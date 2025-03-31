3位年輕女性創作者　她以服裝形容親密關係　卻被嘲色情當性感？

三位85、90後女性創作者的故事，她們自由、先鋒，敢於突破，在不同的領域開創出另一種可能。



85後深圳女生謝文蒂，是一個用玻璃來創作的藝術家。6年前，她辭去體制內的工作，一個人、一輛車，開始全國到處跑的「遊牧式」創作。她享受眼下這種「居無定所」的生活：「我讓自己流動，看看我會成為什麼樣的人。」

85後深圳女生謝文蒂，是一個用玻璃來創作的藝術家（一条授權使用）

94年的服裝設計師周睿，曾因先鋒、前衛的作品引起很大的爭議。蔡依林、歐陽娜娜、劉詩詩等明星藝人都穿過周睿的設計。她的設計不是一味強調顯瘦和塑形，「不是隻有瘦的人穿才好看，肚子上有小肉肉又怎麼樣。」她希望能鼓勵女性擺脱對於身體的恥感。

94年的服裝設計師周睿，曾因先鋒、前衛的作品引起爭議（一条授權使用）

80後藝術家文那，曾以天馬行空的神仙主題壁畫聞名國內外。自稱是「來地球度假的外星人」。她的畫風自由大膽、詭譎奇諧，非常生猛，‍還受邀在荷蘭、意大利、法國創作壁畫。她花了4年，在泉州造了一座神仙大殿，‍去年底，這一轉型新作「藏海厝」終於落成。

80後藝術家文那，曾以天馬行空的神仙主題壁畫聞名國內外（一条授權使用）

一条編輯：馬詩韻、陳沁

她裸辭體制內，遊牧式「做玻璃」

我是中國美術學院第一批玻璃專業學生，後來又去英國唸了玻璃專業的碩士。我現在主要用玻璃來做藝術創作，一直會用到玻璃吹制技術，指的是用高温把玻璃熔了並保持在1200度，再從熔爐裏取出蜂蜜狀的玻璃料塑形。

2024年11月，謝文蒂在山東淄博博山的玻璃廠（一条授權使用）

熔爐裏流動的玻璃液‍（一条授權使用）

用玻璃來做藝術，還是太小眾了。這就是為什麼我每次做作品都要在國內開着車騰挪轉移，跟搬家似的。玻璃工廠在國內其實到處都有，但是能滿足創作需求的五個手指頭應該能數的過來。

在淄博的這段時間，我白天在翻模廠工作，有時要跑去不同的地方找材料、做金屬焊接、找鐵藝師傅改造一些物件，同時做好幾件作品。‍‍

玻璃有它的脾氣，操作不當或者退火不當都很容易破裂，需要耐心呵護。我覺得自己跟玻璃很像，看上去輕盈，但又有真實的重量。高温時玻璃是液體，柔軟，流動，但冷卻下來以後很硬，我也挺倔的，比較有韌性。

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2022年，我參加了大乾藝術中心的駐地「河流計劃」，沿着珠三角水域探訪一些製造業工廠。在佛山南海絲廠看到女工們站在幾大排機器前，熟練地將比頭髮絲還細的蠶絲分離、打結，當時我就想用吹制玻璃把她們的手部姿勢表現出來。我說服絲廠的女工阿姐們參與到我的創作中，給她們繅絲動作的手勢翻模，再用玻璃吹制的工藝，將手勢定格在透明玻璃泡裏。

你能看到玻璃泡裏有一隻手，連紋路都清晰可見，但玻璃裏什麼也沒有，是空的，這種隱形的關係正像是我在女工的勞作中體會到的。在和她們的交往中，我切實地感受到生活的重量，疫情後絲廠效益不好，她們都要打數份工兼職，家裏還有小孩子要帶，生活很不容易。但她們都非常勤勞，樂觀。

新做的版本《在她的身體裏》，都是紅色系，有點暗示了女性的身體，「她」既指女工也指玻璃，玻璃的身體也被一隻手戳了一下。在最新版本里把自己做作品的手也放了進去，某種意義上我也很像一名女工。

我一直對分形很感興趣，分形在自然裏隨處可見：樹枝、動物的角、閃電、火焰、細胞分裂、人的肢體等等。

2021年在景德鎮駐地的時候，我通過剪加熱的玻璃讓玻璃泡分裂出很多尖端，形成一個個「角」。這七組雕塑裏，上半部分是陶瓷做的，有很粗糲的表面肌理，模擬公鹿的角和樹根，但故意做成粉紅色，看起來很像珊瑚。底座是一塊呈90度角的做鏽的生鐵，映照往下伸出的一根玻璃角，它像陶瓷的鏡像，也像個幽靈。

