深圳高溫下雨好去處17大｜商場+唱K+室內遊樂場　最新滑雪場必去

深圳下雨天好去處推介｜在深圳遇上落雨可以去邊？除了逛大型商場，其實深圳有非常多的室內活動，不用日曬雨淋就可暢玩一整日，《香港01》「好食玩飛」記者整合17大深圳室內好去處，不但有室內遊樂場、運動館、唱K場所等動態活動，還有博物館、展覽、科學館等靜態活動，地點鄰近深圳各大口岸。以後落雨返深圳也不怕沒有東西玩！



深圳下雨好去處推介：動態活動

深圳下雨好去處推介【1】世界之窗阿爾卑斯冰雪世界——落差20米滑雪道／鄰近世界之窗站

阿爾卑斯冰雪世界在世界之窗旁的歐陸風情街，場內有滑雪區和溜冰區。滑雪區設有一條寬約15米，長約70米，落差20米的專業滑雪道，體驗到刺激的速度感。滑雪區內同樣有玩雪設施，如冰上碰碰車、欣賞冰雕、車胎滑雪等，還有童話城堡、北歐小鎮、冰雪奇境等打卡點，無論是滑雪新手、老手還是家庭樂都能樂在其中！

阿爾卑斯冰雪世界

地址：深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：深圳地鐵1或2號線世界之窗站H2出口，步行約5分鐘



深圳下雨好去處推介【2】深圳前海華發冰雪世界⸺深圳最大室內滑雪場＋水深33米潛水館

深圳前海華發冰雪世界於9月29日試業！場地面積約43萬平方米，相當於14個足球場，不但全年無休，還有全球最大的室內滑雪場，以及水深33米的潛水館、5星級萬豪酒店進駐，可說是今年最讓人期待的新景點！此外，大家只要從福田口岸或深圳灣口岸坐地鐵，在會展城站下車便可到達，車程最快只需33分鐘，非常方便！

深圳前海華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：

福田口岸／深圳灣口岸：地鐵會展城站D口步行400米，全程約1小時。

深圳灣口岸：於口岸坐的士或Call車直達，車程約33分鐘。



深圳下雨好去處推介【3】KP-FUN潮玩遊樂街區⸺深圳最新室內遊樂街區＋¥198玩全日

KP-FUN潮玩遊樂街區是不少港人的新蒲點，這個在2025年6月才開幕的遊樂場共有兩層，¥198起全日門票，不限進出次數和時間，可任玩約20多個項目設施，除了MR卡丁車、碰碰車、桌球、麻將、各種街機等，還有很少見的360轉電單車和Wargame，新穎又刺激！入場更非常貼心地提供即棄襪和有專業工作人員指導，帶小朋友來就可以放心！

KP-FUN潮玩遊樂街區

地址：福田中洲灣C Future City 商場三樓309號

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口



深圳下雨好去處推介【4】玩美攻略⸺福田最大室內遊樂場／40+遊玩項目

福田室內遊樂場登場！福田最大室內遊樂場玩美攻略自開業以來已受不少港人關注，遊樂場位於深圳地鐵羅湖站數站之隔，華強路站附近，位置便利。樓高三層，有近36萬呎，多於40個遊玩項目，保證大小朋友都樂而忘返！門票更是不限進出次數和時間，一條手帶、一個價錢玩全日以及遊樂場內所有設施。

40個遊玩項目中，除了多項動態以及電玩設施，必玩有VR戰車、模擬賽馬、卡丁車、射擊、保齡球、夾公仔等，還有靜態藝術系活動，像手工陶瓷、數字油畫、自製串珠手鍊等，可謂動靜皆宜！

玩美攻略

地址：深圳市福田區深南中路3018號世紀匯廣場

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口



深圳下雨好去處推介【5】Party day運動超樂場⸺50+玩樂設備／卡丁車／多人競技／溜冰場

Party day運動超樂場距離地鐵站只有10分鐘步程，是個佔地逾10萬呎、擁有超過50遊玩設備的室內遊樂場，場內由體育運動到電子競技都有！

必玩項目有卡丁車、碰碰車、高空滑軌、蹦床高空區、蹦床海綿池等等！大部份遊玩設施都有小朋友的版本，當中最受小朋友歡迎的就是卡丁車！而且場內有不少運動設備，例如滑冰場、籃球、飛標之類，適合大人及小朋友一齊玩。

Party day運動超樂場

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道華南城4號交易廣場萬達廣場6/F

交通：深圳地鐵10號線至木古站B出口，出站徒步約10分鐘



深圳下雨好去處推介【6】Party day運動超樂場⸺10米高笨豬跳／射箭館／360°自行車

心跳頑家超級運動世界佔地3層約8米呎，擁有多達50款遊戲設施。當中有不少刺激又好玩的設施，包括360°自行車、90°魔鬼滑梯、碰碰車等等，最刺激的項目有10米高的笨豬跳！如果不想玩機動設施，二樓及三樓有運動設施，例如射箭館、射擊館、桌球區等等，適合親子一同遊玩。

