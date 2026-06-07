深圳國際美術館開幕|圓明園7尊獸首銅像+7大展覽欣賞莫奈提香真跡

深圳國際美術館5月30日正式開放。



深圳國際美術館對標國際專業體係

它是集學術研究、展覽策劃、公共教育、藝術收藏與國際交流於一體的綜合性「藝術展示交流平台」，亦是一扇朝世界打開的「藝術之窗」。5月30日，正式啟幕。

建築緊鄰深圳科技館（新館），主體地上六層，地下兩層，內設國際標準展廳、專業藏品庫房、700座的室內劇場加戶外劇場等，覆蓋全年齡段。

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7大展覽齊開 國寶「圓明園獸首」首現深圳

美術館開館之際，推出六大藝術展×一個國寶級文物展——從七尊圓明園獸首銅像、商周青銅禮器，到布達佩斯藝術博物館（Szépművészeti Múzeum）跨越五個世紀的典藏：莫奈（Oscar-Claude Monet）、提香（Tiziano Vecelli）、皮耶-奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）等大師真跡大規模亮相，再到當代世界級藝術家的作品，齊聚館內。

這裏，不僅是一座美術館，亦是一部經典的藝術教科書，一座流動的美術學院，中西藝術在此交匯共賞。

南北雙館齊開「雙子藝術巨館」

深圳國際美術館，秉持「和合環境、專業融匯、複合多元、傳承經典」理念，實現建築、功能與景觀的深度融合，並與周邊多元環境相融，形成可遊、可賞、可駐的建築群落。

建築中央的「月亮門」串聯起兩側場館，藴含：「灣區生明月，月是故鄉明」的東方意境。

開館重磅展覽 《國寶歸來》七尊圓明園獸首銅像

《國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶》以「物質記憶」為線索，串聯商周青銅禮器、北朝石刻造像與七尊圓明園獸首銅像。

展覽以三大篇章鋪展中華文明的基因圖譜。76組文物從歷史深處走來， 銅與石親身訴說未曾被寫下的故事。

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七尊圓明園獸首銅像齊聚深圳

最受矚目的七尊圓明園獸首銅像，跨越山海，來到深圳。細看之下，毛髮肌理絲絲分明，盡顯精絕工藝；而身上那些斑駁的痕跡，又默默訴說着百年的離散。

其中牛、虎、猴、豬四尊是真品原件，重現圓明園水力鐘全貌。站在它們面前，彷彿與歷史隔空對望，感知穿越百年的厚重回響。

吉金重器 看商周「國之重器」

從夏商周到秦漢，青銅器是貴族權力與文明的標誌。器型渾厚，紋飾繁麗，工藝登峰造極，涵蓋禮器、兵器、生活用具，凝聚了先輩的才思。

現場可目睹西周立兔形典尊、倗季鳳鳥大尊、神面提樑卣、嵌錯社會生活圖畫壺等國寶級青銅禮器——每一件都是那個時代沉甸甸的「國之重器」。

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面容猶在 南北朝佛教造像·貼金彩繪

南北朝是中國佛教造像藝術的巔峰。此板塊近半展品為貼金彩繪，盡顯「吳帶當風，曹衣出水」之妙——衣紋稠疊，緊窄貼身。

很多造像還殘存着千年古彩繪與貼金痕跡，歷經千年而風華未減。那些凝固於時光中的面容與身姿，讓我們得以駐足於此，「觸摸」一個時代的審美理想與信仰温度。

國寶歸來——圓明園獸首與古代中國的物質記憶

展覽時間：2026年5月30日-2026年7月20日

展覽地點：四層·藏品庫展廳

展覽門票

全展通票：早鳥價72元（原價120元）

《國寶歸來》早鳥價36元（原價60元）

*觀展詳情請查看購票界面



布達佩斯藝術博物館館藏真跡·《大師藝境》

開館之際，深圳國際美術館將布達佩斯藝術博物館橫跨五個世紀的珍藏「搬」了進來。

展覽鋪陳四個單元：

匈牙利（Magyarország Köztársaság）繪畫黃金時代的鄉村風景、文藝復興（Renaissance）與巴羅克（Barocco）的世俗題材、1800年後的國際藝術珍藏。



