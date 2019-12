【邱吉爾】二戰時的英國首相　絕不放棄絕不妥協的硬派作風

編按﹕邱吉爾(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill,1874 - 1965)在2002年BBC的「100 Greatest Britons」(最偉大的100名英國人的第一名)調查獲的第一名,可謂是英國人民的傳奇人物。以下談談到底他是一個怎樣的人及其無數名言吧。

在戰爭與屈辱面前,你選擇了屈辱。可是屈辱過後,你仍得面對戰爭!」 邱吉爾

11月30日生日的邱吉爾作為11月壽星群像的壓軸登場,也是毫無懸念的射手宮榮耀,作為大英帝國第61與63任內閣總理大臣(首相),被譽為是二十世紀公義價值得以存續今日的關鍵角色,邱吉爾誕生於牛津名門之後,父親倫道夫(Lord Randolph Churchill)為後來的國會內閣要員。進入皇家軍校就讀之前只在歷史科和英文科表現出色的他,畢業後最早是被駐外情報單位和小報社看中,隨着輕騎兵團在印度與南非等地留下足跡,他也完成不少報導文學、小說作品與重要的情資蒐集,甚至還在南非俘虜營裏逃獄成功,25歲就變成當時全英國的話題人物。

11月30日知名壽星:「No.1 of 100 Greatest Britons」邱吉爾。(資料圖片)

1900年,邱吉爾第二次代表「保守黨」(Conservative Party)挑戰下議院席次,以越獄英雄之名順利當選。但年紀在議會一群叔叔伯伯裏屬於最資淺的他,就任後卻顯得有些叛逆,除了未出席行禮如儀的國會開幕典禮,隻身前往美國各地拜訪以籌募政治資金外,在議事廳裏更大膽地違背黨的決策,反對海外擴軍、貿易壁壘……結果4年後,自許「獨立的保守黨員」的他,被黨中央註銷黨籍!

轉投效「自由黨」(The Liberal Party)並再次贏得議員選舉後,邱吉爾獲得提拔而進入內閣,先後在殖民、內政與軍事等領域裏做出多項重要性改革,尤其1919年時強烈主張英國應積極干預俄國內戰,剷除社會主義分子,讓他貼上反共先鋒的標籤,更痛斥蘇聯共產黨為「殘暴的大猩猩」。同時,他也在爭議不休的南非和愛爾蘭問題上做出初步妥協,讓南非和愛爾蘭相繼走向自治領地位,更讓後者奠定了獨立建國的基礎。只不過,1922年的國會大選,自由黨陷入空前慘敗,第一次世界大戰帶來的慘痛傷亡,選民左傾思變,轉向支持「工黨」(Labour Party)的態勢下,邱吉爾輸掉了議員席次,而且不是只有一敗,是三連敗……連續兩年的議員選舉,還有倫敦小選區的補選,邱吉爾全輸掉!

「任何人都可以轉換黨籍,但轉換兩次……這就需要有點智慧了。」

到了1924年,以無黨籍憲制派人士再次投入大選,但這次有着保守黨背後予以奧援的邱吉爾,總算贏得了國會一席之地,返回政壇。隔年重新加入保守黨的他,也在新的內閣裏出掌財政大臣的重要職務,可是伴隨國內經濟衰退導致的政治局勢擺盪,1929年,工黨完成政黨輪替,上台籌組的新政府內閣名單裏,邱吉爾的名字被直接劃掉了,那個時候,他已經55歲,也變成叔叔伯伯型的人物,但眼下似乎失去了英雄光環與政治舞台。