我上大學是2006年，當時中國美術學院的玻璃專業還是新開設的專業，是冷門中的冷門。上學的時候只學過窯制玻璃，有點像是傳統雕塑，先做泥塑，然後翻模，最後讓玻璃在窯爐裏成型，那時我還沒有接觸過熱玻璃。

本科感覺沒學明白，屬於半生不熟，研究生我就去了倫敦皇家藝術學院繼續學玻璃。去了英國後，我才接觸了當代藝術，對玻璃這個材料有了更多的理解。

2012年畢業回國，我也不知道怎麼成為一個藝術家。國內的玻璃創作環境等同於荒蕪，做玻璃太需要設備了。作為一個剛畢業的藝術學生，要先解決自己的生存問題，我就選擇了一份看似相近一點的工作，通過事業單位考試進了深圳美術館上班。

2017年底，我白天在美術館上班，晚上去駐地，也是那時候學會了開車。在深圳市內跑，3個月開了8000公里，做了個展「漏氣」，重新找到了一點做藝術的感覺。

常常有人說，你做作品很折騰，都很遠，我挺享受開車的過程，尤其是開長途。我一天可以開八個小時，開車的時候思緒亂飛，經常靈感和體悟爆棚，有一種大地遼闊任我行的豁達感。2025年，我計劃再做幾場駐地和展覽。藝術家對我來說不是一頂帽子，可能更像一種生活方式。我希望可以一直做點有意思的事情。

她拿下國際大獎，作品過於性感引爭議

2019年，我在紐約創立了自己的品牌，在參與了兩季紐約時裝周後，決定回國在上海時裝周做國內的第一場秀，這對於當時國內的觀眾而言，是一次非常大膽的表達。

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我邀請了不同身材的男孩女孩來走秀，都是素人模特，有些甚至是我的朋友。我不喜歡那些瘦得很病態的模特，我更傾向於找有一點肌肉、有力量感、或有個性特點的人。我自己都不到1米6，如果全都是高挑纖瘦的視覺，我說服不了我自己。我試圖傳遞一個積極的訊號，我想倡導一種更健康、更獨立的生活方式。

當年那場秀後，我收到了大量的評論，有欣賞的，也有質疑的。網上的爭議特別多，留言區不少人直接就說「你既然要表達色情，為什麼還給他穿衣服？」或者說「很陰間」。

我覺得挺莫名其妙的，因為我從來都不是在表達色情。我想要表達的是對自己身體的認同感，我在傳達一種堅定、自信、勇敢的態度。

這種針織面料是我讀書時自己開發出來的花型，採用高彈的紗線織成，像是緊貼肌膚的蕾絲，塑造出一種脆弱的張力。對我而言，人就像是容器，服裝以某種形式包裹着身體，因為身體的不同使衣服呈現和勾勒出不同的形狀，是很迷人的。

不管是我還是身邊的朋友，都容易萌發對身體的恥感，這是不自覺的，別人帶給你的一種無形的壓力。和很多人一樣，我也一直挺有身材焦慮的。小時候我很少穿短裙，因為那時的我不接受自己的腿粗。這些年，我逐漸更接納了自己，我現在挑選衣服，沒有那麼在意別人的看法了。穿上展露身材的衣服，即使肚子上有小肉肉，又怎麼樣？

我是湖南衡陽人，今年30歲了。小時候我特別喜歡畫畫，想要走藝術這條路，做些不一樣的事情，我對未來充滿期待，不想要過一眼看得到頭的人生。清華美院畢業之後，我去了紐約的帕森斯設計學院，繼續學習服裝設計。不知不覺，我關注到自己在學習期間做的好幾個系列都是和女性相關的。

可能在成長過程中，和女性的關係對我產生了很大的影響。我童年的時候，我爸出差很多，家裏常是我媽、我姐和我三個人。我們仨的關係是細膩和敏感的，時而緊密時而疏遠，當然會有矛盾和爭吵，但一直牽連着彼此。而研究生的階段，我在紐約，和他們隔着12個小時的時差，聯繫少了很多，迫使我開始思考和家人的親密關係。

畢業系列，我以女性的親密關係為靈感。這些作品訴說着一種藕斷絲連的模糊狀態，脆弱但堅韌。當時我媽和我姐都飛來紐約看我的畢業大秀，當時很感動。記得模特一走出來我就哭了，這個主題是有關於她們的，她們在場見證了這個時刻，我就有種很釋然的感覺。

