深圳也有「阿勒泰草原」！5個治癒系草海秘境推薦　絕佳吸氧勝地

自由像風，吹到了「阿勒泰」。牧場、草原、森林、雪山......壯闊又富有生命力的自然景觀，沒有996，沒有007，沒有內卷，這裏是所有打工仔的理想烏托邦。



如果一時去不了阿勒泰，weekly也替大家在深圳找了平替。雖然沒有成群的牛馬和無垠的曠野，至少能讓你淡淡班味，治治內耗。

1. 仙湖植物園：天上人間

只花¥15，去深圳接近阿勒泰的地方

翠綠的大草坪，墨綠色的杉樹高聳着，遠處連綿不絕的山林當作背景，這個如畫一般的壯美景觀就在深圳人都熟悉的仙湖植物園內......毫不誇張地說，這就是屬於深圳人的最美「阿勒泰」！

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當然時間充裕的話可以沿路散步下來，一路上鬱鬱葱葱，是絕佳的吸氧聖地，更是一個大型的「綠色寶庫」。

仙湖植物園

拍照點：天上人間、杉樹湖

遊覽路線：到景區入口花3元（人民幣，下同）乘坐巴士直達弘法寺，再往下走幾分鐘

地址：羅湖區蓮塘仙湖路160號



2. 大沙河公園

山頂高原大草甸，藏在市中心

大沙河公園山頂大草坪的美是無法用言語形容的，芳草萋萋，如天鵝絨地毯鋪滿大地，綠意蔓延，乍一眼還以為是新疆的某片高原草甸。

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野餐，露營，飛盤，放風箏，草坪這麼大，怎麼玩都爽，這裏也成了不少人的婚紗寫真取景地。

大沙河公園

拍照點：生源濕地、大草坪

遊覽路線：從大沙河東門進，沿着長壽梯上去就可以看到三塊巨大草坪

地址：南山區沙河東路北環大道8228號



3. 梅林水庫

45°天空大草坡，隨地大小躺

梅林水庫，福田人的湖畔後花園，眼前這片視野開闊的大草坡便是它的靈魂之一。此時的草坪已經攝入初夏的氣息，一眼望去全是養眼的綠意，長長的階梯似乎沒有盡頭。

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微風扶起綠浪，雖然沒有綠蔭遮擋，但只要躺在上面，身心瞬間感覺無比舒暢~這要是開在公司附近，估計會成為不少打工人的午休聖地呢。

梅林水庫

拍照點：梅林水庫大斜坡

遊覽路線：下梅林地鐵D口左拐彎穿過椰樹林

地址：福田區一號路與梅麗路交叉口東北262米



4. 紅花山公園

深圳最美，治癒系草海

在紅花山公園右側，有一大片鬱鬱葱葱的山坡草原，草地柔軟得像一張毛絨絨的地毯，風輕輕拂過，草海就會擺出不同的姿態，草地裏還種了荔枝樹供人們在樹下吹風放空。

從坡下往上仰拍，感覺離天空特別近，似乎下一秒就能奔向天空～你可以在這肆意奔跑跳躍，即使摔跤打滾都不怕，講真的，這裏舒服到可以讓我在這裏躺一天！

紅花山公園

拍照點：孤獨的樹、大草海籬笆路

遊覽路線：紅花山地鐵站C口步行300

地址：光明區振明路88號



5. 恩上水庫濕地公園

鹽田半山公園帶上的古樹秘境

因最美S型海景公路火出圈的恩上水庫，還藏着一個「綠野仙蹤」。

在濕地公園的大草坪上，3棵古樹整齊排列，滿眼葱茸，草坪邊上長滿了蘆草，隨着海風輕輕搖晃，即使沒有辦法去新疆、內蒙古看無垠的草原，來這裏也能暫時填補無法出遊的遺憾。

恩上水庫濕地公園

交通：乘坐地鐵2號/8號線至海山站C出口，導航至恩上濕地公園，可徒步享受沿途美景，時長1小時左右即可到達，或者導航至山海路海邊總站乘坐「山海專線」巴士（8:00-16:30），人民幣6元/人

地址：鹽田區林場隧道



翻翻手機裏的庫存，發現「只要你想，哪裏都是阿勒泰」。

給我看看你們手機裏的深圳阿勒泰叭。

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