或許,歷史最令人讚嘆或悸動之處,莫過於是在某些關鍵時點上,原本被埋沒或塵封的人物,會像「救世主」一般出現,擊敗邪惡。是時也還是運也,亦或者是命也,我不敢斷言。但就在一戰過後,大英帝國,乃至於全歐洲所壟罩的一片和平主義和裁軍思維下,幾乎已讓當時所有世人堅信烽火必將遠離。然而,就是有個歐吉桑,名字叫邱吉爾,是全英國碩果僅存,極少數呼籲應維持軍備實力的政治人物,他更像舊約聖經裏的先知一樣,點出了承平時代底下德國或義大利所隱含可怕的致命危機。他呼籲盟邦法國務要提高警覺,千萬保持軍事實力,因為若希特拉(Adolf Hitler)的獨裁政權向外擴張,法國不只是納粹魔爪的頭號對象,整個人類文明,也極有可能毀於反卐字的鐵蹄蹂躪。但是多數人都笑他危言聳聽,自找麻煩。

1939年9月1日清晨,離開政治核心屆滿十年的邱吉爾,穿着正式禮服出現在首相官邸,氣極敗壞加上六神無主的內閣成員們,此刻決定邀請他加入戰時內閣,是的,不是暫時的,而是戰爭時期的行政首腦群。因為納粹德國的坦克車已經踏平了波蘭邊境的鐵絲網,奧地利被吞併,捷克也被希特勒活生生嚥下,第二次世界大戰全面爆發!此刻的英國人,就像是冬季沉睡的人猛然冷醒,這才發現原本禦寒的皮衣居然是山寨貨,上面印着「慕尼黑協定」(Munich Agreement),希特勒、墨索里尼精心製作,英國首相張伯倫誠摯背書掛保證!

這場戰爭在開始之前即可輕易遏止,但英國人民的不明智、輕忽、麻痺和好心腸,反而讓壞人重新武裝! 邱吉爾

同年9月3日接下內閣海軍第一大臣的印信,8個月後,首相張伯倫眼見歐洲戰情陷入頹勢,內閣信任案又僅以慘澹票數勉強過關,因此決定提出總辭,並在各黨派斡旋協調之下,推舉邱吉爾出任首相大位。而不寫下致意信函挽留前任首相以沿襲傳統慣例的他,更不抱持與前朝內閣相同的綏靖(姑息)主義,邱吉爾憑藉着不妥協、不怯戰,以及不投降的信念,在1940年的5月中旬,進行了首次的國會演說,親自向議員們表示身為英國人的霸氣:

你們問:我們戰爭的目的是什麼?我可以用一個詞來答覆:勝利,不惜一切代價去爭取勝利,無論多麼恐怖也要爭取勝利,無論道路多麼遙遠艱難,也要爭取勝利,因為沒有勝利,就無法生存。 邱吉爾

邱吉爾﹕「我們戰爭的目的是什麼?我可以用一個詞來答覆:勝利」。(《黑暗對峙》劇照)

6月10日,義大利法西斯政府向英國宣戰,邱吉爾的回應:「我們在海外的大英帝國臣民們,在帝國艦隊的武裝保護下也會繼續戰鬥,直到新世界在上帝認為最適當的時候,會拿出祂所有一切的力量來拯救和解放這個舊世界。」

6月18日,法國已經淪陷,歐陸也陷入一片火海,邱吉爾在國會裏向議員們打氣着:「讓我們勇敢地承擔,保衛這民主世界最後陣線的義務,如果到後來我們的大英帝國和她的聯邦真的可以留存千年的話,人們會如此稱讚到……看哪!這是英國人最光輝的一刻!」

1940年的年底,承受德軍猛烈空襲炮火,英國的美元儲備也將近枯竭的情況下,美國決定用租賃的方式大量供給英軍軍備所需,從50艘驅逐艦到數不清的子彈,兩國建構起牢不可摧的同盟,期間邱吉爾除了領導英國軍民同胞誓死抗敵之外,還一度不畏德國潛艇魚雷攻擊的風險,動身前往美國進行友好訪問,並串聯起民主友邦的抗軸心國陣線。

邱吉爾除了領導英國軍民同胞誓死抗敵之外,還一度不畏德國潛艇魚雷攻擊的風險,動身前往美國進行友好訪問,並串聯起民主友邦的抗軸心國陣線。(《黑暗對峙》劇照)

1945年5月7日,距離邱吉爾接任首相即將來到五周年前夕,德國終於舉白旗投降,第三帝國宣告覆亡。很快地,英國戰時內閣也功成身退,準備進入重新改選階段,7月5日,邱吉爾領導的保守黨,在國會大選裏,輸了……沒錯,197席比393席,懸殊的開票結果,保守黨徹底敗給了工黨。在推動社會福利新國家的政見作為誘因下,英國人民期盼工黨能帶來不列顛島上新的希望。

對偉大人物的忘恩負義?

