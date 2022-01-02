日本吉原風俗店的前世今生　遊女講求文化修養　犯禁下場超悲慘

現在已經走入歷史的吉原遊廓，在許多接觸日本文化的人、甚至年輕一代的日本人心中，是擁有一段神秘的歷史的地方。



吉原遊廓除了表面上被大眾理解的的繁華街、風月場所外，也有許多屬於這裡的限制與規則、禁忌與一步步的階級概念，對未曾走進吉原遊廓的人來說，那是一個夢幻之地，充滿了想像，而走進吉原遊廓後，在其中體會到的辛酸甘苦，也是凡人所難以明瞭的。

吉原遊廓歷史悠久，買春原來有規矩？遊女的生活究竟如何？（按圖了解）👇👇👇👇

+ 21

吉原的歷史：吉原遊廓為何誕生？

吉原遊廓的歷史可說是伴隨著江戶的開發誕生的，德川家康在天正十八年入江戶設立江戶幕府，隨之湧入江戶建設與商業買賣的大多都是離鄉背井前來這裡尋求機會的男性，戰爭結束後，許多失去工作的浪人（受雇的武士或無職業的人）也來此尋覓新的工作，在男性眾多的環境裡，對遊女的需求量便大量增加，因此當時有許多稱為「遊女屋」的設施。

來吉原買春也有規矩嗎？

由於建造江戶城需要徵收土地，其中也包含了遊女屋，但遊女屋向幕府要求設置專門的區域（遊廓），請願多次以後，幕府才終於在以下條件為前提下答應設置遊廓。

這幾個條件便是：

(一)客人只能住宿一晚，不能連續住宿。

(二)如果發現被拐賣來此的女人，經過調查後要送回給親人。

(三)如果發現有犯罪者藏匿於此，要立刻通報。



獲得同意後，遊女屋便集中到了位於現在東京車站南側的葦屋町，其他地方都不能設置遊女屋，遊女也不能在其他地方拉客，治安也獲得改善。

原本這個地方在江戶建設初期是屬於偏僻的地方，但江戶不斷擴大，吉原也被迫搬遷，而在明曆大火之後，吉原又遷到了現在的淺草寺後面的日本堤、本所一帶，吉原的範圍變大了，也可以在晚上營業，遷移後名稱為「新吉原」。

同場加映：日本10個另類協會：女僕協會入會有福利？禿頭協會玩乜？👇👇

+ 6

孕育文化的發源地

吉原除了是一條高消費的繁華街，遊女間也依照受歡迎的程度以及學識修養分為許多階級，而高級的遊女需要自行準備衣著服飾與日用品、甚至是跟著自己學習的幼小遊女的教養費，因此有許多迷戀遊女的客人便會贈送財寶與金錢，只為了取得遊女的芳心，相當於現在的夜總會，但在當時並不違法。

由於是遊女們互相競爭的地方，吉原也常是新的文化、流行的發源地，同時也影響到歌舞伎、劇場演出，甚至是音樂與舞蹈，許多吉原悲慘、歡樂、有趣或是男女間的故事被編成舞台劇或歌曲，吸引著人們的目光與注意。

犯下禁忌的遊女的淒慘下場？

當一位遊女在吉原中犯下了禁忌，例如：與客人殉情、偷走客人的錢包、隨意發送邀約信、逃走、與遊廓裡其他工作男性私下來往、吸食鴉片等， 可能就會被「處理」掉，並把脫光後的裸身用草蓆包起來，丟到淨閑寺，因此，淨閑寺也被稱為「投入寺」，而在安政江戶地震時，有多達600名遊女喪生，她們也全都被送到了淨閑寺安葬。

由於多數的遊女都是出身貧困家庭，因此原生家庭也沒有財力將她們贖回，即使沒有犯下以上禁忌，離開遊廓她們也沒有辦法生活，所以年老體衰的遊女們就會繼續擔任遊廓中做雜事、煮飯、縫補衣物等工作，就這樣在遊廓度過一生。

同場加映：日本祇園藝伎茶屋家規多多 京都老店繼承人終身不得結婚👇👇👇👇

+ 16

走入歷史的吉原遊女

到了明治時代，因為西方文化傳入，吉原遊廓也逐漸縮小，最後在昭和32年頒布了「賣春防止法」後，吉原也正式走入了歷史。

一開始是一片荒地的江戶，在泥濘中興建都市而需要風呂屋（澡堂），由澡堂衍生出女性提供的服務，到後來成為了專門的遊女屋，在大火後搬遷到新吉原，多少悲歡離合、無人知曉的故事，都在最後走入了歷史。

我們僅能憑藉那些遺留下來的華麗建築與往昔的相片，試著想像當年這片地方是多麼繁華、有著來往的人潮，璀璨的瞬間。

同場加映：食拉麵「雪雪」聲已過時？跪地是日常？衝擊港人的22個日本文化👇👇

+ 19

同場加映：日本人從來唔Say No？ 日文中3個代替「NO」的說法👇👇

+ 2

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】