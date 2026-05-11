深圳好去處｜蛇口四海公園古風亭台橋樑美如畫　城市綠洲放鬆首選

蛇口四海公園。這裏是，深圳蛇口最大的老牌公園，也是深圳最鬆弛自在的公園。



一半湖水、一半荔林，獨具中國江南園林韻味，讓我們一起去漫遊，去放鬆，去呼吸吧。

這裏是蛇口四海公園

這裏，是蛇口最大的公園

蛇口四海公園始建於1987年，經過翻新之後，於2020年重新開放。這裏是蛇口最大的公園，也是蛇口最老的公園，是深圳老牌公園之一，它承載了老蛇口人的生活印記。

以湖水和荔枝林為基調，滿眼綠意

四海公園以寬闊水面和濃密的荔林為基調，點綴以中國傳統的亭、榭、廊、橋、石、灘，獨具中國傳統古韻之風。園內一半湖水，一半荔林，配合各種花木、大片草地、荔枝林及一叢叢的翠竹，賞心悦目。

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屬於這裏的古風建築，韻味十足

除了處處散發着蓬勃生機，這裏也是江南園林式的公園，建設多處古風建築。四海公園的廊橋很多，每片區域都市用拱橋相連，疊水橋、九孔橋、熙春橋等，每座橋都有不同的景色。除了古風廊橋，湖邊還有許多古風亭子，置身於江南園林裏賞湖，說的就是這裏了。

悠閒自在，「養老公園」

這裏就是蛇口「後花園」，城市中的「綠洲」。寬敞的草坪、清澈的湖水、古色古香的亭台樓閣，以及葱鬱的樹木，皆是寧靜舒適的氛圍。

在這裏，無論是老人還是年輕人，都能找到屬於自己的一片悠閒自在的天地，享受生活的美好。

漫遊四海公園，每一處都是好風光

夏日已至，綠意盎然

走進公園，首先映入眼簾的是那一望無際的「小森林」。沿着蜿蜒的步行道前行，可以看到兩旁的樹木鬱鬱葱葱，枝葉茂盛，陽光透過樹葉的縫隙，灑在草坪上、湖水間......形成斑駁的光影，為公園內的每個角落，都增添了幾分生動與活力。

來賞湖，波光粼粼

公園裏最令人稱道的便是園內的湖，環湖濱水景緻很是特別。湖水清澈見底，陽光灑落在湖面上，波光粼粼，湖面寬闊，四周環繞着鬱鬱葱葱的植被，綠樹成蔭。清澈碧透湖水倒映着城市的倒影，給人一種身處喧囂都市卻格外寧靜的反差感。

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四處可見的古韻橋樑

四海公園裏的每座橋都獨具韻味，九孔橋、疊水橋、熙春橋......無論在哪個方位，隨手一拍都盡顯古韻之味，與湖水倒影，就像是一幅絕佳的山水畫。

漫步紅橋，繞湖賞景

這裏有一條紅色廊橋，繞湖而建，串聯公園內多處風景，步入橋上，一步一美景，將兩岸的風景盡收眼底。

兩邊的綠林隨風搖曳，湖面波光粼粼，遠可眺望對岸的風景，近可賞蜻蜓戲水，鳥兒對唱。每一步的美景，都對眼睛十分友好。

逛韻味十足的古亭

在四海公園走累了，就可以隨意在園林中的亭子休憩。一景一亭，各有千秋；雲林隱榭、聽雨亭、賞荷亭、綠綺亭......每一個涼亭裏裏外外，都彰顯着古色古香的氣息。

逛超大廣場草坪

廣闊而平坦的超大草坪，適合自由自在地「撒野」、奔跑。草坪上散落林立着各種造型的石刻石像，頗具一番趣味。

天氣晴朗之時，躺在草坪上，陽光透過樹葉散落髮光，感受陣陣温暖，還有遠處的孩童在肆意大笑玩耍，可真是太快活了！

逛四海書吧

藏於葱鬱林木之中，與湖畔相依的四海書吧，有着古樸典雅的外觀，古香古色讓人彷彿穿越到古代的園林庭院的書房裏。

四海書吧分為3個功能室，有咖啡屋、私人藏書館還有公共閲讀室，這裏設有許多關於蛇口的書籍欄目，外圍還有一個庭院，在這裏沐浴陽光，品咖閲讀，盡享詩情畫意。

在這裏度過，慢悠悠的休閒時光

來逛四海公園的大多數都是住在附近的居民，不僅離家近，而且非常適合來遛彎，一年四季都能欣賞到不同的美景。

無論是荔林下打牌下棋的大叔大爺，庭廊下閒聊的老姐妹，還是隨處可見組團拍攝的攝影之友，以及追逐玩耍的小孩子們......這裏的人，都有一種恰到好處的鬆弛感，每個角落的人都在認真的享受慢時光。

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飯後休閒，和老夥伴們打牌下棋；天氣正好，一起來寫生記錄萬物；綠蔭之下，民樂在盪漾，帶着可愛小娃娃一起曬太陽。這樣的好天氣，要好好把握～

四海公園

開放時間：6:30-22:30

地址：深圳市南山區公園路82-2號

交通：地鐵12號線四海站A口步行896m、地鐵2號線灣廈站C口步行1.2km

遊玩tips：

1、公園內禁止騎自行車、電動車

2、公園內禁止寵物入內，東門處有寵物樂園

3、「四海書吧」開放時間：周二至周日 下午2:00-6:00

4、進入公園內請文明遊玩，愛護草坪，愛護環境



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