1948年,首屈一指的牛津大學舉辦名為成功秘訣的講座,特別邀請了已卸下英國首相職務,從政壇引退的邱吉爾,前來進行專題分享。到了演講當天,會場可說是人山人海,所有的各大新聞媒體也都齊聚一堂,想要了解離開首相位置之後的邱吉爾,將會在大眾前發表何等精采(或抱怨時局?)的演講……(編按﹕該演講應於1941年在哈羅公校(Harrow School)舉行。)

就在大家的熱情掌聲中,邱吉爾走上了講台,望着滿場爆滿的聽眾,他只簡單的說了一段話:「我成功的秘訣有三個,第一,是絕不放棄!第二,是絕不、絕不放棄!第三,是絕不、絕不、絕不放棄!謝謝大家,我今天的演講到此結束!」(編按﹕演講原話為「Never give in. Never give in, never, never, never, never—in nothing, great or small, large or petty—never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force: never yield to the apparently overwhelming might of the enemy」。)

說完,邱吉爾直接走下了講台,在整個會場上所有聽眾目瞪口呆,沉寂了幾秒鐘後,突然間,大受感動的群眾們爆出了熱烈如雷的掌聲,久久不能停止。

3年之後,1951年的國會選舉,保守黨重新奪回執政權,邱吉爾想當然再次接下首相的重責大任。高齡77歲的他,此時依舊活力充沛,對外調停朝鮮戰爭與建立新的中英關係,與中華人民共和國相互承認並實現邦交正常化,更享有雙邊外交豁免與互惠權益。1953年,他以「不需要的戰爭:第二次世界大戰回憶錄」(The Second World War)一書,榮獲了諾貝爾文學獎的桂冠,寫下政治人物難以超越的里程碑!他也公開請求西方各國應積極投入戰後新德國的重建工作,尤其是要重新建立起德國過往的重要經濟實力!因為他認為,唯有英、法、德三強在西歐連接成堅強的民主陣線,才得以與蘇聯還有東歐赤色世界相抗衡。

邱吉爾以「不需要的戰爭:第二次世界大戰回憶錄」一書榮獲諾貝爾文學獎。(資料圖片)

1955年4月,80歲的邱吉爾自知年事已高,決定交棒傳承,在群眾簇擁中離開首相官邸,正式從政壇引退,但依舊保有下議院議員席次。1965年1月24日,守護自由民主堡壘超過一甲子(六十年),堪稱大英帝國最佳紳士代表的邱吉爾,安然辭世,告別了人生舞台。肅穆莊嚴的國葬儀式當天,一共吸引了超過32萬人,百餘國各方政要的親臨觀禮,

成功並非終點,失敗更不是終結;唯有勇氣才是真正的永恆! 邱吉爾

最後,我來補充個冷知識,好友們您知道嗎?

邱吉爾也是大英帝國最後一位非公爵世家出身,但可獲得最高公爵爵位的人士哦。只不過,在接受公爵爵位之後,一旦他過世,邱吉爾在下議院擔任議員的兒子倫道夫(1911-1968)就會自動繼承公爵的封號,同時以下議院議員的職位直接就晉升成上議院的一員。然而倫道夫卻希望自己可以長期在下議院為基層人民喉舌,因此邱吉爾最終沒有接受公爵的爵位。如今半世紀過去了,英國現在(以後也應該)也仍未再有任何人由非公爵出身而獲得公爵爵位。

如果一直糾纏於過去與現在,那我們將會失去未來! 邱吉爾