心跳頑家超級運動世界

地址：深圳市龍華區大浪街道華旺路51號

交通：深圳地鐵6號線陽台山東地鐵站C1出口



深圳下雨好去處推介【7】激活運動遊戲館⸺團隊挑戰為主題的室内遊樂場

「激活運動遊戲館」是深圳一間以運動競技、互動遊戲、團隊挑戰為主題的室内遊樂場館，適合年輕人、家庭親子、公司團建等群體。場館結合了體育、科技、娛樂元素，通過多樣化的設施和遊戲設計，讓参與者在玩樂中鍛鍊身體、釋放壓力，例如「瘋狂格子」：目前是腳踩藍格、避開紅格；光線逃生：在隨機分布的射線裏，限時穿越到安全區等遊戲。

激活運動遊戲館

地址：深圳市南山區海岸大廈東座商業城2樓243鋪

交通：深圳地鐵13號線后海站N出口步行約530米



深圳下雨好去處推介【8】朗玩ROUND1⸺日本的大型室內遊樂場

來自日本的大型室內遊樂場「朗玩ROUND1」，場內有多達40多種綜合運動及娛樂項目，包括卡啦OK、保齡球、桌球、飛鏢、彈跳床等等，無論是與一眾好友，還是家長帶小朋友放電，都十分合適！

朗玩ROUND1

地址：深圳市福田區深南中路1095號新城市廣場三層／深圳市龍華區龍華街道景龍社區壹成中心花園三區E座壹方天地C區

交通：地鐵4號線龍華站A出口下車，步行約10分鐘／地鐵1號線科學館站F出口下車，步行約7分鐘。



深圳下雨好去處推介【9】Block by Amfun 運動超樂場⸺科技+運動結合的創新運動場

Block by Amfun運動超樂場，正式在深圳灣睿印商場插旗，開業不久已引來不少粉絲！運動場活動以創新玩法，打破傳統遊樂場框架為主。科技互動與體能挑戰的結合，加上廣闊的環境，成為深圳室內娛樂的熱門打卡點！設施包括輪滑、網球、棒球、籃球、射箭、奧運射擊、趣味競技跑步、划船賽馬等超過60項目。

Block by Amfun運動超樂場

地址：深圳市南山區沙河街道白石洲東社區白石三道深灣匯雲中心四期G座睿B101-11

交通：深圳地鐵5號線紅樹灣南站E出口步行約210米



深圳下雨好去處推介：靜態活動

深圳下雨好去處推介【10】深圳紅立方科技館⸺互動性超強！VR體驗＋與機械人捉棋

深圳紅立方被設計成一個紅色方體，相當具未來感，亦是龍崗區的地標。大樓裡設有1間科技館，有著多個賦有童趣且藴含科學原理的展品。場內80%的展品為互動展品，不論大人還是小朋友都可以享受全浸式VR體驗、高空單車、地震小屋、四軸平衡器等設備，還可以跟機械人捉棋，特別適合好奇心重的的小朋友「放電」！提提大家，進館參觀是免費的，不過需要提前在「深圳‧紅立方」微信公眾號預約後方可入館。

深圳紅立方科技館

地址：深圳市龍崗區龍翔大道8028號

交通：於深圳地鐵3號綫龍城廣場站下車，經D出口離開再步行約10分鐘

門票：免費（需預約入場）



深圳下雨好去處推介【11】深圳博物館⸺22.8萬件藏品／世界野生動物標本展

深圳博物館由4個不同地址的展館組成，收藏著多達22.8萬件藏品，更多次獲得「全國博物館十大陳列展覽精品推介」的殊榮。常設展覽有「問陶之旅——深圳博物館陶瓷展」、「吉金春秋——深圳博物館銅器展」、「契齋藏印——深圳博物館藏商承祚捐贈印章展」等等，可透過歷史文物一探古人生活。除了各種珍奇展品，深圳博物館的白色膠囊電梯亦非常出名，來到必打卡！

親子遊必睇位於深圳博物館金田路館（歷史民俗）的世界野生動物標本展，展出美國著名慈善家肯尼斯·尤金·貝林先生無償捐贈的部分野生動物標本，共82種159件，包括北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等珍稀種類，展現出一個跨越時間和空間的濃縮動物世界，必定能滿足好奇心爆棚的小朋友！

深圳博物館

地址：福田區同心路6號同心路館（古代藝術）／福田區深圳市民中心A區金田路館（歷史民俗）／福田區福中路184號（深圳改革開放展覽館）／福田區福中路184號（深圳改革開放展覽館）／羅湖區南慶街13號（東江遊擊隊指揮部舊址）