三年前我開始做生活方式系列，和身體類似，彈力面料在器物上被拉扯的形態很有趣，它很生動，很打動我。

性感就是一種狀態，是你散發的一種魅力。我的設計確實是性感的，但它不是隻表達了性感。

有人覺得我的衣服是第二層皮膚，我覺得它像是一種柔軟的盔甲，未必能像硬殼一樣保護你，反而會顯現你的一些「缺陷」，但正是這種「不同」，是表達你的可貴之處。

在泉州造一座神仙大殿

過去我在世界各地畫壁畫，很開心地玩了10年。近4年，我老老實實地生活在泉州，為泉州晉江的梧林古村落做了一個本土的空間「藏海厝」，結合壁畫和雕塑，創造了一個關於閩南的創世神話。

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從宋元以來，泉州有一個非常奇特的文化現象：所有教派在這裏野蠻生長、共同繁榮。一隻小狗、一個貝殼、一盞燈，萬物皆可成神，所有人都享有一個自己在世間的位置。

我花了很長時間了解這邊的海洋和僑鄉文化。其實很快把壁畫的內容創作出來了，隨着創作逐漸深入，我也開始想象把壁畫轉化成雕塑。

這個空間有400m²，前面的「照海殿」有5尊神仙，和後面17尊神仙形成一個完整的制式，這些神仙的故事都是我自己編的，雕塑背後壁畫上的神仙則是泉州真實存在的神仙。

文那創作的「創世神話」中不同神仙雕塑（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「照海殿」的主神叫「照海」，和媽祖有一定的對應關係。照海大神「腳踏清波，身憑駭浪」，加上底台將近3米。

照海左右兩邊各有一個護法，「月驅雲」幫助天空之鏡將月亮升起，把雲驅散。「風退浪」幫助人鏡團結人心乘風退浪。「照海殿」之後，17尊雕塑形成一個輪迴。除了這20多尊雕塑之外，匾額、燈籠、說明文字，全部都是我親手一個字一個字做的。

整個創世神話是從織海女神開始的，「織海」是創造這片大海的神仙。

「漁」是技術、知識、財富、資源，「挪」，是轉移，交換——「挪漁」跟財富有關，是主管貿易和交流的神仙。「挪漁」從一小片海水裏，抽出一條巨魚，這就是貿易所帶來的巨大財富。對應壁畫上的財神，揮撒着元寶金幣和僑批（僑批：海外華僑通過海內外民間機構匯寄至國內的匯款暨家書）。

「暗橋」講的是宗祠，是我們和祖先之間的那座看不見的橋。「暗橋」的形象，不是傳統的祖先非常嚴肅地坐在案台上，而是真情實感地抱着哇哇大哭子孫寶寶們發愁。壁畫上，七大姑八大姨們坐在屋頂上嗑着瓜子，祠堂的門匾上，寫着「結婚了嗎」？——我們的祖先在暗中瞧着我們。

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在這個輪迴的序列裏，從「容身」開始進入了一個相對宏大的敘事。我們在這個世界上，既浩如宇宙，又渺如指隙，「容身」腳踏着巨大的星穹，手裏拿着比星系還龐大的洪水，但另一隻手依然保護着每一個小小的、具體的水滴。

藏海厝和真正的宗教並沒有關係。「織海」開始，「吞海」結束，「照海」在前，「藏海」在後。藏在「照海」影壁之後的，是藏海厝的題眼，只有90公分最小的一尊雕塑，它才是真正的主神「藏海」。它包羅了藏海厝所有神仙的故事。「藏海」是海天之間海民的紀念碑。離家遠航的每一個人，心裏都有一片屬於自己的浩瀚大海。藏海厝，講述了一個關於閩南的創世神話，讓這片隱秘的海洋再次閃耀。

這是我第一次做如此之多之大的雕塑作品，一開始往返於北京和晉江，後來為了方便更加緊密的合作，我就乾脆從北京直接搬到了增煌的家裏。陳增煌是晉江浙平國非遺項目傳承人，主要製作閩南傳統木雕佛神造像。他為我做木雕提供了全部的技術支持。他的家是一棟像城堡般的大樓，有五六層樓，工廠和家都在一起。

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這個村子裏就有五個宗祠、兩個城隍廟、兩個戲台，跟生活場所完全融為一體。過年，隨時隨地被煙花包圍着。今天去吃席，明天去參加婚宴。在天台上吹着風，聽到樓下一陣戲腔，原來200米外的戲台上有人在唱《連升三級》。

在這個世界上我是非常自由的，這個世界就像一個巨大的遊樂場。這4年，我其實是在為自己的遊樂場修建一個遊樂設施。

「藏海厝」是一個史詩型敘事的永久開放的公共空間，是我對於閩南人世界觀的浪漫呈現。這個故事其實也可以輻射到我們每一個人：我們最終都要在這個世界上尋找到自己的位置。

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