漫步其中，感受歐洲繪畫深厚而多元的生命力。

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布達佩斯館藏「王牌」 看莫奈、雷諾瓦、提香真跡

走到展廳深處，莫奈、雷諾瓦等印象派大師的真跡近在眼前。在這裏，可以一次性飽覽19至20世紀的國際藝術珍藏。

文藝復興&巴洛克世俗題材「從神壇走向人間」

館內還能看到不少文藝復興與巴洛克時期的世俗題材真跡——不止有宗教畫，還有16至17世紀的靜物、風俗與肖像。從神壇走向人間日常，這些畫作記錄着西方古人的生活圖景。

大師藝境

展覽時間：2026年5月30日-2026年8月31日

展覽地點：二層·2/3展廳

展覽門票

全展通票：早鳥價72元（原價120元）

基礎展覽票：早鳥價12元（原價20元）

*觀展詳情請查看購票界面



50件全球藝術作品《新鏈》鋪陳2至6層

《新鏈：藝術的未來》的展出方式不同於其他展覽——它不侷限於一個固定空間，而是把來自全球50位藝術家的作品分散在2至6層。當你穿梭於各大展廳時，也能在路上不停地與藝術邂逅。

展覽集結眾多國際前沿藝術家：安尼什·米哈伊爾·卡普爾爵士（Sir Anish Mikhail Kapoor）、奧拉弗·埃利亞松（Ólafur Elíasson）、達米恩·赫斯特（Damien Hirst）、托比亞斯·雷貝格（Tobias Rehberger）、金允哲（김윤철）、曾梵志、張曉剛、展望、方力鈞等，共創一座流動式的藝術空間。

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宋冬《世界之窗》都是從市民家裏收集來的老物件

宋冬的《世界之窗》是《新鏈：藝術的未來》的核心展品之一。他把大理石基座改造成一個個彩色盒子，錯落擺放在中央大廳裏。

用舊門窗、老鋼料、日常物件和真實口述故事搭建而成。湊近老窗戶往裏看，宛如一個窺見過去與未來的萬花筒——裏面全是宋冬從市民家中收集來的真實物件，且數量還在不斷增加。

扎多克．本-大衛的剪影世界《我見過但從未相遇的人》

藝術家走遍全世界，拍下擦肩而過的陌生人，用鋁製剪影定格那些「從未相遇，卻早已相逢」的瞬間。

這些面孔我們從未真正遇見，卻在某個街角、某趟列車、某次回眸中早已共處同一時空。鋁製的輪廓靜立展廳，像一場無聲的集體相逢。

奧拉弗·埃利亞松在「雨中」看《聚合彩虹》

《聚合彩虹》位於6層實驗空間。昏暗裏，隨着光落下的水霧圍成圓環，穿過水簾或在外圍靜觀皆可。只有特定角度才能瞥見那道短暫的彩虹——光影流轉，一瞬即逝。

新鏈：藝術的未來

展覽時間：2026年5月30日-2027年4月30日

展覽地點：二層至六層

展覽門票

全展通票：早鳥價72元（原價120元）

《新鏈》早鳥價36元（原價60元）

*觀展詳情請查看購票界面



開館季更多精選藝術展同期開展

大小朋友都能忘的文字樂園《徐冰：字在樂園》

這是一場好玩的展覽。在這個巨大的「樂園」裏：文字即是遊戲，符號便是劇場，認知本身就是樂園。徐冰將漢字演繹出不同形態，全年齡段都能找到自己的「玩法」。

進門遇見《天書》《地書》等作品，讓你重新認識「字」的趣味。動手區用日常物料寫詩、畫畫，尋常舊物煥發出神奇玩法。最後，一隻巨大的《鳳凰》驟然出現——上一秒還在輕鬆的文字遊戲中徜徉，下一秒便撞見這碩大的機械作品，與先前的輕巧互動形成強烈反差。