門票：免費，免預約



深圳下雨好去處推介【12】深圳小梅沙海洋世界⸺深圳最大水族館

深圳小梅沙海洋世界是一個包含海洋生物展示、科普教育、娛樂休閑的大型主題公園，是深圳知名的海洋主題景點！佔地逾60萬呎，是深圳最大的水族館！大家能欣賞到200多種的海洋生物種類，例如白鯨、企鵝、海豚、海獅、鯊魚等。此外，水族館地點鄰近小梅沙地鐵站，只需步行約10分鐘便可到達，而且下雨天時，大部分展區也會如常開放！

還有精彩表演和互動環節，包括海豚跳躍、海獅頂球、白鯨唱歌、摸海星、投餵企鵝等。此外，必去打卡位一定是海底隧道！大家可以在透明的海底隧道漫步，360度觀賞五彩斑斕的魚群和珊瑚礁，仿佛置身於海底世界！

小梅沙海洋世界

地址：深圳市鹽田區小梅沙海濱旅遊區

交通：深圳地鐵2/8號線小梅沙站A出口



深圳下雨好去處推介【13】深圳恒遠海立方環游城⸺科技＋沉浸式體驗結合的綜合性海洋體驗樂園

深圳恒遠海立方環游城位於龍華區后浪新天地，於2025年7月開幕，為目前最新的綜合性海洋體驗樂園。樂園佔地近10萬呎，以「真實海洋生態、光影科技、沉浸式體驗」為核心，規劃了黑潮之旅、人魚奇境、水母宫殿、奇趣趕海、雨林藏珍、海洋新城、海獸劇場等9大主題展區，涵蓋超50多項遊玩項目、1,000多種海洋生物（包括企鵝、魔鬼魚、水母、北極狐等）、80項科普實踐課程。

此外，還有海底餐廳、180度超長海底隧道、大型美人魚、海獅表演、小丑互動、室內兒童遊船等設施。

深圳恒遠海立方環游城

地址：深圳市龍華區大浪街道同勝社區同富裕工業園第26棟第二層26201號

交通：魦台山東站C1出口步行約10分鐘



深圳下雨好去處推介【14】湯崎．湯泉生活TENZ⸺水療按摩鬆一鬆／超近福田口岸

香港人工作壓力大，不少人都喜歡北上深圳時，順便按摩揼骨、鬆鬆筋骨。而大型人氣水療浴場「湯崎湯泉生活」，則適合對按摩場有高要求的朋友。按摩場高約5層，除了按摩和水療浸浴設施，浴場內更有各式餐點和娛樂設施。該店更相當接近福田口岸，離開入境廳後只要步行約5分鐘即可到達，直接省掉交通費！

湯崎．湯泉生活TENZ（福田口岸店）

地址：深圳市福田區國花路港城華庭裙樓1層至5層

交通：福田口岸出關後沿裕亨路步行約5分鐘



深圳下雨好去處推介【15】麥麥博物館⸺深圳首個麥當勞主題博物館

麥當勞都有博物館！深圳首間「麥麥博物館」已於6月正式開幕！博物館位於福田區下梅林A park，距離地鐵9號下梅林站僅一步之遙，不怕日曬雨淋！館外裝飾掛滿吹氣麥樂雞、薯仔，更有復古麥當勞叔叔長椅。

進入館內就有一系列麥當勞歷史裝飾，包括巨型開心樂園餐盒、歷代樂園餐玩具展示牆和各式舊包裝，更可能會有滑嘟嘟、小飛飛真人跟你玩！絕對是拍照和回味童年的好去處。

麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號

交通：深圳地鐵9號下梅林站再步行50米

門票：免費



深圳下雨好去處推介【16】深圳市當代藝術與城市規劃館⸺入場免費／打卡藝術館

喜歡文藝作品與城市規劃的朋友，可以到設計得饒具時尚感的深圳市當代藝術與城市規劃館參觀，感受館內濃厚的藝術氣息。該展館採用曲線、錯落的設計，予人一份莫明的活力。場內展出深圳的規規過程以及未來發展大計，亦展示多個抽象派作品。大家在展館內隨處走，都不難找到適合打卡的位置。

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區福中路184號

交通：於深圳地鐵6號綫體育中心站下車，經A2出口離開再步行約1分鐘

門票：入場免費，個別商業展覽需收費



深圳下雨好去處推介【17】魅KTV⸺位於商場內的人氣K房

落雨最適合的，當然是到附近商場的K房唱K啦！位於市中心的魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，分店大多數都位於商場位置，非常方便。此外，魅KTV的大屏幕亦吸引不少人到訪，整體環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。唱完K還可在商場內尋找美食，玩足一日都不成問題！

魅KTV

地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米



（全文完）