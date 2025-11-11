南山新文化地標「巨型AirPods」開放　深圳灣文化廣場打卡看展覽

2025年11月1日，深圳灣文化廣場正式開放。



有意思的是，八年前的同一天，正是深圳首個「人才日」與人才公園的開幕日。

「大石頭」沿着南山中軸線與周邊建築遙相呼應，從雨後春筍、破繭成蝶，再到水落石出，後海的規劃只能說太有遠見了。沿着人才公園走上一圈，不管從哪個角度看，都會被其獨特造型所震撼。

遠看石頭大，近看大石頭！

這座由MAD建築事務所創始人馬岩松領銜設計的文化地標，從施工開始就眾說紛紜。有人說它像AirPods，有人說像鵝卵石，甚至有人調侃像剁椒魚頭……其實，它的設計靈感來自海邊原石。

整座建築的曲面約3萬平方米，外牆面處理得相當精細，據說最薄處僅為15釐米，細膩得像打磨過一樣。

那麼這幾塊造型獨特的大石頭，裏面到底能怎麼玩？簡單來說，這裏是一個把看展、觀景、逛公園合而為一的好地方。

深圳灣文化廣場由九塊「原石」建築構成，每塊石頭形態各異，名字也充滿詩意，分別是攝雲石、倚虹石、珍珠石、銜海石、懸雲石、望雲石、靜水石、浮水石、流紋石，同時也對應着九個展廳。

在佈局上，這裏分為南、北兩館，地下相互連通，仔細逛上一圈，步數輕鬆過萬。而且不必買票進場，就能走上屋頂花園。起伏的屋面、空中走廊與人才公園相連，構成了一條適合散步打卡、觀海的公共路線。

目前館內設有多個常設展與主題展，涵蓋平面設計、建築、非遺以及科技等多個類別，絕對讓人大飽眼福。

要說有什麼缺點？那就是逛起來確實挺費腿的。

分享一處個人最喜歡的地方，北館入口右側那座35米長的扶梯。緩緩上升時，兩側配合光影效果，彷彿正登上一艘飛船，瞬間進入「星際穿越」模式。

穿過電梯，直達攝雲石。27米高展廳空曠而幽靜，頂部還有玻璃天窗，天氣好時，還能看到流雲飄過。

11月1日至11月22日間，深圳灣文化廣場處於試運營期，館內進行人流管控，每日入館人數有限。

場館暫不售票，以體驗官報名預約形式開放，搜索「深圳灣文化廣場」小程序即可，預約成功可以帶6歲及以下孩童。

深圳灣文化廣場

地址：深圳人才公園西北側約50米

交通：地鐵13號線人才公園B1口出站



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】