深圳中心書城升級！24小時書吧+咖啡/茶飲空間+本土文創+主題活動

深圳中心書城「開花」了。



這個假期一起去逛逛深圳中心書城吧。

這是EON Books益文書局，深圳首家進出口書店

在深圳小孩從小逛到大的中心書城裏，藏着一個小眾的「彩色盒子」——EON Books益文書局。這是深圳首家進出口書店，適合有閲讀外文原著習慣的讀者，各種類別的原版外文書籍整齊陳列於書架上，從兒童繪本到經典名著、小說等，這裏都能淘到。

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紅黃藍「彩色盒子」 開滿了夏日向日葵

書店空間以紅黃藍三原色為主色調，大膽的撞色設計靈感來源於蓬皮杜國家藝術和文化中心。如彩虹般繽紛的視覺色彩，讓益文書局擁有了有別於普通書店的活潑氣質。

隨着深圳步入初夏，益文書局的空間也更新了夏日主題。書局的角落「長」出了一叢叢向日葵，扶梯上、書架旁，本就色彩跳脱的空間裏，又多了幾分生機。

7大區域 品種豐富的外文原版書籍

益文書局收集了上千種原版外文書籍，並劃分成7大區域，偶爾會根據不同主題，更換展台上陳列的書籍。

早前恰逢莎士比亞誕辰，益文書局便以「莎士比亞」為主題，開啟了一場小小書展，展示着莎士比亞最有代表性的作品，以及與莎士比亞有關的文創周邊。

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可愛治愈的Jellycat現已入駐

前不久，Jellycat正式入駐益文書局，專門留了一塊區域給Jellycat的可愛公仔們。動物系列、甜品系列以及果蔬系列比較受歡迎的熱門款，從玩偶、掛件、小揹包……這裏都有。

逛完書局，還能順手帶一隻Jellycat公仔回家。

益文書局 不止好看 還有「益」起看世界系列活動

今年的APEC峰會將在深圳舉行，趁此機會，深圳中心書城全新推出了「『益』起看世界」系列活動。

而益文書局作為一個以「國際文化交流活動」為核心的空間，書局的藍色階梯區便成了大家進行跨文化交流、交換靈感的活動發生地。

「益」起看世界 · 往期活動回顧👇👇👇

元宵遊園會活動，短視頻工作坊活動，春日國際音樂會，莎士比亞讀劇活動。

每月舉辦一期「益」起看世界系列活動，圍繞着語言、藝術、生活方式、科普等主題，讓深圳市民、留學生群體、在深外籍人士相聚於益文書局。在元宵遊園會、短視頻工作坊、春日國際音樂會等活動中進行跨文化交流，同時也有效輸出我們的文化。

深圳中心書城 原來你這麼好逛

以前逛書城的時候，總是直奔首層綜合書店，但其實這裏還有不少有趣的空間，值得仔細逛逛。請收好這份深圳中心書城漫遊指南，去發現藏在書城裏的更多特色空間吧。

首層綜合書店：深圳中心書城區域最核心區域

首層綜合書店是深圳中心書城的核心區域，這裏集合了人文社科、經濟管理、生活休閒、藝術設計、自然科學等全品類書籍，可以滿足不同年齡段、不同愛好取向讀者的需求。

最近還為即將到來的2026 APEC峰會設置了專門的「APEC · 中國年」文學好書聯展，陳列着不同國家地區的推薦書籍，有興趣的朋友可以去看看。

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24小時書吧：中國內地首個24小時書吧

於2006年開業的「24小時書吧」，是內地第一家真正意義上的24小時書吧，書吧內設有閲讀區、自主學習區、咖啡供應區等不同區域。

近二十年來不間斷的營業，給閲讀愛好者們提供了一種新的生活方式，亦陪伴着大家度過了備考、工作的時光。無論何時，即便城市沉入黑夜，這裏總有一盞燈為讀者點亮。

BOOKY文學咖啡吧：以文學、咖啡為主題的特色空間

BOOKY文學咖啡吧，一家以文學、咖啡為主題的特色空間，提供輕食與茶飲，讀者可以在此落座享受閲讀時光。頭頂的掛燈上印着文學群星的金句，營造着濃厚的文學氛圍，書香與咖啡香氣在此交融。

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「字己」空間：融合文字+茶飲的美學空間

字己，適合一個人呆的安靜空間，亦是體驗書法藝術的好去處。整個空間設計得雅緻、質樸，營造沉浸式體驗的氛圍。習字之餘，這裏也提供茶飲甜品，品茶練字，不失為一種沉心靜氣的療愈方式。

定期還會舉辦文化沙龍，匯聚書法、花藝、茶道等領域的名家，一同深度互動。

弘文文具：深圳本土老牌文創文具店

弘文文具文創，深圳本土的老牌文具店，讀書的時候最喜歡放學到弘文逛兩圈再回家，哪怕什麼都不買。

深圳中心書城的弘文按照品牌劃分區域，有百樂、斑馬、三菱、國譽等，想要買哪個牌子一目瞭然。常用文具、創意文具、手帳周邊等產品陳列整齊，是文具文創愛好者的寶藏空間。

藝術設計館：主打藝設的專業書店

位於書城南區的藝術設計館，是以藝術、設計為主題的專業區域，這裏集合了美術書法、創意設計、建築美學等領域的書籍，亦有文玩、文具、設計工具等。空間簡約安靜，陳列講究，尤其適合設計師、藝術愛好者們來逛逛。

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榕樹灣繪本區／趣閲島：涵蓋繪本圖書、藝術啟蒙的親子空間

位於負一樓的榕樹灣繪本區和趣閲島，是涵蓋了繪本圖書、藝術啟蒙的親子空間，不定期會舉辦一些親子閲讀活動以及親子課程。

深圳晚八點 愈來愈精彩了

深圳中心書城，其實也很好玩。

「深圳晚八點」是深圳書城最具代表性的公益文化活動項目之一，從2008年11月開始，至今已運營近18年。從文學談、藝術談、新書發布會，到BookWalk一日研學營、音樂會等，形式越來越豐富了。像是益文書局的「『益』起看世界」，是今年全新策劃推出的年度重點品牌活動IP，亦屬於深圳晚八點的子品牌之一。

深圳晚八點 · 全新升級：蔡皋新書分享會，劉同新書分享會，咖啡品鑑活動，韓式插花活動👇👇👇

最近「深圳晚八點」進行了升級，新增了插花、非遺漆扇製作、咖啡手沖體驗、手工香薰蠟燭、點茶等形式豐富的活動，不再是刻板印象中的公益活動，而是迎合當下年輕人的興趣所在。

不妨找天去深圳中心書城感受一次「深圳晚八點 · 深度體驗系列活動」吧，讓工作以外的生活變得更有趣些。

*本項目由深圳市委宣傳部指導、深圳出版集團有限公司主辦、深圳書城文化(集團)有限公司承辦



深圳中心書城快20歲了 更多活動預告

深圳中心書城也將於今年11月6日迎來20周年，周年系列活動也值得大家期待一下。

深圳書城 · 中心城

地址：福田區福中一路2014號

交通：地鐵3/4號線少年宮站E出口

