鳴閃電般，整個爆發，除了把前來投降的德國將領，空軍元帥Erhard Milch打趴在地上外，還奪走元帥權杖，把對方打到頭部重傷……

一棍一棒，滿腔累積的怨念，抒發着無以復加的人性怒吼，看到這一幕了嗎？孤單可憐的安妮，英國大叔幫妳出氣了！

戰爭結束，歐洲重光，數以千萬的無辜生命作為獨夫的陪葬品，此刻，安妮日記被整理出來，經由戰爭時唯一倖存下來的父親，Otto把這些手稿轉交給了歷史學者羅曼博士（Dr. Jan Romein），而羅曼博士在閱讀之後，激動不已，決定以簡單的文字，將心得投稿在報刊上：

這本於戰爭時期所未完成的日記，以結結巴巴的方式，道出了小孩子的心聲，體現了法西斯主義的可怕與猶太人的悲痛，而且相比日後紐倫堡大審時所找到的證據，更能將納粹的可怕具體表現出來……安妮透過自己的筆，雖然只有兩年多的日記記錄，但卻是以一個小孩子的角度來告訴所有的世人，何謂戰爭的可怖與無情，以及在脆弱生命當下，人與人之間的真實情感。 羅曼博士（Dr. Jan Romein）

安妮的日記被整理出來，被交給在戰爭時唯一倖存下來的父親。（Anne Frank House Facebook）

幾家出版商，看見報刊上博士撰寫的文章後，更注意到了這本日記的存在，決定將其付印。

結果，甫正式發行沒多久，《安妮日記》隨即成為了當年市場上最為暢銷的熱賣書種，更轉譯為德文、意大利文、日文、俄文、西班牙文與中文等版本，甚至改編為劇本之後，於1955年時獲得了「普立茲獎」的桂冠！

這本日記，今日更是得到了許多重量級歷史人物的認可與推薦﹕

在歷史上眾多於重大痛苦和損失之時為人性尊嚴發言的人們當中，沒有誰的聲音會比安妮．法蘭克的更為鏗鏘有力了！ 美國前總統甘迺迪

我被關在監獄裏頭，在那裏閱讀了《安妮日記》，並從中得到了繼續奮鬥的啟示！ 南非前總統曼德拉

安妮．法蘭克留給後人的精神至今仍在，並且對我們仍然具有重要意義。 捷克前總統哈維爾

寫在最後，此刻，安妮90歲的誕辰紀念，「致敬」──我們唯一能表達的字彙。

是的，「致敬」。

15歲，還來不及長大的青春，安妮，她用最簡單的文字，替我們這些忘記15歲、或是背棄青春的大人，狠狠地，上了一課。

作者簡介：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「自由無價，6月12日知名壽星、90歲冥誕紀念：『安妮的日記』原作者 安妮．法蘭克」​】

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