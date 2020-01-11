【安東尼鶴健士】完美影帝堅持自然演法　演活經典食人魔深入民心

藝文
撰文：
最後更新日期：

編按：安東尼‧鶴健士最為人熟知的應是在《沉默》系列中飾演的食人醫生萊克特。他其實是舞台劇出身，後轉型成影視演員，並在2006年獲金球獎終身成就獎。就讓我們一起了解這位「完美影帝」吧！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

Today is the tomorrow I was worried about yesterday. （今天是我們昨天所焦慮的明天。）
安東尼．鶴健士（Anthony Hopkins）

安東尼‧鶴健士對電影界貢獻良多，更被製作成雕像。（Berto Garcia／wikipedia）

制霸十二星座的魔羯宮影帝，被譽為當今影壇最難被挑剔的完美演員代表，鶴健士出生於英國威爾斯的小港口，父親是位麵包師傅。而求學時期患有閱讀障礙，留級多個學期，好不容易才取得結業證書的他，最早是在音樂與美術中找尋到自己的興趣，並在退伍後以戲劇系畢業生身份進入皇家演藝學院。透過紮實嚴謹的舞台劇磨練，逐漸成為劇團裏不可或缺的一角。

此外，他也是當時所謂排斥「方法演技」（Method acting）論點的英國演技派代表之一，他反對部分美國荷里活演員過度鑽研角色的心理與現實面之呈現，主張應深入熟悉劇本裏的每個場景、走位與台詞，將自己融入所飾演的人物之中，自然表現出導演或編劇的要求，而非自我詮釋與另行解讀，因此他將劇本細節毫無遺漏的一一化作身上的細胞，一個眼神、一個腳步就足以致命！

1968年10月，歷經3年多的劇院巡演，鶴健士藉由百老匯改編名劇《冬獅》（The Lion in Winter），正式於大螢幕出道，擔綱戲中「獅心理查」（Richard the Lionheart）的男配角角色，這部歷史古裝大作後來除了贏得票房上的成功，更一舉奪下奧斯卡金像獎三座小金人。

經過舞台劇與電影的雙棲演出，1991年，也就是距離《冬獅》上映的23年之後，鶴健士以恐怖驚悚片《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）「劈」開了犯罪電影的新境界，在前輩Sean Connery婉拒接演的情況下，鶴健士可謂發揮了畢生所學，精湛描繪出「高尚、優雅」的食人魔萊克特醫生（Hannibal Lecter）形象，當年在片長118分鐘的電影裏，雖然從出現、對談、移監，到最後在五星級飯店裏佐上美食和巴哈《哥德堡變奏曲》（Goldberg-Variations）的「大開殺戒」，鶴健士只短短露臉了16分鐘，但染上鮮血的白色衛生衣，嚇人的迷茫眼神，還有目瞪口呆的觀眾（包括小編），憑着超凡的演技，令人不寒而慄的口白，感覺上……呃，好像他出現了120分鐘那麼久！

A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Anthony Hopkins

《沉默的羔羊》讓鶴健士堂堂登上影史上「演出時間最短就拿下影帝寶座的主角」，更讓劇組團隊拿到了當屆奧斯卡獎的五座小金人，包括最佳導演與最佳影片等，毫無懸念的實至名歸，後來也獲選為AFI美國電影學會百年百大影史紀錄上的「世紀邪角（惡棍）總冠軍」！

2000年取得美國公民身分，目前定居在洛杉磯的鶴健士，自千禧年後亦陸續主演多部精采作品，票房成績也獲得肯定。

就小編個人的口味來說，2001年上映的《沉默的殺機》（Hannibal）真的非常「開胃」，呵呵。

內容提供：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【安妮日記】日記終止在被拘捕當天　十五歲猶太少女證戰爭殘酷
【瑪蓮德烈治】二戰德國女星被貶「賣國賊」　數十年後終獲平反
【胡桃夾子】聖誕必看舞台劇之一　平安夜闖入胡桃王國發場美夢
【羅爾德阿蒙森】首位到達南極點探險家　為營救他人捨身從此失蹤
【邱吉爾】二戰時的英國首相　絕不放棄絕不妥協的硬派作風
【LaLaLand】男主Ryan Gosling年少曾患過動症　幸遇舞台展現自我
【李小龍】智勇雙全的武打宗師　冥壽79歲巨星光環仍燦爛不滅
【嘉麗絲．姬莉】雙料影后成摩納哥王妃　她間接命名了愛馬仕包包
【Alain Delon】逃學參軍再流浪　不平凡經歷造就法國最傳奇男星
【戈培爾】從失業作家變成希特拉左右手　納粹宣傳部長的說謊藝術
【小丑】天蠍座影星華堅．馮力士　華麗背後的陰霾童年
【李斯特】與王妃共譜十年不倫戀曲　失落鋼琴王子決投身宗教音樂
【全才音樂人】兩歲學琴三歲作曲　上知天文下知地理的鬼才
【特工】冷戰諜魂、疑雲殺機原作家勒卡雷　真正身分是英國間諜？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「安東尼‧霍普金斯爵士」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。