徐冰：字在樂園

展覽時間：2026年5月30日-2027年4月30日

展覽地點：五層·14/15/16/17展廳

展覽門票：早鳥價24元（原價40元）



首屆深圳藝術與科技雙年展《閃爍的1/∞》

這個展覽聚集了約50位全球知名的藝術家和科學家，一共帶來超過100件作品。他們用聲音、光線、算法、代碼這些媒介，創造出一個介於真實世界和感官體驗之間的模糊地帶。

在這裏，作品不是固定不變的，而是在光、周邊環境的影響下不斷變換，不斷「生長」。

閃爍的1/∞

展覽時間：2026年5月30日-2027年4月30日

展覽地點：三層至六層 4/7/8/9/12/13號展廳/天台花園

展覽門票：購買任一特展門票，可憑特展門票同時參觀4大普展。具體適用展覽，參考購票界面。



中央美術學院美術館藏現代名家精粹《縑素綿延》

展覽以「縑素綿延」為題，從中央美術學院美術館借展了60件近現代書畫經典作品。由任伯年、吳昌碩、齊白石、張大千、徐悲鴻、傅抱石、李可染、葉淺予等20餘位名家，串起中國書畫從傳統走向現代的脈絡。

既有東方的筆墨底子，也對話西方的藝術語言。一筆一畫之間，你能看見那個時代的碰撞與勇氣。駐足細看，賞筆墨之雅，感文脈之深，也讀懂了近代書畫如何一步步變局、蜕變。

縑素綿延

展覽時間：2026年5月30日-2026年7月29日

展覽地點：四層·10號展廳

展覽門票；購買任一特展門票，可憑特展門票同時參觀4大普展。具體適用展覽，參考購票界面



中國抽象藝術的探索之路《東方根脈與當代轉化》

這個展覽梳理了中國抽象藝術近一百多年的探索歷程。從20世紀初西學東漸開始，中國藝術家沒有照搬西方的「形式至上」，而是從書法、水墨、傳統符號里長出屬於自己的抽象語言。

遊走展廳裏，你會看到不同年代的代表作：老一輩藝術家如何從筆墨和「道」「禪」哲學中提煉抽象，當代藝術家又如何用新媒介回應傳統。抽象藝術，也可以很中國，很東方。

東方根脈與當代轉化

展覽時間：2026年5月30日-2026年11月20日

展覽地點：三層·5號+6號展廳

展覽門票：購買任一特展門票，可憑特展門票同時參觀4大普展。具體適用展覽，參考購票界面



選址光明中心區 對望深圳科技館（新館）

深圳國際美術館，像一本翻開就能讀的藝術書，也是一所流動的美學院——東西方的藝術在這裏相逢。

站在館裏往外看，被譽為全球最美七大博物館之一的深圳科技館新館，與光明地標科學公園就在身旁，三大地標並肩而立。這裏，是一座新的藝術之城，也是一座未來之城。

深圳國際美術館

地址：深圳市光明區光輝大道16號

交通：深圳地鐵6號線「光明站」D出口，步行約10分鐘

開放時間：周二至周日10:00~18:00

*閉館前1小時停止檢票（每周一閉館）



展覽票價

全展通票：早鳥價72元（原價120元）

基礎展覽票：早鳥價12元（原價20元）

特展票

《新鏈》早鳥價36元（原價60元）

《徐冰：字在樂園》早鳥價24元（原價40元）

《國寶歸來》早鳥價36元（原價60元）

*購買任一特展門票，可憑特展門票同時參觀4大普展。具體適用展覽，參考購票界面

