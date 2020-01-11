【安東尼鶴健士】完美影帝堅持自然演法　演活經典食人魔深入民心

編按：安東尼‧鶴健士最為人熟知的應是在《沉默》系列中飾演的食人醫生萊克特。他其實是舞台劇出身，後轉型成影視演員，並在2006年獲金球獎終身成就獎。就讓我們一起了解這位「完美影帝」吧！

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Today is the tomorrow I was worried about yesterday. （今天是我們昨天所焦慮的明天。） 安東尼．鶴健士（Anthony Hopkins）

安東尼‧鶴健士對電影界貢獻良多，更被製作成雕像。（Berto Garcia／wikipedia）

制霸十二星座的魔羯宮影帝，被譽為當今影壇最難被挑剔的完美演員代表，鶴健士出生於英國威爾斯的小港口，父親是位麵包師傅。而求學時期患有閱讀障礙，留級多個學期，好不容易才取得結業證書的他，最早是在音樂與美術中找尋到自己的興趣，並在退伍後以戲劇系畢業生身份進入皇家演藝學院。透過紮實嚴謹的舞台劇磨練，逐漸成為劇團裏不可或缺的一角。

此外，他也是當時所謂排斥「方法演技」（Method acting）論點的英國演技派代表之一，他反對部分美國荷里活演員過度鑽研角色的心理與現實面之呈現，主張應深入熟悉劇本裏的每個場景、走位與台詞，將自己融入所飾演的人物之中，自然表現出導演或編劇的要求，而非自我詮釋與另行解讀，因此他將劇本細節毫無遺漏的一一化作身上的細胞，一個眼神、一個腳步就足以致命！

1968年10月，歷經3年多的劇院巡演，鶴健士藉由百老匯改編名劇《冬獅》（The Lion in Winter），正式於大螢幕出道，擔綱戲中「獅心理查」（Richard the Lionheart）的男配角角色，這部歷史古裝大作後來除了贏得票房上的成功，更一舉奪下奧斯卡金像獎三座小金人。

經過舞台劇與電影的雙棲演出，1991年，也就是距離《冬獅》上映的23年之後，鶴健士以恐怖驚悚片《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）「劈」開了犯罪電影的新境界，在前輩Sean Connery婉拒接演的情況下，鶴健士可謂發揮了畢生所學，精湛描繪出「高尚、優雅」的食人魔萊克特醫生（Hannibal Lecter）形象，當年在片長118分鐘的電影裏，雖然從出現、對談、移監，到最後在五星級飯店裏佐上美食和巴哈《哥德堡變奏曲》（Goldberg-Variations）的「大開殺戒」，鶴健士只短短露臉了16分鐘，但染上鮮血的白色衛生衣，嚇人的迷茫眼神，還有目瞪口呆的觀眾（包括小編），憑着超凡的演技，令人不寒而慄的口白，感覺上……呃，好像他出現了120分鐘那麼久！

A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Anthony Hopkins

《沉默的羔羊》讓鶴健士堂堂登上影史上「演出時間最短就拿下影帝寶座的主角」，更讓劇組團隊拿到了當屆奧斯卡獎的五座小金人，包括最佳導演與最佳影片等，毫無懸念的實至名歸，後來也獲選為AFI美國電影學會百年百大影史紀錄上的「世紀邪角（惡棍）總冠軍」！

2000年取得美國公民身分，目前定居在洛杉磯的鶴健士，自千禧年後亦陸續主演多部精采作品，票房成績也獲得肯定。

就小編個人的口味來說，2001年上映的《沉默的殺機》（Hannibal）真的非常「開胃」，呵呵。

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「安東尼‧霍普金斯爵士」​】

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